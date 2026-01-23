¡ÚKANSAI COLLECTION 2026 SPRING¡õSUMMER¡Û¥é¥¹¥Ü¥¹¡Ø¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ù¤¬¹ßÎ×¡ª¥é¥ô¾åÅù¡ØÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡Ù½Ð±é¤ä¡¢¡Ø¤·¤Ê¤³¡Ù¡ß¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¹¥Æー¥¸¤¬·èÄê¡ª
´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ(´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒKANSAI COLLECTION)¤Ï¡¢2026Ç¯4·î5Æü(Æü)¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ë¤Æ¡¢¡ØKANSAI COLLECTION 2026 SPRING¡õSUMMER¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÅÙ¡¢ÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬·èÄê¡ª¡ª ¡¡¢¨2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß
¢£¥é¥¹¥Ü¥¹¡Ø¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ù¤¬´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¹ßÎ×¡ª
Í£°ìÌµÆó¤Î¹ÈÇò²Î¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ¤Ç¤Ï°µ´¬¤ÎµðÂç°áÁõ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Î´Ö¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¡È¥é¥¹¥Ü¥¹¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¹ñÌ±Åª²Î¼ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¤Î½é½Ð±é¤¬·èÄê¡ª°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¸µNMB48¡ØÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡Ù¡¢¥é¥ô¾åÅù¤ÇÏÃÂê¤Î¡ØÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡Ù¡¢º£Æü¹¥¤¥á¥ó¥Ðー¡Ø±ÝÅÄ°ì²¦¡Ù¡ØÃæÅç·ë²»¡Ù¡¢¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ø¤Í¤ª¡Ù¡¢ZOCX¡ØÀïØË¤«¤Ê¤Î¡Ù¤é¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ì¡ª
¸µNMB48¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡È¤ß¤ë¤ー¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Ç¯Ëö¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯¤ËOG¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡£ Netflix¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÈBaby¡É¤³¤ÈÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡£ABEMA¤ÎÂç¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤Î±ÝÅÄ°ì²¦¤äÃæÅç·ë²»¡¢Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¡ª±ÝÅÄ°ì²¦¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¹â¹»À¸¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー¤Ëµ±¤¡¢¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿ー¥³¥ó2025¡×¤Î½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â¼õ¾Þ¤·ÏÃÂê¤Ë¡ªÃæÅç·ë²»¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô400ËüÄ¶¤¨¤ÎÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Í¤ª¤È¡¢¼ÂËå¤ÎÌîºéÈþÍ¥¤¬»ÐËåÂ·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×ZOCX¤Î¥á¥ó¥ÐーÀïØË¤«¤Ê¤Î¤¬½Ð±é·èÄê¡ª
¢£º£ZÀ¤Âå¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ØESPOIR TRIBE -¥¨¥¹¥Ý¥ïー¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥Ö-¡Ù¡Ø¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥¿ー¡Ù¤Î½Ð±é·èÄê¡ª
º£Ç¯¿·¤¿¤Ë2¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬²Ã¤ï¤ê6¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô150Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYouTube¥°¥ëー¥×ESPOIR TRIBE -¥¨¥¹¥Ý¥ïー¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥Ö-¤¬3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸YouTuber¤Ç¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥çー¤Î¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉTV¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¡£·ëÀ®Ìó2Ç¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆ±µéÀ¸7¿ÍÁÈYouTube¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥¿ー¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
¢£¡Ø¤·¤Ê¤³¡Ù¡ß¡Ø¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¹¥Æー¥¸¡×¤¬·èÄê¡ª
