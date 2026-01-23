¡ã¡ã¥¢¥ë¥Ç¿·Âçºå¡ä¡ä¥¢¥ë¥Ç¤¢¤ë¤¢¤ë´¶¼Õ¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅÃæ¡ª2·î¤ÏWESPO¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¢Ìë¡Ê¥Ê¥¤¥È¡Ë¥Ð¥ë¤ò³«ºÅ¡ª
¡Ö¥¢¥ë¥Ç¿·Âçºå¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¿·Âçºå±Ø¤Î£²³¬¡Ê²þ»¥³°¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡£
´ØÀ¾¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÀè¤ÇÊØÍø¤Ê¤ªÅ¹¤òÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¿¤À¤¤¤Þ¥¢¥ë¥Ç¿·Âçºå¤Ç¤Ï£±£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ë¥Ç¤¢¤ë¤¢¤ë´¶¼Õ¤Þ¤Ä¤ê¤ò³«ºÅÃæ¡ª
£²·î¤ÏWESPO¥¢¥×¥ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤äÌë¡Ê¥Ê¥¤¥È¡Ë¥Ð¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ç¿·Âçºå¤ÎÂç¿Íµ¤ºÅ»ö¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥¢¥ë¥Ç¤Ò¤í¤Ð¡×¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¹â¤¤¤ªÅ¹¤¬¤«¤ï¤ë¤¬¤ï¤ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
£±¡¥2·î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡úWESPO¥¢¥×¥ê¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
WESTER²ñ°÷ÍÍ¡Ê¡ÖWESPO¥¢¥×¥ê¡×¡Ë¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWESPO¥¢¥×¥ê¡×¤«¤é¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¤¦¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ç¿·ÂçºåÆâ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÀÇ¹þ500±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¾å¡Ü¤ªÇã¾å»þ¤Ë¡ÖWESPO¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ò¼õ¤±¤ë¤È£±¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢
¡¦£´¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢200¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦£¸¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¤Ç¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë600¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨£¸¥¹¥¿¥ó¥×Á´¤ÆÃ£À®¤·¤¿¿Í¤Ï¹ç·×800¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉÕÍ¿
¡¦£¸¥¹¥¿¥ó¥×Ã£À®¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ú¥¢¥ë¥Ç¿·Âçºå¡ÖÌë¡Ê¥Ê¥¤¥È¡Ë¥Ð¥ë¡×
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¡¦18Æü(¿å)
WESTER²ñ°÷ÍÍ¡Ê¡ÖWESPO¥¢¥×¥ê¡×¡Ë¸ÂÄê¥Ð¥ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¡¦18Æü(¿å)
¤³¤Î2Æü´Ö¡¢´ÛÆâ¤Î¾åµ15Å¹ÊÞ¤Ç¡¢
17»þ¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¡ª¡ÊºÇÂç50¿©¡Ë
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥¢¥ë¥Ç¿·Âçºå¤Î¤ªÆÀ¤ÊÌë¥Ð¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¡Ö¥¢¥ë¥Ç¤Ò¤í¤Ð¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Âè5²ó¸ÅËÜÄÌ¤ê
³«ºÅÃæ～2·î2Æü(·î)
¸Å½ñ¤È»æ¥â¥Î¤ÎÂ¨ÆÉ²ñ¡Ö¸ÅËÜÄÌ¤ê¡×
ËÜ¤¬¹¥¤¡ª¸Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¡ª¥¢ー¥È¤¬¹¥¤¡ª
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Ê¸·Ý¡¢Êë¤é¤·Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¸Å½ñ¡×¡¢
¥¢ー¥È¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¹¹ð¡¢¸Å¤¤ÃÏ¿Þ¡¢
ÌÚÈÇ²è¤Ê¤É¤Î¡Ö»æ¥â¥Î¡×Åù¡¹¡£
