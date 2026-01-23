ËèÆü¤Î¤ª»¶Êâ¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¢ö¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ú¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¾ÑÈþÆ²¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¾®·¿¸¤ÍÑ¡Ö¥êー¥É¡¦¼óÎØ¡×È¯Çä
²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ßµÚ¤Ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßÅù¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÅÄÀµ½¨¡¢°Ê²¼ ¾ÑÈþÆ²¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®·¿¸¤ÍÑ¡Ö¥êー¥É¡¦¼óÎØ¡×¤ò¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¡Ö¾ÑÈþÆ²ONLINE STORE¡×¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®·¿¸¤ÍÑ¥êー¥É¤È¼óÎØ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥êー¥É¤È¼óÎØ¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥â¥Áー¥ÕÊÁ¥¿¥¤¥×¡×¤È¡Ö¹çÈé¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÁ´8¼ïÎà¡£¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥êー¥É¤â¶â¶ñ¤¬²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Í¤¸¤ì¤äÍí¤Þ¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ê¤ª»¶Êâ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼óÎØ¤Ï¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤ÏÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥êー¥É¤È¼óÎØ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¦¤È¤è¤ê²Ä°¦¤¯¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥â¥Áー¥ÕÊÁ¥¿¥¤¥×¡§¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ö¥ëー¡¦¥Ô¥ó¥¯¤Î2¿§Å¸³«¡£¼óÎØ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î3¼ïÎà¤Î¥×¥ìー¥È¥Á¥ãー¥à¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥êー¥É¤Î»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¤Ë¤ÏÀ±·Á¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥Ïー¥È·Á¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Á¥ãー¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÈé¥¿¥¤¥×¡§¹çÈé¥Ù¥ë¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥Ô¥ó¥¯¤Î2¿§Å¸³«¡£¥êー¥É¤Î»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤È¼óÎØ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Ë¤ÏÎ®¤ìÀ±¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ï¤¯¤Þ¤µ¤ó¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤Î¥Á¥ãー¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/57928/table/343_1_bd1ce07e3e2419dbba96d457fb9e86f7.jpg?v=202601230621 ]
¡öÃí°Õ
¡üËÜÍè¤ÎÍÑÅÓ°Ê³°¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÊ¬²ò¤ä½¤Íý¡¢²þÂ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥Ú¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¡¢Âç¤¤µ¡¢À¼Á¡¢Ç¯Îð¤ËÅ¬¤·¤¿ÍÑ¶ñ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¾®·¿¸¤°Ê³°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¾ï¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂÎÄ´¤ËÃí°Õ¤·¡¢°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¤¿¤À¤Á¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¤Æ¡¢½Ã°å»Õ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¾ÑÈþÆ²¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÑÈþÆ²ONLINE STORE¡Û
https://www.sho-bionlinestore.jp/c/character/charaChiikawa/chiikawa_series/chiikawaPet/CW_CollarLead
¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÑÈþÆ²¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸Ä¿Í¤Î¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉµÚ¤ÓOEM¤Ç¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßµÚ¤Ó¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º´ØÏ¢Åù¤Î¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è°·¤¦Áí¹ç´ë²è¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£´ë²è¡¦À¸»º¤«¤éÈÎÇä¡Ê¾®ÇäÅ¹µÚ¤ÓE¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¸þ¤±¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¡£¤Þ¤¿ÈÎÇäÀè¤Ï¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢Áí¹ç¥¹ー¥Ñー¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£2013Ç¯4·î¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤Ë²½¾ÑÉÊ¤Î£Ï£Å£ÍÀ½Â¤¼õÂ÷¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥³¥â¥ó¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò»±²¼¤ËÆþ¤ì¡¢OEM»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£