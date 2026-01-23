¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥ã¥é¥êー¡ÛÌ¾Å´À¥¸ÍÀþ±èÀþ¤Î±Ø¥Ê¥«¤ÇºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
³ô¼°²ñ¼ÒIDEABLE WORKS¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ûËÜÂç½¤¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÏÂ¤¤È¹¥´ñ¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥®¥ã¥é¥êー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHACKK TAG¡Ê¥Ï¥Ã¥¯¥¿¥°¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾Å´À¥¸ÍÀþ4±Ø¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¡ÖMEITETSU ART GALLERY¡×¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ëºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖSAKURA～ºù～¡×¡¢±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¥Æー¥Þ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¤â¤È¤Ë15ºîÉÊÄøÅÙ¤òÁªÄê¤·¡¢ÇÛ¿®Å¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾Å´À¥¸ÍÀþ¤Î±èÀþ¤Ë¤Ïºù¤ÎÌ¾½ê¡ÖSAKUMACHI¾¦Å¹³¹¡×¤â¤¢¤ê¡¢ºùËþ³«¤Îµ¨Àá¡¢±Ø¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÂçÀª¤Î¿Í¡¹¤Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖSAKURA～ºù～¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±¡¥MEITETSU ART GALLERY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MEITETSU ART GALLERY¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°Àþ¾å¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡¢4¤Ä¤Î±Ø¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¢ー¥È¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
ÈË²Ú³¹¡¦±É¤ÈÀ¥¸Í»Ô¤ò·ë¤ÖÌ¾Å´À¥¸ÍÀþ±èÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¾¾Î¡§MEITETSU ART GALLERY
¢£¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°Å´Æ»À¥¸ÍÀþ¡¡±ÉÄ®±Ø¡¢ÂçÁ¾º¬±Ø¡¢Âç¿¹¡¦¶â¾ë³Ø±¡Á°±Ø¡¢ÈøÄ¥°°±Ø
¢£³«´Û»þ´Ö¡§³Æ±Ø¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
¢£»ÅÍÍ¡§¥¢ー¥ÈÀìÍÑ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³Û±ï¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿Ê£¿ôºîÉÊ¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÛ¿®Å¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹ÍURL¡§https://ideableworks.com/meitetsuartgallery
¡ÊMEITETSU ART GALLERY_ÂçÁ¾º¬±Ø¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
£²¡¥¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£±þÊçºîÉÊ¡§¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¥Æー¥ÞÉÔÌä¤Ç´ðËÜ¤ÏÊ¿ÌÌºîÉÊ¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢£±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ÈñÍÑ¡§27,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏÌµÎÁ¡¢Å¸¼¨¤¬³ÎÄê¤·¤¿ºÝ¤Ë»öÌ³ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢£¾ÜºÙ¡§https://hackktag.com/event/1767857482696x685075543442063400
3¡¥HACKK TAG¡Ê¥Ï¥Ã¥¯¥¿¥°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£HACKK TAG¡§https://hackktag.com/
¥×¥í¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë»ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉ½¸½µ¡²ñ¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¥¢ー¥ÈÀìÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë³Û±ï¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÉÌÌ¥®¥ã¥é¥êー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢£PUBLIC GALLERY¡§https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY
¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢±ØÅù¡¢¾ï¤Ë¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¦»ÜÀß¤Î³èÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤ÊÉ¤Ê¤É¤ÎÍµÙ»ñ»º¤ËÄã¥³¥¹¥È¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥ã¥é¥êー¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¢ー¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î´ë²è¼Â»Ü¡¦ºîÉÊÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥ã¥é¥êー¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Æø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤äÃÏ°è¤Ë½ê±ï¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä»Ò¶¡¤Ê¤É¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ë²è¤Ê¤É¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£INTERIOR GALLERY¡§https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY
Å¹ÊÞ¤äÊ¡»ã»ÜÀß¡¦°åÎÅ»ÜÀßÅù¤Î»ÜÀßÆâ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³Û±ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢¹âÀººÌ¥¢ー¥ÈºîÉÊ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òÄê´üÅª¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ÜÀß¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³Û±ï¤Î¥µ¥¤¥º¤äÀßÃÖ¡¦±¿ÍÑÊýË¡¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥³ô¼°²ñ¼ÒIDEABLE WORKS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒIDEABLE WORKS¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Ö¥ë¥ïー¥¯¥¹¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§»ûËÜÂç½¤¡Ê¥Æ¥é¥â¥È¥À¥¤¥¹¥±¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¼¼Ä®ÄÌÂýÌô»Õ²¼¤ë»³Éú»³Ä®546-2¡¡µþÅÔ·Ý½Ñ¥»¥ó¥¿ーËÌ´Û3³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2020Ç¯7·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡ÖHACKK TAG¡Ê¥Ï¥Ã¥¯¥¿¥°¡Ë¡×»ö¶ÈµÚ¤Ó¥¢ー¥È¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒIDEABLE WORKS¡¡Ã´Åö¡§Åç²¬¡¢Ê¿Ìî
HP¡§https://ideableworks.com/
E-mail¡§info@ideableworks.com
Instagram¡§@hackk_tag