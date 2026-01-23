¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï Ê¿Æü¡ÊÆÀ¡Ë¥á¥Ë¥åー¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¡Ö¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¡×¡ÖÌ£Á¹½Á¡×¡Ö¤ï¤é¤ÓÌß¡×¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÀÇ¹þ³Æ£¹£°±ß¡ª¥é¥ó¥Á¡¦Ìë¤´ÈÓ¤¬¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¡ª£²·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë～£²·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊ¿ÆüÂÐ¾Ý¡ª
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡Ê¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È(³ô)ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³³Ñ ¹ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£²·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï Ê¿Æü(ÆÀ)¥á¥Ë¥åー¡×¤ò½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥á¥Ë¥åー¤ÏÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ä¡Ö¤¦¤É¤ó¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤³¾Æ¤¡×¡ÖÌ£Á¹½Á¡×¤È¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¡Ö¤ï¤é¤ÓÌß¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥¿¥ì¤òÅÉ¤êÄ¾²Ð¤ÇßÕ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ï¥«¥ê¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¡£¹ï¤ß¤¿¤¯¤¢¤ó¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹á¤ê¤È¿©´¶¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â½Ð½Á¤Î»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ø¤È¤í～¤êÂç¶ÌÍÈ¤²¤¿¤³¾Æ¤¡¡2¸Ä¡Ù¡¢¶Ì¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤ÈÌýÍÈ¤²¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À²¹¤Þ¤ë°ìÇÕ¤Ç¡¢¤ª¼÷»Ê¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ê¡Ø¶Ì¤Í¤®¤ÈÌýÍÈ¤²¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¡¢¤¤ÊÊ´¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤ï¤é¤ÓÌß¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Øµþ¤ï¤é¤ÓÌß¡Ù¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ÏÀÇ¹þ³Æ90±ß¡£¿©Âî¤ò¤ªÆÀ¤ËºÌ¤ë¡ÖÀ¸³è±þ±ç²Á³Ê¡×¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¿©»ö¤Î»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËËèÆü¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï¡¡Ê¿Æü(ÆÀ)¥á¥Ë¥åー¡×³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë³µÍ×¡Û
¡üÊ¿Æü¸ÂÄê¡§2026Ç¯£²·î£µÆü(ÌÚ)～£¶Æü(¶â)¡¦£²·î£¹Æü(·î)～£±£°Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯£²·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë～£±£°Æü¡Ê²Ð¡ËÍ½Äê¡¡¢¨Ê¿Æü¤Î¤ß
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¡Ø¶Ì¤Í¤®¤ÈÌýÍÈ¤²¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¡Øµþ¤ï¤é¤ÓÌß¡Ù
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë¡¡¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¡Ê°ìÉô²þÁõÃæÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¦URL¡§https://www.kappasushi.jp/cp/heijitsu-otoku-menu
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨URLÆâÍÆ¤Ï¸½ºß¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡Ë
¢¨¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï£²·î12Æü(ÌÚ)¤«¤é¤â90±ß¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Å·¸õ¡¦Æþ²Ù¾õ¶·¡¦Çä¤ì¹Ô¤Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Åù¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»þ´ü¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾²ÐßÕ¤ê
¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
ÄÌ¾ï160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¢¨¹ï¤ß¤¿¤¯¤¢¤óÆþ¤ê
¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
