»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¡ª¥¢¥Ë¥á´ë¶È45¼Ò¤Ë¤è¤ë¹çÆ±½¢¿¦¥Õ¥§¥¢³«ºÅ·èÄê¡ª
¥ï¥¯¥ïー¥¯2027¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·Â´½¢¿¦»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¯¥ïー¥¯¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½ Ãæ»³±Ñ¼ù¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¡Ö¥ï¥¯¥ïー¥¯2027¡×¤òÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÂæÅì´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·Â´ºÎÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¤âºòÇ¯¤«¤é6¼ÒÁý¤¨¤Æ²áµîºÇÂç¤Î45¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¿ô¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬600Ëç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2Æü´Ö¤Ç¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬¤Î¤Ù1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¢¥Ë¥á¶È³¦½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¡Ö¥ï¥¯¥ïー¥¯ 2027¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¯¥ïー¥¯¤Ï 2016 Ç¯ 5 ·î¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¶È³¦¸½Ìò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯2017 Ç¯ 4·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¶È³¦ÆÃ²½·¿¤Î½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¡Ö¥ï¥¯¥ïー¥¯ 2018¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤½¤Î¸åËèÇ¯3·î¤ËÆ±ÍÍ¤Î½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¡¢2021Ç¯¡¢2022Ç¯¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢10²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ï¥¯¥ïー¥¯2027¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ï¥¯¥ïー¥¯ 2027¡×¤Ç¤â¡¢½é²ó³«ºÅ»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö³¨¤òÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×!!!¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹²ñ¼Ò¡¢¥°¥Ã¥º¥áー¥«ー¡¢¥¢¥Ë¥á·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢Éý¹¤¤´ë¶È¤È³ØÀ¸¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥ï¥¯¥ïー¥¯2027¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾:¥¢¥Ë¥á¶È³¦½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¡Ö¥ï¥¯¥ïー¥¯ 2027¡×
³«ºÅÆü:2026 Ç¯ 3 ·î 3 Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦4Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö:10 »þ 00 Ê¬～18 »þ 00 Ê¬¤òÍ½Äê
²ñ¾ì:ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ー ÂæÅì´Û 5FÅ¸¼¨¼¼
¡¡¡¡ ( ¢©111-0033 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è²ÖÀî¸Í£²ÃúÌÜ£¶－£µ )
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
¡¡10:00～13:00¡¡Í¥Àè¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¡¡´ë¶È¥Öー¥¹Ë¬Ìä
¡¡13:00～15:00¡¡Á´»²²Ã¼Ô¡¡´ë¶È¥Öー¥¹Ë¬Ìä
¡¡15:00～18:00¡¡¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÌÌÃÌ
½ÐÅ¸´ë¶È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§
¡ã3/3¡Ê²Ð¡Ë½ÐÅ¸´ë¶È¡ä
¡¡¥¢ー¥Á ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ https://archinc.jp(https://archinc.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¯¥¿¥¹¡¡https://actas-inc.co.jp(https://actas-inc.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò °°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡https://asahi-pro.co.jp(https://asahi-pro.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¹¥é¥Õ¥£¥ë¥à¡¡ http://asurafilm.jp(http://asurafilm.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca¡¡ https://armabianca.com(https://armabianca.com)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò Andraft¡¡https://andraft.com(https://andraft.com)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤ー¥É¡Ê¥¢¥Ë¥á¡ª¥¢¥Ë¥á¡ª¡Ë¡¡https://www.iid.co.jp(https://www.iid.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¤¤¤Ê¤Û¡¡https://www.inahoinc.jp(https://www.inahoinc.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò A-1 Pictures¡¡https://a1p.jp(https://a1p.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò Aurora Animation¡¡https://aurora-animation.com(https://aurora-animation.com)
¡¡Í¸Â²ñ¼Ò ¥«¥¤¥«¥¤¥¥¡¡https://www.kaikaikiki.com(https://www.kaikaikiki.com)
¡¡Qzil.la ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥³¥ß¥¹¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¡https://qzil.la(https://qzil.la) | https://www.comicsmart.co.jp(https://www.comicsmart.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒCA Soa¡Ë¡¡https://www.cyberagent.co.jp(https://www.cyberagent.co.jp) | https://ca-soa.com(https://ca-soa.com)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥¹¥¿ー¥êー¥¥åー¥Ö¡¡https://starrycube.com(https://starrycube.com)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ー¥ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥¼¥Î¥È¥¥ー¥ó¡¡https://xenotoon.com(https://xenotoon.com)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¤Ä¤à¤®½©ÅÄ¥¢¥Ë¥áLab¡¡ https://www.tsumu-sakuga.com(https://www.tsumu-sakuga.com)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥ê¥¬ー¡¡ http://www.st-trigger.co.jp(http://www.st-trigger.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¡¡https://www.bnfw.co.jp(https://www.bnfw.co.jp)
