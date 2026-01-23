2025Ç¯4·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿JJJ¡£À¸Á°¤Ë¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡Öthe light tour¡×¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì¾¼è Ã£Íø¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î²»³ÚÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(¢¨)¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿JJJ¤¬¡¢À¸Á°¤Ë¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¡Öthe light tour¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÈà¤¬½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÃç´Ö¡¢²ÈÂ²¤¬ÁêÃÌ¤Î¾å¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î2²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
JJJ¤È¶¦¤Ë²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿Ãç´ÖÃ£¤¬½¸·ë¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥Õ¥í¥¢¤Ï´¿À¼¤ÈÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¥¹¥Úー¥¹¥·¥ã¥ïーTV¤Ç¤Ï¡¢6·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþKanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)¤Ç¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÖÁÈ¾ÜºÙ
¡¦ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§JJJ¡Øthe light tour¡Ù
¡¦½Ð±é¡§JJJ¡¢Aru-2¡¢KID FRESINO¡¢»°±ºÂçµ±¡¢cherry chill will.¡¢BIM¡¢OMSB¡¢VaVa¡¢Daichi Yamamoto¡¢KM¡¢Campanella¡¢Benjazzy¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢SPARTA¡¢C.O.S.A.¡¢Àç¿Í¾¸¡¢MONJU¡ÊÀç¿Í¾¸¡¢Mr.PUG¡¢ISSUGI¡Ë¡¢ISSUGI¡¢Kazuhiko Fujita¡ÊMarfa¡Ë¡¢KEIJU¡¢Tiji Jojo¡¢STUTS
¡¦ÊüÁ÷Æü»þ¡§1/28(¿å)23:00～24:30
¢¨¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¤Ê¤É¤ª¹¥¤¤Ê ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡§https://tv.spaceshower.jp/p/00089400/
