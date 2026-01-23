À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ëºÍÇ½¤¬½¸¤¦¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ù¥ó¥È ¡ÈSymposia¡É¡¡¡¡¡Ê¥·¥ó¥Ý¥¸¥¢¡Ë¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ
º¸¤è¤ê¡ÖBar TRENCH ¡×¥í¥¸¥§¥ê¥ª ¸Þ½½Íò ¥ô¥¡¥º»á/¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー¡×¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥ß¥Ê¥ì¥Ã¥ê/µþÅÔ¥É¥é¥¤¥¸¥ó¡Öµ¨¤ÎÈþ¡×º´µ×´Ö¡È¥Þー¥·ー¡É²í»Ö»á
¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Åìµþ¤ÎÌë·Ê¤ò°ìË¾¤¹¤ë ¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー ¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯ 1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¥«¥¯¥Æ¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ÈSymposia¡É (¥·¥ó¥Ý¥¸¥¢)¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£"Symposia¡É ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Û¥Æ¥ë¥º & ¥ê¥¾ー¥Ä¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ðー¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë3Ì¾¤Î¥È¥Ã¥×¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯À¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ðー50¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Æ94°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Åìµþ¤ÎÌ¾Å¹ Bar TRENCH (¥Ðー ¥È¥ì¥ó¥Á¡Ë¤è¤ê¥í¥¸¥§¥ê¥ª ¸Þ½½Íò ¥ô¥¡¥º»á¡¢µþÅÔ¥É¥é¥¤¥¸¥ó¡Öµ¨¤ÎÈþ¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢º´µ×´Ö ¡È¥Þー¥·ー¡É ²í»Ö»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー¡×¥Ø¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¯¥½¥í¥¸ー ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥ß¥Ê¥ì¥Ã¥ê¤È¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー2Ì¾¤Ë¤è¤ë³Æ3¼ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥ß¥Ê¥ì¥Ã¥ê¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥¯¥Æ¥ë2¼ï¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢·×8¼ï¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ðー¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë3Ì¾¤Î´¶À¤È¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÈSymposia¡É ( ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¢)¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
19:00～23:00 ¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡Ë
²ñ¾ì¡§ ¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ 45³¬¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー¡×
ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2-1
03-6262-6624
bhr.tyobt.restaurant@bulgarihotels.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.bulgarihotels.com/ja_JP/tokyo/dining/the-bulgari-bar
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¡https://www.instagram.com/bvlgarihoteltokyo/
¥í¥¸¥§¥ê¥ª ¸Þ½½Íò ¥ô¥¡¥º»á
Bar TRENCH ¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¡¦¥Áー¥Õ¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆü·Ï»°À¤¡£ÍèÆü¸å25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥Ðー¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¡¢ÆüËÜÅª¤ÊÀºÌ©¤µ¤ÈÀ¾ÍÎÅª¤ÊÁÏÂ¤À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£Bar TRENCH¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î½é³«ºÅ°ÊÍè¡ÖAsia¡Çs 50 Best Bars¡×¤ËÏ¢Â³¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖThe World¡Çs 50 Best Bars¡×51-100°Ì¤Ë¤â5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÅìµþ¶þ»Ø¤ÎÌ¾Å¹¡£
º´µ×´Ö ¡È¥Þー¥·ー¡É ²í»Ö»á¡¡
µþÅÔ¥É¥é¥¤¥¸¥ó µ¨¤ÎÈþ ¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡£Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë±Ñ¹ñÂÚºß¤ÇÀ¤³¦¿å½à¤Î¥«¥¯¥Æ¥ëÊ¸²½¤òÂÎÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢µþÅÔ¾øÎ¯½ê¤Ë¤Æ¾øÎ¯µ»»Õ¤È¤·¤Æ¥¸¥óÀ½Â¤¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦10¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥»¥ß¥Êー¤ä¥²¥¹¥È¥·¥Õ¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æµ¨¤ÎÈþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñºÝÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥ß¥Ê¥ì¥Ã¥ê
¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー ¥Ø¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¯¥½¥í¥¸ー¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥§¥éー¥é½Ð¿È¡£²¤½£¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥Ðー¤ÇÌó10Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢2023Ç¯¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Û¥Æ¥ëÅìµþ³«¶È»þ¤è¤ê»²²è¡£¥¹¥Èー¥êーÀ¤Î¤¢¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤È²¹¤«¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー
45³¬¤Î¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー¡×¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏÃæ³¤Äí±à¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¥Æ¥é¥¹¤òÍÊ¤·¡¢²Æµ¨¤Ë¤ÏÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¥É¥¢¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²°Æâ¤È²°³°¤Î¶³¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²°Æâ47ÀÊ¡¢²°³°62ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤ë¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー¤Ç¤Ï¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£ー¥ô¥©¤«¤é¿©»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿°ìÇÕ¤Þ¤Ç¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥Ðー