£Ê£Â£Ã£Ã¡¢¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¼Ò¤ÎCommercial Market Acceleration Partner of the Year¤ò2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
IT ¥µー¥Ó¥¹¶È¤Î£Ê£Â£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Åì¾å À¬»Ê¡¢°Ê²¼£Ê£Â£Ã£Ã¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤¬1·î20Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025 Japan Partner of the Year Award¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢JAPAN Commercial Market Acceleration Partner of the Year¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¡ÊÀÅ²¬°ÊÀ¾¡Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢JAPAN Western Partner of the Year¤â³ÍÆÀ¤·¡¢¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤äÉÔÀµ¿¯Æþ¤Ê¤É¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤ÏÇ¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££Ê£Â£Ã£Ã¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥êー¥Àー´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹À½ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯/¥µー¥ÐーÅù¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£Â£Ã£Ã¤¬ÆüËÜ¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿Äó°Æ¤òÃå¼Â¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢JAPAN Commercial Market Acceleration Partner of the Year¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¡ÊÀÅ²¬°ÊÀ¾¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î°Æ·ï¤òÁÏ½Ð¤·¡¢°Æ·ï¿ô¡¦Çä¾å¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿À®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢JAPAN Western Partner of the Year¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£Ê£Â£Ã£Ã¤Ï¡¢º£¸å¤â¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤È¤Î¶¨¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È24»þ´Ö365ÆüÂÎÀ©¤ÎSOC¡ÊSecurity Operation Center¡Ë¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ÊIT´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤Ê¥¯¥é¥¦¥É³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄ¶¹âÂ®¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òÆÃÄ¹¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤òµ»½ÑÎÏ¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡££Ê£Â£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢£Ê£Â£Ã£Ã¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Åì¾å À¬»Ê¡Ë¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
