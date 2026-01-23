¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯ CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2¡Ù 2·î18ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ªDJ¥·ー¥¶ー¤¬Â£¤ë¡ÖÅÔ²ñ¡Ê¤Þ¤Á¡Ë¡×¤Î¥àー¥É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ë¾å¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX
ISARIBI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÀî¹ÀÌ¦¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥ìー¥Ù¥ë¡ÖMETEORA st.¡×½êÂ°¤ÎDJ¥·ー¥¶ー¤¬¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËºÇ¿·ºî¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯ JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2¡Ù¤òSony Music¤è¤ê¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°ºî¡ÊÂè1ÃÆ¡Ë¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×ºÆÉ¾²Á¤ÎÇÈ¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÊÆÊÆCLUB¤ä¥Ô¥Á¥«ー¥È¥Õ¥¡¥¤¥ô¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¿À®¥Ò¥Ã¥È¤âËþºÜ¤Î¡¢¶Ë¾å¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIXºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Ç²þ¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡£ ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥à¥Ã¥·¥å¤«¤Þ¤ä¤Ä¡¢Âç´ÓÌ¯»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀª¤ÎÌ¾¶Ê¤â¼ýÏ¿¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ò¡È¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¡É¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÅìµþ¤ÏÌë¤Î¼·»þ¡×¡Ö·¯¤Ï1000%¡×¡ÖFly-day Chinatown¡×¤Ê¤É¡¢ºÆÉ¾²Á¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¤âÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ï¼ç¤Ë1970～80Ç¯Âå¤Ëºî¤é¤ì¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¡£2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î²¤ÊÆ¤Ç¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦Åª¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Âè2ÃÆ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤¤¤Þ¡É¤Î¶õµ¤¤òÈ¿±Ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅÔ²ñ¡Ê¤Þ¤Á¡Ë¡×¤Î¥àー¥É¤òÁ´ÊÔ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Ç¤¹¡£
Áª¶Ê¡¦MIX¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áMIX¥·¥êー¥º¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¤òÀÊ´¬¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥·¥çー¥ÈMIX¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥·ー¥ó¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿DJ¥·ー¥¶ー¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤À¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Ø¤Î¿¼¤¤Â¤·Ø¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖÌë·Ê¡×¡Ö¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö4:00 A.M.¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥é¥Ö¡×¡ÖAÌÌ¤ÇÎø¤ò¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬¼¡¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×MIX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤¡¢µ¤±Ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¤¿¤Ê¤«¤ß¤µ¤¤¬Ã´Åö¡£ ¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×ÆþÌç¼Ô¤Ë¤â¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë·èÄêÈ×¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÁ°ºî¤¬Âç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙvol.2¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤ä¤Ã¤¿ー¡ª¡ª ¼Â²È¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹CD½Ð¤»¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ªÀ©ºîÃæ¡¢²û¤«¤·¤¯¤Æ²¿ÅÙ¤âµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤ª¾®¸¯¤¤Ãù¤á¤Æ7¥¤¥ó¥Á¥·¥ó¥°¥ëÇã¤Ã¤Æ¤¿¤¢¤Îº¢¤Î²¶¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ÊÎÞ¡ËYouTubeÅù¤Çº£¤äÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î¿À¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×´¶³Ð¤ÇÊ¿À®¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤âÂ¿¤¯Áª¤Ó¡¢Á°ºî¤â¤Ç¤¹¤¬Á´¶Ê¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²»¼Á¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×DJ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤Ë¿»¤ì¡¢¤«¤Ä¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤â¤¢¤ë¡ÖËÜµ¤¡Ê¥Þ¥¸¡Ë¡×¤ÇÁ´¶Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥á¥É¥ìー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¶¦¤Ë¡¢£Â£Ç£Í¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯ JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2 ¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¡¡DJ¥·ー¥¶ー ¡¦È¯ÇäÆü¡§¡¡2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë ¡¦²Á³Ê¡§¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¦È¯Çä¸µ¡§¡¡Sony Music ¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Ê£³£µ¶Ê¡Ë¡Û Åìµþ¤ÏÌë¤Î¼·»þ / PIZZICATO FIVE ·¯¤Ï1000% / 1986 OMEGA TRIBE ¤¦¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢ / EPO ·¯¤Ë¡¢¶»¥¥å¥ó¡£-Éâµ¤¤Ê¥ô¥¡¥«¥ó¥¹- / YELLOW MAGIC ORCHESTRA ¤Õ¤¿¤ê¤Î²ÆÊª¸ì -NEVER ENDING SUMMER- / ¿ù»³À¶µ®&¥ª¥á¥¬¥È¥é¥¤¥Ö I Wanna Be With You / ¹ñÊ¬Í§Î¤·Ã ¥Ô¥ó¥¯¡¦¥·¥ã¥É¥¦ / ¥Ö¥ì¥Ã¥É&¥Ð¥¿ー ¤Þ¤ï¤ì ¤Þ¤ï¤ì / Èæ²°ÄêÆÆ»Ò The Tokyo Taste / ¥é¥¸&Æî²Â¹§ Shampoo / ¤È¤ß¤¿¤æ¤¦»Ò Dancin' Blue / °ÉÎ¤ Lonely Man / SHŌGUN 4:00 A.M. / Âç´ÓÌ¯»Ò À¸¤Þ¤ì¤«¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê²Æ / ÆïÀ¥À¿»ÖÏº 1¥Àー¥¹¤Î¸À¤¤Ìõ / °ð³À½á°ì ¤½¤Îµ¤¡ß¡ß¡ß / ÂçÂôÍÀ»Ö¹¬ ¥´¥í¥ïー¥º¤òµÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤¤ / ¤«¤Þ¤ä¤Ä¤Ò¤í¤· °¦ Know ¥Þ¥¸¥Ã¥¯ / ÊÆÊÆCLUB ¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó / ¥Ö¥ì¥Ã¥É&¥Ð¥¿ー ¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç / NIAGARA TRIANGLE feat. º´Ìî¸µ½Õ ÆüÍË¤Ï¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ëÁ°¤Ë / EPO Ì´¤Ç°©¤¨¤¿¤é / ¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿ー Easy Love / ¹ñÊ¬Í§Î¤·Ã ¥µ¥Ö¥¿¥ì¥Ë¥¢¥óÆó¿Í¤Ü¤Ã¤Á / º´Æ£Æà¡¹»Ò T¥·¥ã¥Ä¤Ë¸ý¹È / ¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿ー ·¯¤¿¤Á¥¥¦¥¤¡¦¥Ñ¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Þ¥ó¥´ー¤À¤Í¡£/ Ãæ¸¶¤á¤¤¤³ Êú¤¤·¤á¤¿¤¤ / ÊÆÊÆCLUB midnight cruisin' / ßÀÅÄ¶â¸ã Fly-day Chinatown / ÂÙÍÕ ·î¤ÎÎ¢¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦ / Original Love ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È ¥Û¥Æ¥ë / ÎëÌÚ²íÇ· ¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥é¥Ö / Âç¶¶½ã»Ò&ÈþÇµ²È¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥¹¥Æ¥¤¥·¥ç¥ó ¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー / °ËÆ£¶ä¼¡ ¥À¥¦¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡¦¥Üー¥¤ / º´Ìî¸µ½Õ AÌÌ¤ÇÎø¤ò¤·¤Æ / NIAGARA TRIANGLE 2026Ç¯2·î18Æü(¿å)È¯Çä ¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2¡Ù ÆÃÅµÆâÍÆ¤¬·èÄê¡ª ¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á Å¹ÊÞÊÌ¤ÎÁ´2¼ïÎà¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¢£Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥± ¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー ¢§¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é https://smr.lnk.to/S100_vol2¡¡ ¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û ¢¨¾åµ¤ÏÁ´¤ÆÍ½Äê»ö¹à¤Ë¤Ä¤¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«ー¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨Amazon.co.jp¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¡ãDJ¥·ー¥¶ー ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä 2007Ç¯¤è¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ ¼¡¡¹¤È³Ú¶Ê¤ò¥·¥çー¥ÈMIX¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥·ー¥ó¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ 2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×50th Anniversary BEST ANIME MIX¡Ù»°Éôºî¤¬¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ 2019Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à 40th Anniversary BEST ANIME