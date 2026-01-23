¡Ö°û¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤µ¡×¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤¿Êý¤Ø¡¡¥¥æー¥Ôー¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¸¥Î© ¤È¤í¤ß¥Õ¥¡¥¤¥ó¡×¡È²ð¸î¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¤ª»î¤·¤·¤ä¤¹¤¤10ËÜÆþ¤ê¤ò¿·È¯Çä¡¡´ûÂ¸ÉÊ¤â¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¥¥æー¥Ôー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹âµÜ Ëþ¡¢°Ê²¼¥¥æー¥Ôー¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¸¥Î©¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¤È¤í¤ß¥Õ¥¡¥¤¥ó¡×¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤10ËÜÆþ¤ê¤ò2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)¤«¤é¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤Î3ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¿·È¯Çä¤Î»î¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯10ËÜÆþ¤ê
¡Ö¤È¤í¤ß¥Õ¥¡¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢°û¤ßÊª¡¦¿©¤ÙÊª¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤È¤í¤ß¤Å¤±¤¬¤Ç¤¡¢ÆÃÊÌÍÑÅÓ¿©ÉÊ ¤¨¤ó²¼º¤Æñ¼ÔÍÑ¿©ÉÊ¡Ö¤È¤í¤ßÄ´À°ÍÑ¿©ÉÊ¡×¢¨1¤Îµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ´Ëö¾õ¤Î¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£°û¤ß¹þ¤ß¤Ëº¤Æñ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¢¨2¤Î¿©»öÁ´ÈÌ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¤È¤í¤ßÄ´À°¿©ÉÊ¤Î»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È²ð¸îÍÑ¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¾å¤Ç¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢½¾Íè¤Îµ¡Ç½À¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡È²ð¸î¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤ËÎ©¤ÄÊý¡¹¤Ë»È¤¤Êý¤Î¥¤¥áー¥¸¤äÆÃÄ§¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¥¥æー¥Ôー¥¢¥ò¥Ï¥¿¥Ë¥åー¥¹¡¡2022Ç¯ No.45(https://www.kewpie.com/newsrelease/2022/2556/)»²¾È
¢¨2 °û¤ß¹þ¤àÎÏ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÉÊ¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¡¢»õ²Ê°å»Õ¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÌôºÞ»Õ¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ»ØÆ³¤òÆÀ¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÈÂç»Ô¾ì¤ËÀø¤à¡Ö¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¡×¡£¾¯¤Ê¤¤ËÜ¿ô¤«¤é»î¤»¤ë°Â¿´´¶¤òÄó¶¡
¤È¤í¤ßÄ´À°¿©ÉÊ¤Î»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤ËÌó17.3²¯±ß¢¨3µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¾¶á7Ç¯´Ö¤ÇÌó120¡ó¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¥æー¥Ôー¤ÎÄ´ºº¢¨4¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ä²ð¸îÍÑ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤í¤ßÄ´À°¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¥¢¿©ÉÊ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀøºßÁØ¡É¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¡ÖÍ×»Ù±çÌ¤Ëþ¡×¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¥±¥¢¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡Ö¾¯¤Ê¤¤ËÜ¿ô¤«¤é»î¤»¤ë°Â¿´´¶¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦10ËÜÆþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3 ¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü¡Ê2024Ç¯1·î～12·î¡Ë²ð¸î¿©ÉÊ»Ô¾ì ¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ ¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ(¶â³Û)¤è¤ê¥¥æー¥Ôー¤¬»»½Ð
¢¨4 2025Ç¯6·î¤ËÁ´¹ñ¤Î20～70Âå¤ÎÃË½÷19,586Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤È¤í¤ßÄ´À°¿©ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡×¤è¤ê
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤¬»î¤·¤ä¤¹¤¤10ËÜÆþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢1.5g¤Î¤³¤À¤ï¤ê
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯10ËÜÆþ¤ê¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£1ËÜ1.5g¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤°û¤ß¤¤êÍÆÎÌ¡ÊÌó150ml¡Ë¤ËÇö¤¤¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤ÊÊ¬ÎÌ¤Ç¤¹¡£·×ÎÌ¤¤¤é¤º¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤Ë¤â²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤Ë¤â¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢²ÃÇ®¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
°û¤ßÊª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿©»ö¤Ë¤â¡ª¾¦ÉÊ¤Î»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸¡¡¤ß¤½½Á¡¦¤ªÃã
¤¢¤ó¤«¤±¥Á¥ãー¥Ï¥ó
¤½¤¦¤á¤ó
¥¥æー¥Ôー¤Ïº£¸å¤â¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¸¥Î©¡×¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ð¸î¤ò¤¹¤ëÊý¡¦¤µ¤ì¤ëÊýÁÐÊý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤è¤í¤³¤Ó¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¾¦ÉÊ³«È¯¤È¡¢Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à°Â¿´½¬´·¤ÎÄó°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¤È¤í¤ßÄ´À°¿©ÉÊ¤È¥Ñ¥¦¥Á¤ÎÎ¾¥·¥êー¥º¤Ç°û¤ßÊª¤«¤é¿©»öÁ´ÂÎ¤Þ¤Ç¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¤ä¤µ¤·¤¤¥±¥¢¡É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1. ¾¦ÉÊÌ¾¡¦ÆâÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡¦¾ÞÌ£´ü´Ö
2. È¯ÇäÆü
2026Ç¯3·î5Æü(ÌÚ)¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä
3¡¥¾¦ÉÊÆÃÄ§
¡¦¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¤Æ¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¤ßÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤ÎÌ£¡¦¹á¤ê¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¯ÎÌ¤«¤Ä²ÃÇ®¤Ê¤·¤Ç¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢¤ªÃã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãº»À°ûÎÁ¤Ê¤É¤ÎÎä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ä¡¢¤ß¤½½Á¡¢ÌÍÎà¡¢¤ª¤«¤º¤Ê¤É¿©»öÁ´ÈÌ¤ËÉý¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤È¤í¤ß¥Õ¥¡¥¤¥ó Á´4ÉÊ¡Û
¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¸¥Î© ¤È¤í¤ß¥Õ¥¡¥¤¥ó 1.5g¡ß50ËÜ¡×¡ÖÆ± 300g¡×¡ÖÆ± 600g¡×¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¤ä¤µ¤·¤¤¸¥Î©¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.kewpie.co.jp/udfood/
¢£ÆÃÊÌÍÑÅÓ¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃÊÌÍÑÅÓ¿©ÉÊ¡ÊÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤Ï¡¢Æý»ù¤ä¤¨¤ó²¼¡Ê°û¤ß¹þ¤ß¡Ëº¤Æñ¼Ô¤Ê¤É¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦²óÉü¤ËÅ¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÍÑÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£Ä¹´±¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤ÆÉ½¼¨¤ò¹Ô¤¦¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤È¤í¤ßÄ´À°ÍÑ¿©ÉÊ¡×¤Ï¡¢¤¨¤ó²¼¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤Î¤È¤í¤ßÄ´À°¤ËÅ¬¤·¤¿¶èÊ¬¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÆÃÊÌÍÑÅÓ¿©ÉÊ¡Ö¤È¤í¤ßÄ´À°ÍÑ¿©ÉÊ¡×¤Îµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¡¦¤ªÃã¡¦Ç»¸üÎ®Æ°¿©¤Ê¤É¤ò°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¡¢¿©»ö¤ò¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¿©À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£