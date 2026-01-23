ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÀ¸À®AI¤ä»£±Æµ»½Ñ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI model¤ËÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü
Canon Marketing Japan MIRAI Fund
AI model
AI model¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶ÈÀìÍÑ¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤äAI¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¸À®¤«¤é¡¢TVCM¡¦¹¹ð¡¦EC¡¦¥«¥¿¥í¥°¡¦Å¹Æ¬¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ©ºî¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢À¸À®AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¡ÖA/CLOUD¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä±Ä¶È¤Ê¤ÉÊ£¿ôÉôÌç¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶ÈÌ³¤ò¶¦ÄÌ¥Õ¥íー¤ÇÏ¢·È¤·¡¢´ë²è¤«¤éÀ©ºî¡¢¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÃµº÷¤È¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢CVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖCanon Marketing Japan MIRAI Fund¡×¤Ï¡¢Well Being¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢Business Transformation¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î2Ê¬Ìî¤òÅê»ñÎÎ°è¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½Ð»ñ¤Ç¤Ï¡ÖWork-in-Life¡ÊAI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ÈË¤«¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤Î¼Â¸½¡Ë¡×¡¢¡ÖRegional Regeneration¡ÊAI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Î»º¶È³èÀ²½¡Ë¡×¡¢¡ÖBusiness Revitalization¡Ê´ûÂ¸¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Ø¤ÎAIÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI model¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤È±¿ÍÑ»Ù±ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ê¤É·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ë»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¡¢¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇAI model¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±Ä¡Ê¢¨1¡Ë¤ä¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¡Ê¢¨2¡Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¡ß»£±Æµ»½Ñ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI model¤È¶¨¶È¡¡ËëÄ¥»ö¶È½ê¤ËAI¥â¥Ç¥ë¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀßÃÖ¤·»ö¶È²½¸¡¾Ú¤ò³«»Ï(https://corporate.jp.canon/profile/management-strategy/rb/mirai-fund/news/20250422-1)¡×¤ò»²¾È¡£
¢¨2¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡ÖAI¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿·¤·¤¤ÀÜµÒÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤Ø¡¡AI model¤ª¤è¤Ó¥«¥µ¥Ê¥ì¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÂÐÏÃ·¿AI¥â¥Ç¥ë¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï(https://corporate.jp.canon/-/media/Project/Canon/CanonJP/Corporate/profile/management-strategy/rb/mirai-fund/news/2025/0527/pdf/20250527.pdf)¡×¤ò»²¾È¡£
¢£AI model³µÍ×¡§
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1363_1_33b73e85336e0a26607e59952c77c07e.jpg?v=202601230621 ]
¢£Canon Marketing Japan MIRAI Fund³µÍ×
¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ì¤Íè»Ö¸þ¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀìÌçÁÈ¿¥¡ÖR&B¡ÊResearch & Business Development¡Ë¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー¡Ê¸½R&B¿ä¿ÊËÜÉô¡Ë¡×¤ò2024Ç¯£±·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢100²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎCVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖCanon Marketing Japan MIRAI Fund¡×¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1363_2_7d7f39b47b693855d45d467341ddc745.jpg?v=202601230621 ]
¢£Canon Marketing Japan MIRAI FundÅê»ñÎÎ°è
¡ÖCanon Marketing Japan MIRAI Fund¡×¤Ï¡¢Well Being¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢Business Transformation¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î2Ê¬Ìî¤òÅê»ñÎÎ°è¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