MIX¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥Ë¥á1°Ì¡¦Áí¹ç¥Ç¥¤¥êー2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¡£ Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëMIX¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£ ¡ãSNS¡ä X¡§¡¡DJ¥·ー¥¶ー¡Ê@DJ_caesar_AKIBA¡Ë¤µ¤ó / X¡¡ Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/dj_caesar_akiba/¡¡ Youtube¡§¡¡https://www.youtube.com/channel/UCmsivLD5taBYLDd5bag7-wA¡¡ ¡Ú+++PLUS ULTRA¡Û ¹Ô¤±¤ë¡ª¤â¤Ã¤È¡¢Àè¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦¤Ø¡£ À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¡ª ¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ª¥¿¥¯¤¬½¸·ë¡£ ¥À¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯&¥¢ー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬½¸¤Ã¤¿»öÌ³½êµÚ¤Ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦°éÀ®µ¡¹½¡¢ ¤½¤ì¤¬¡ÖMETEORA st.¡Ê¥á¥Æ¥ª¥é¥¹¥È¥êー¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ ÀßÎ©¤·¤Æ¤ï¤º¤«3Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢ÁíÀª100¿ÍÄ¶¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Æþ½ê¡£¡Ê2024Ç¯4·î¸½ºß¡Ë »ä¤¿¤ÁMETEORA st.¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢ ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î³èÌö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥ê¥¢¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Ø¤È ³èÌö¤ò¹¤²¤ë»öÌ³½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¡ÚPlus Ultra¡Û¤ò°ì½ï¤ËÌÏº÷¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£ ¹Ô¤±¤ë¡ª ¤â¤Ã¤È¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤Ø¡£ WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.meteora-st.jp/
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ/ÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÁ°ºî¤¬Âç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙvol.2¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤ä¤Ã¤¿ー¡ª¡ª
¼Â²È¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾¶Ê¤¿¤Á¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹CD½Ð¤»¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ªÀ©ºîÃæ¡¢²û¤«¤·¤¯¤Æ²¿ÅÙ¤âµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤ª¾®¸¯¤¤Ãù¤á¤Æ7¥¤¥ó¥Á¥·¥ó¥°¥ëÇã¤Ã¤Æ¤¿¤¢¤Îº¢¤Î²¶¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ÊÎÞ¡ËYouTubeÅù¤Çº£¤äÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î¿À¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×´¶³Ð¤ÇÊ¿À®¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤âÂ¿¤¯Áª¤Ó¡¢Á°ºî¤â¤Ç¤¹¤¬Á´¶Ê¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²»¼Á¤Ç¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×DJ¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤Ë¿»¤ì¡¢¤«¤Ä¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤â¤¢¤ë¡ÖËÜµ¤¡Ê¥Þ¥¸¡Ë¡×¤ÇÁ´¶Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥á¥É¥ìー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¥É¥é¥¤¥Ö¤Î¤ª¶¦¤Ë¡¢£Â£Ç£Í¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯ JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2
¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§¡¡DJ¥·ー¥¶ー
¡¦È¯ÇäÆü¡§¡¡2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦²Á³Ê¡§¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦È¯Çä¸µ¡§¡¡Sony Music
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Ê£³£µ¶Ê¡Ë¡Û
Åìµþ¤ÏÌë¤Î¼·»þ / PIZZICATO FIVE
·¯¤Ï1000% / 1986 OMEGA TRIBE
¤¦¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢¤Õ¡¢ / EPO
·¯¤Ë¡¢¶»¥¥å¥ó¡£-Éâµ¤¤Ê¥ô¥¡¥«¥ó¥¹- / YELLOW MAGIC ORCHESTRA
¤Õ¤¿¤ê¤Î²ÆÊª¸ì -NEVER ENDING SUMMER- / ¿ù»³À¶µ®&¥ª¥á¥¬¥È¥é¥¤¥Ö
I Wanna Be With You / ¹ñÊ¬Í§Î¤·Ã
¥Ô¥ó¥¯¡¦¥·¥ã¥É¥¦ / ¥Ö¥ì¥Ã¥É&¥Ð¥¿ー
¤Þ¤ï¤ì ¤Þ¤ï¤ì / Èæ²°ÄêÆÆ»Ò
The Tokyo Taste / ¥é¥¸&Æî²Â¹§
Shampoo / ¤È¤ß¤¿¤æ¤¦»Ò
Dancin' Blue / °ÉÎ¤
Lonely Man / SHŌGUN
4:00 A.M. / Âç´ÓÌ¯»Ò
À¸¤Þ¤ì¤«¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê²Æ / ÆïÀ¥À¿»ÖÏº
1¥Àー¥¹¤Î¸À¤¤Ìõ / °ð³À½á°ì
¤½¤Îµ¤¡ß¡ß¡ß / ÂçÂôÍÀ»Ö¹¬
