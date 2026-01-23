¡ÚUNTITLED¡Û¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡ÖNEW CEREMONY STYLE¡×ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ò1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUNTITLED¡Ê¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¡×¡Êhttps://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤â»ä¤é¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥Ë¥åー¥»¥ì¥â¥Ëー¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÃ½¸¤·¤¿¥Úー¥¸¤ò¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
UNTITLED¡Ê¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¯¥íー¥º¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢É´²ßÅ¹¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ËÜÆÃ½¸¡ÖNEW CEREMONY STYLE ～¥Ï¥ì¤ÎÆü¤â»ä¤é¤·¤¯～¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÄÌ¶Ð¥·ー¥ó¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ä¥¤ー¥É¥¸¥ì¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥ìー¥¹¶ßÉÕ¤¥Ë¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ê¤É¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/feature/ceremony/
¡Ú ¡ÖNEW CEREMONY STYLE ～¥Ï¥ì¤ÎÆü¤â»ä¤é¤·¤¯～¡×·ÇºÜ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥° ¡Û
¡¦¥¸¥ì¡¡\41,800
¡¦¥Ö¥é¥¦¥¹¡¡\22,000
¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¡¡\24,200
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡¡\19,800
¡¦¥Ë¥Ã¥È¡¡\22,000
¡¦¥Ñ¥ó¥Ä¡¡\24,200
¡¦¥Ù¥ë¥È¡¡\8,910
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡¡\19,800
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡\42,900
¡¦¥Ë¥Ã¥È¡¡\13,200
¡¦¥Ç¥Ë¥à¡¡\16,500
¡¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¡\8,910
¡¦¥¹¥«ー¥Õ¡¡\8,910
¡¦¥Ð¥Ã¥°¡¡\19,800
¡¦¥·¥åー¥º¡¡\14,300
¢¨¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£
¡Ú UNTITLED Brand Concept ¡Û
The Body Is Your Canvas
～¼«Ê¬¤ò¼«Í³¤ËÉÁ¤¯Éþ～
¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤ÇÁ°¸þ¤¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¯¥íー¥º¡£ ¾å¼Á¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤«¤é¤À¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍÎÉþ¤ò¾þ¤é¤ºµ¤¼è¤é¤º¡¢
¼«Ê¬¤Î´¶À¤Ç¼«Í³¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¤Ò¤È¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
[¾å¼Á¤òÆü¾ï¤ÇÃå¤ë¤è¤í¤³¤Ó¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤Ëー]
¡Ú Brand Information ¡Û
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/)
¢£ Á´¹ñÅ¹ÊÞ¡¡https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153)
¢£ ¸ø¼°Instagram¡¡@untitled_official.jp
¢£ ¸ø¼°LINE¡¡@UNTITLED/¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É100% »Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§逈 Çî¹¬
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©650-8585 ¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®6-8-1
¢©107-8526 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-10
¥ïー¥ë¥É ´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.world.co.jp/
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥× ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://store.world.co.jp/ (https://store.world.co.jp/)