¿´Ìö¤ë¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯ÄÌ¤ê¤¬¥¢¥ë¥Ç¤Ò¤í¤Ð¤Ë½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿Åù¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼è°·¾¦ÉÊ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå¤Î3Å¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢ÆÊÌÚ¡¢Åìµþ¡¢µþÅÔ¤«¤é·×6Å¹ÊÞ¤Î¸Å½ñÅ¹¤¬»²²Ã¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¸Å¤¯¤ÆÄÁ¤·¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉÊÊª¤ò»ý¤Á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¢ö
ËÌÎ¦¥Þ¥ë¥·¥§
2·î5Æü(ÌÚ)～2·î17Æü(²Ð)
Åß¤Î¹±Îã¡¡ËÌÎ¦¥Þ¥ë¥·¥§
²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤¤ó¤Ä¤Ð¡¢¤¢¤ó¤³¤íÌß¡¢±©Æó½ÅÌß¤Ê¤ÉËÌÎ¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÃ²Û¤ä¡¢ÉÙ»³¤ÎÇò¤¨¤Ó¡¢¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤ÎÉÙ»³¥Ö¥é¥Ã¥¯¥éー¥á¥ó¤ä¡¢ËÌÎ¦¸ÂÄê¤ÎÇò¤¨¤Ó¥Óー¥Ðー¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿Åù¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼è°·¾¦ÉÊ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¡¦¥«¥êー¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë
2·î19Æü(ÌÚ)～3·î3Æü(²Ð)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤Îº×Åµ¤¬¿·Âçºå±Ø¤ËºÆ¾åÎ¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¥«¥ìー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡º£²ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥ìー¢¡¡¡¡¡¡¡
¡úµþÅÔÈ¯¾Í¡£¥«¥«¥ª¤Î°ìÉô¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥³¥¯¤È²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£
¡ú³«Å¹Á°¤«¤éÀ°Íý·ô¤òµá¤á¥Õ¥¡¥ó¤¬ÊÂ¤Ö¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡Ö¥«¥ìー¤ÎÅ¹¥Þ¥Ü¥í¥·¡×´Æ½¤¤Î¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿Åù¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼è°·¾¦ÉÊ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¡Ö¥¢¥ë¥Ç¤Ò¤í¤Ð¨¶¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
uchi no ate¡Ê¤¦¤Á¤Îºè¡Ë¡¡½é½ÐÅ¹¡ª
³«ºÅÃæ～2·î2Æü(·î)
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ßÀìÌçÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Öuchi no ate¡Ê¤¦¤Á¤Îºè¡Ë¡×¤¬¥¢¥ë¥Ç¤Ò¤í¤Ð¥×¥é¥¹¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¡ÖË»¤·¤¤°ÜÆ°¤Î¹ç´Ö¡×¤Ë¡¢¡Ö¤´¼«Âð¤Ç¤ÎÈÕ¼à¡×¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼êÅÚ»º¡×¤Ë¡¢
µ¤Ê¬¤ò¾¯¤·Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾å¼Á¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¿©´¶¡¡ÂçÎ³¤é¤Ã¤¤ç¤¦
¡Ô´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Õ¤×¤ê¤Ã¤×¤ê¤Î¤¨¤ÓÉÍ¾Æ
¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¿©´¶¡¡ÂçÎ³¤é¤Ã¤¤ç¤¦
¡Ô´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Õ¤×¤ê¤Ã¤×¤ê¤Î¤¨¤ÓÉÍ¾Æ
Fat Witch New York
2·î6Æü(¶â)～2·î16Æü(·î)
"¤¯¤º¤ì¤¿¤Ò¤È¤«¤±¤é¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤ë"
NYÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥ËーÀìÌçÅ¹¡¡Fat Witch New York
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î
ìÔÂô¤Ê¸ÂÄê¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥»¥Ã¥È¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤Ë¡¢¡ÖÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ë¡¢
¤¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿Åù¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼è°·¾¦ÉÊ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡¥WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È5ÇÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¡ª
5¡¥¥¢¥ë¥Ç¤¢¤ë¤¢¤ë´¶¼Õ¤Þ¤Ä¤ê