ÄÌ¾ï190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡Ø¶Ì¤Í¤®¤ÈÌýÍÈ¤²¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
ÄÌ¾ï160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡Øµþ¤ï¤é¤ÓÌß¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
ÄÌ¾ï110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡üÊ¿Æü(ÆÀ)²Á³Ê¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¤´ÃíÊ¸¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Îã
³Æ 82 ±ß(ÀÇ¹þ³Æ 90 ±ß)¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¡Ø¶Ì¤Í¤®¤ÈÌýÍÈ¤²¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù¡Øµþ¤ï¤é¤ÓÌß¡Ù¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅ¹ÆâÍÈ¤²¡Ø¤¨¤ÓÅ·¤Ë¤®¤ê¡Ù¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¹ç·× 490 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¼÷»Ê¤«¤é¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îã
Ä¾²ÐßÕ¤ê
¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡Ø¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡Ø¶Ì¤Í¤®¤ÈÌýÍÈ¤²¤ÎÌ£Á¹½Á¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
Å¹ÆâÍÈ¤²
¡Ø¤¨¤ÓÅ·¤Ë¤®¤ê¡Ù119±ß¡ÊÀÇ¹þ130±ß¡Ë～
¡Øµþ¤ï¤é¤ÓÌß¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
¡ÚÅ¹Æâ°û¿©¸ÂÄê¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¤ÎÄ©Àï¡¡Ê¿Æü(ÆÀ)¥á¥Ë¥åー¡×³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë³µÍ×¡Û
¡üÊ¿Æü¸ÂÄê¡§2026Ç¯£²·î£±£²Æü(ÌÚ)～£±£³Æü(¶â)¡¦2·î£±£¶Æü(·î)～£±£¸Æü(¿å)¤Î´ü´Ö
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯£²·î£±£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£±£¸Æü¡Ê¿å¡ËÍ½Äê¡¡¢¨Ê¿Æü¤Î¤ß
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤È¤í～¤êÂç¶ÌÍÈ¤²¤¿¤³¾Æ¤¡Ù
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ82±ß¡ÊÀÇ¹þ³Æ90±ß¡Ë ¡¦¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§¤«¤Ã¤Ñ¼÷»ÊÁ´Å¹¡Ê°ìÉô²þÁõÃæÅ¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¦URL¡§https://www.kappasushi.jp/cp/heijitsu-otoku-menu
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨URLÆâÍÆ¤Ï¸½ºß¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡Ë
¢¨¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¤Ï2·î19Æü(ÌÚ)¤«¤é¤â90±ß¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Å·¸õ¡¦Æþ²Ù¾õ¶·¡¦Çä¤ì¹Ô¤Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÉÊÀÚ¤ì¤äÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£»þ´ü¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Åù¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨»þ´ü¡¦Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾²ÐßÕ¤ê
¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
ÄÌ¾ï160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¢¨¹ï¤ß¤¿¤¯¤¢¤óÆþ¤ê
Å¹ÆâÍÈ¤²
¡Ø¤È¤í～¤êÂç¶ÌÍÈ¤²¤¿¤³¾Æ¤¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
ÄÌ¾ï190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡üÊ¿Æü(ÆÀ)²Á³Ê¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡ª ¥ª¥¹¥¹¥á¤´ÃíÊ¸¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Îã
³Æ 82 ±ß(ÀÇ¹þ³Æ 90 ±ß)¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù¡Ø¤È¤í～¤êÂç¶ÌÍÈ¤²¤¿¤³¾Æ¤¡Ù¤È¡¢Å¹ÆâÀÚÉÕ¤·¤¿¿Íµ¤ÄêÈÖ¤Î¡Ø³è¡º´¨¤Ö¤ê(Æó´Ó)¡Ù¤ÈÅ¹Æâ¤Ç»Å¹þ¤ßÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä ¤¤Ê¤³(2¸Ä)¡Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¹ç·× 500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¼÷»Ê¤«¤é¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Îã
Ä¾²ÐßÕ¤ê
¡Ø¹á¤Ð¤·ßÕ¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
Ä¾²ÐßÕ¤ê
Å¹ÆâÍÈ¤²
¡Ø¤È¤í～¤êÂç¶ÌÍÈ¤²¤¿¤³¾Æ¤¡Ù82±ß¡ÊÀÇ¹þ90±ß¡Ë
Å¹ÆâÍÈ¤²
Å¹ÆâÀÚÉÕ
¡Ø³è¡º´¨¤Ö¤ê(Æó´Ó)¡Ù191±ß¡ÊÀÇ¹þ210±ß¡Ë～
Å¹ÆâÍÈ¤²
¡Ø¤«¤Ã¤Ñ¤Î¥·¥ã¥ê¥Éー¥Ê¥Ä ¤¤ÊÊ´¡Ê2¸Ä¡Ë¡Ù100±ß¡ÊÀÇ¹þ110±ß¡Ë
Å¹ÆâÍÈ¤²
¥ê¥êー¥¹Æâ²èÁüÁÇºà¡§https://x.gd/Skvi9