¥´¥í¥ïー¥º¤òµÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤¤ / ¤«¤Þ¤ä¤Ä¤Ò¤í¤·
°¦ Know ¥Þ¥¸¥Ã¥¯ / ÊÆÊÆCLUB
¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¡¦¥ª¥ó / ¥Ö¥ì¥Ã¥É&¥Ð¥¿ー
¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç / NIAGARA TRIANGLE feat. º´Ìî¸µ½Õ
ÆüÍË¤Ï¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ëÁ°¤Ë / EPO
Ì´¤Ç°©¤¨¤¿¤é / ¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿ー
Easy Love / ¹ñÊ¬Í§Î¤·Ã
¥µ¥Ö¥¿¥ì¥Ë¥¢¥óÆó¿Í¤Ü¤Ã¤Á / º´Æ£Æà¡¹»Ò
T¥·¥ã¥Ä¤Ë¸ý¹È / ¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿ー
·¯¤¿¤Á¥¥¦¥¤¡¦¥Ñ¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥Þ¥ó¥´ー¤À¤Í¡£/ Ãæ¸¶¤á¤¤¤³
Êú¤¤·¤á¤¿¤¤ / ÊÆÊÆCLUB
midnight cruisin' / ßÀÅÄ¶â¸ã
Fly-day Chinatown / ÂÙÍÕ
·î¤ÎÎ¢¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦ / Original Love
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È ¥Û¥Æ¥ë / ÎëÌÚ²íÇ·
¥·¥ó¥×¥ë¡¦¥é¥Ö / Âç¶¶½ã»Ò&ÈþÇµ²È¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥¹¥Æ¥¤¥·¥ç¥ó
¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー / °ËÆ£¶ä¼¡
¥À¥¦¥ó¡¦¥¿¥¦¥ó¡¦¥Üー¥¤ / º´Ìî¸µ½Õ
AÌÌ¤ÇÎø¤ò¤·¤Æ / NIAGARA TRIANGLE
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)È¯Çä
¡Ø¾¼ÏÂ100Ç¯JAPANESE CITYPOP NON-STOP BEST MIX Vol.2¡Ù ÆÃÅµÆâÍÆ¤¬·èÄê¡ª
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Å¹ÊÞÊÌ¤ÎÁ´2¼ïÎà¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢§¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://smr.lnk.to/S100_vol2¡¡
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¾åµ¤ÏÁ´¤ÆÍ½Äê»ö¹à¤Ë¤Ä¤¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«ー¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¢ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãDJ¥·ー¥¶ー ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
2007Ç¯¤è¤ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£ ¼¡¡¹¤È³Ú¶Ê¤ò¥·¥çー¥ÈMIX¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥·ー¥ó¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ 2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×50th Anniversary BEST ANIME MIX¡Ù»°Éôºî¤¬¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ 2019Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à 40th Anniversary BEST ANIME MIX¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥Ë¥á1°Ì¡¦Áí¹ç¥Ç¥¤¥êー2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¡£ Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëMIX¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
¡ãSNS¡ä
X¡§¡¡DJ¥·ー¥¶ー¡Ê@DJ_caesar_AKIBA¡Ë¤µ¤ó / X¡¡
Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/dj_caesar_akiba/¡¡
Youtube¡§¡¡https://www.youtube.com/channel/UCmsivLD5taBYLDd5bag7-wA¡¡
¡Ú+++PLUS ULTRA¡Û
¹Ô¤±¤ë¡ª¤â¤Ã¤È¡¢Àè¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸þ¤³¤¦¤Ø¡£
À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¡ª
¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ª¥¿¥¯¤¬½¸·ë¡£
¥À¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯&¥¢ー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬½¸¤Ã¤¿»öÌ³½êµÚ¤Ó¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦°éÀ®µ¡¹½¡¢
¤½¤ì¤¬¡ÖMETEORA st.¡Ê¥á¥Æ¥ª¥é¥¹¥È¥êー¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÀßÎ©¤·¤Æ¤ï¤º¤«3Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢ÁíÀª100¿ÍÄ¶¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Æþ½ê¡£¡Ê2024Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
»ä¤¿¤ÁMETEORA st.¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î³èÌö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥ê¥¢¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Ø¤È
³èÌö¤ò¹¤²¤ë»öÌ³½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¡ÚPlus Ultra¡Û¤ò°ì½ï¤ËÌÏº÷¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¹Ô¤±¤ë¡ª
¤â¤Ã¤È¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¸þ¤³¤¦¤Ø¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.meteora-st.jp/