¡¡Í¸Â²ñ¼Ò ¥Õ¥£ー¥ë¡¡https://www.feel-ing.com(https://www.feel-ing.com)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥¹¥¨¥¤¥Á¡¡https://plsh.co.jp(https://plsh.co.jp)
¡¡¥æー¥Õ¥©ー¥Æー¥Ö¥ë Í¸Â²ñ¼Ò¡¡ http://www.ufotable.com(http://www.ufotable.com)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¤æ¤áÂÀ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¡https://yumeta.co.jp(https://yumeta.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥ï¥¯¥ïー¥¯¡¡https://wakuwork.net(https://wakuwork.net)
¡ã3/4¡Ê¿å¡Ë½ÐÅ¸´ë¶È¡ä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥¦¥£¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡https://www.witstudio.co.jp(https://www.witstudio.co.jp)
¡¡¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊFLAGSHIP LINE³ô¼°²ñ¼Ò¡Ëhttps://graph77.com(https://graph77.com)
¡¡KADOKAWA¥°¥ëー¥×¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¡¡https://group.kadokawa.co.jp/recruit/anime-studio(https://group.kadokawa.co.jp/recruit/anime-studio)
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò £Å£Î£Ç£É¡¡https://engi-st.net(https://engi-st.net)
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥¥Í¥Þ¥·¥È¥é¥¹¡¡https://kinemacitrus.biz(https://kinemacitrus.biz)
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò Æ°²è¹©Ë¼¡¡https://www.dogakobo.com(https://www.dogakobo.com)
¡¡Í¸Â²ñ¼Ò ¿ÀÉ÷Æ°²è¡¡https://recruit.kamikazedouga.co.jp(https://recruit.kamikazedouga.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò CloverWorks¡¡https://cloverworks.co.jp(https://cloverworks.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¡¡ http://contents-seed.co.jp(http://contents-seed.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò Studio Kurm (¥¹¥¿¥¸¥ª ¥¯ー¥à)¡Ë¡¡https://www.cyberagent.co.jp(https://www.cyberagent.co.jp) | https://studiokurm.com(https://studiokurm.com)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥µ¥Ö¥ê¥á¥¤¥·¥ç¥ó¡¡https://www.sublimation.co.jp(https://www.sublimation.co.jp)
¡¡JUVENAGE ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://juvenage.co.jp(https://juvenage.co.jp)
¡¡¥·¥ó¥¨¥¤Æ°²è ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://shin-ei-animation.jp(https://shin-ei-animation.jp)
¡¡Í¸Â²ñ¼Ò ¥¼¥¯¥·¥º¡¡https://www.zexcs.co.jp(https://www.zexcs.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò SOLA ANIMATION¡¡https://sola-animation.com(https://sola-animation.com)
¡¡Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://www.toei-anim.co.jp(https://www.toei-anim.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥É¥é¥¤¥Ö¡¡https://www.drive-music.jp(https://www.drive-music.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò HIKE / 100studio¡Ê¥ï¥ó¥À¥Ö¥ë¥ªー¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¡¡https://hike.inc(https://hike.inc) | https://100studio.jp(https://100studio.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¡¡https://www.bn-pictures.co.jp(https://www.bn-pictures.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò Felix Film¡¡https://felixfilm.co.jp(https://felixfilm.co.jp)
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¤¥¸ー¡¡https://www.production-ig.co.jp(https://www.production-ig.co.jp)
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿ー¥º¥¨¥Ã¥° ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://monstersegg.jp(https://monstersegg.jp)
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§
2027 Ç¯ 3 ·îÂ´¶È¸«¹þ¤ß¤Î³ØÀ¸¡¢2026 Ç¯ 3 ·îÂ´¶È¸«¹þ¤ß¤Î³ØÀ¸¡¢ÂèÆó¿·Â´¤ÎÊý¡¹¤ò´Þ¤à¡¢º£¸å¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î¼ã¼Ô
ÅöÆü¤ÎÉþÁõ¡§¼«Í³(»äÉþ¤ò¿ä¾©)
»²²ÃÊýË¡¡§
²¼µ¤Î URL ¤è¤ê»öÁ°Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
1ÆüÌÜ¡§https://wakuwork2027-1.peatix.com/ (https://wakuwork2027-1.peatix.com/)
2ÆüÌÜ¡§https://wakuwork2027-2.peatix.com/
¡¡´ë¶È¥Öー¥¹¡¡Í¥Àè»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¡¡1000±ß
¡¡´ë¶È¥Öー¥¹¡¡°ìÈÌ»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¡¡ÌµÎÁ
¡Ú¼çºÅ²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
¾¦¹æ:³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥¯¥ïー¥¯
ÂåÉ½¼Ô:ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãæ»³±Ñ¼ù
½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶5-2-3 ÎëÏÂ¥Ó¥ë2F
¥Ûー¥à¥Úー¥¸:http://wakuwork.net/
¸ø¼°X:https://X.com/Wakuwork2021/