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¸¶½É·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¹¥¤ー¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦²Î¼ê¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤·¤Ê¤³¤È¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô138Ëü¿Í¡õTikTok¥Õ¥©¥í¥ïーÌó240Ëü¿Í¤ÎYouTuber¥¢¥¤¥É¥ë¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¹¥Æー¥¸¤¬·èÄê¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¿ÆÀ¤Âå¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
½Ð±é¼Ô¾ðÊó¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸½ºß¡Ë
¡ÒMODEL¡Ó
ÀÄÅç¿´¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢ÃÓÅÄÊæÇµ²Ö¡¢°æ¼ê¾åÇù¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¤ª¤µ¤¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢·óÀ¶Ë¨¡¹¹á¡¢¤µ¤¯¤é¡¢º´¡¹ÌÚÈþÎè¡¢Çò´ÖÈþÎÜ¡¢¾åÀ¾À±Íè¡¢ÀïØË¤«¤Ê¤Î¡¢ÅÄµ×ÊÝ²ÆÎë¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー³¨Î¤ºÚ¡¢¤Í¤ª¡¢ÌîºéÈþÍ¥¡¢MINAMI¡¢¤ß¤æ¤ß¤æ¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¡¢Yu Hyewon¡¢ÅÏÊÕÈþÍ¥µª¡¡and more
¡ÒGUEST¡Ó
¤¢¤¤¤¹(iLiFE!)¡¢º£°æÃÈÂç¡¢±ÝÅÄ°ì²¦¡¢²¬ËÜÀ»ºÈ(BUDDiiS)¡¢¶â»Ò¤ß¤æ¡¢Kirari¡¢¤®¤·¡¢¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¡¢konon¡¢Æú±©¤ß¤Ë(iLiFE!)¡¢æÆ¡¢¿ùËÜÂöÌï¡¢ÎëÌÚ¥æ¥ê¥¢¡¢¹âÈøÉöÌï(BUDDiiS)¡¢ÅÄÅçÝ¯»Ò(Onephony)¡¢ÃæÅç·ë²»¡¢¥Ï¥ó¥Á¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¡¢Èþ±«(¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿)¡¢Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¡¢¤â¤Ê(¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿)¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢MON7A¡¢¼ãÍÕ¤Î¤¢(iLiFE!) and more
¡ÒGLOBAL GUEST¡Ó
JINI¡¢¥Æ¥ê(Taeri)¡¢YUMEKI¡¡and more
¡ÒSPECIAL GUEST¡Ó
¾®ÎÓ¹¬»Ò and more
¡ÒARTIST¡Ó
iLiFE!¡¢Novelbright ¡¢»³ËÜºÌ and more¡¡
¡ÒNEXT BREAK ARTIST¡Ó
SHOW-WA¡õMATSURI¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿ and more¡¡
¡ÒCREATOR¡Ó
°ìÀ¸Í§»Ò¡¢ESPOIR TRIBE -¥¨¥¹¥Ý¥ïー¥ë¡¦¥È¥é¥¤¥Ö-¡¢¤¨¤ß»Ð¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¥¿ー¡¢¤¹¤º¤·¤ç¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤¡¢Hinata¡¢¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¡¢Mumei¡¢¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¡¢¤í¤³¤Þ¤³¤¢¤³ and more¡¡¡¡
¡ÒOPENING ACT¡Ó
Pretty Chuu¡¡and more¡¡
¡ÒFUTURE¡Ó
una¡¢KYOKA¡¢µ×ÊÝÅÄ³¤±©¡¢¤¹¤º and more¡¡
¡ÒMC¡Ó
Ä«ÆüÆà±û and more
º£¸å¤â¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥²¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¡¢½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤ò¿ï»þÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!︎
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÌ¾¾Î¡¡¡¡KANSAI COLLECTION 2026 SPRING¡õSUMMER
³«ºÅÆüÄø¡¡¡¡2026Ç¯4·î5Æü(Æü)
³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡¡11:30³«¾ì 13:00³«±é ¡ÊÁ´¤ÆÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡¡µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡¡¡´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å¡¡¡¡±ç¡¡¡¡¡ÖÆüËÜÇî 2.0¡×»²²è·¿¡¦ÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¡¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Âçºå´Ñ¸÷¶É¡¦Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔÉÜ¡¦µþÅÔ»Ô¡¦µþÅÔ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦¼¢²ì¸©¡¦Ê¼¸Ë¸©¡¦ÆàÎÉ¸©
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö/¥Èー¥¯¥·¥çー/¥Öー¥¹ Åù
´ë²è/À©ºî¡¡ ³ô¼°²ñ¼ÒKANSAI COLLECTION
Ãø¡¡¡¡ ºî ³ô¼°²ñ¼ÒKANSAI COLLECTION
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó
VIPÀÊ¡¦SSÀÊ¡¦SÀÊ¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¼«Í³ÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀä»¿È¯ÇäÃæ¡ª¡¡
VIPÀÊ¡¡\100,000
¥×¥é¥Á¥ÊÀÊ ¡¡\30,000¡¡¢ÍSOLD OUT
SSÀÊ¡¡\15,000
SÀÊ¡¡\10,000
¥¹¥¿¥ó¥É¼«Í³ÀÊ¡¡\3,000
¢¨Ëç¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¬ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü·ô¤ÎÈ¯Çä¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Î¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
