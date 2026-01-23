Æü¸þºä46Æ£Öº²ÌÊâ¤¬É½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤ Vol.359¡ÙËÜÆü1·î23ÆüÈ¯Çä¡ª
¢äÆü¸þºä46Æ£Öº²ÌÊâ¤¬¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤¡ÙÉ½»æ´¬Æ¬¤Ë1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¡ª
Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤È°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡È¤«¤Û¤ê¤ó¡É¤³¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡ª
Åß¤ÎÀ¡¤ßÅÏ¤ë¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤¬Êü¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¸÷¤ò20¥Úー¥¸¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¶Å½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î³¤ÊÕ¤Ç¸«¤»¤¿¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Éô²°Ãå»Ñ¤Ç¸«¤»¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤µ¡£¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê°áÁõ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÃúÇ«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Î´¨¤µ¤òÍÏ¤«¤¹¡¢ºÇ¹â½ãÅÙ¤Îµ±¤¡£Æü¸þºä46Æ£Öº²ÌÊâ¤¬Â£¤ë¡È»êÊ¡¤ÎÅß¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤Î´°À®¤Ç¤¹!!
»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡Æ£Öº²ÌÊâ(Æü¸þºä46)
¢£Æ£Öº²ÌÊâ(Æü¸þºä46)¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÈ´¿è
――2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤È¤Æ¤âÇ»Ì©¤Ç½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤ª»Å»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ä¡¢½é´§ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØÆü¸þºä46 Æ£Öº²ÌÊâ¤Î¤Û¤Ã¤«¤¤¤É～¤Ê¤Ã¤Ä¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡Ù¤Î£Í£Ö¤âËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×
――¸Î¶¿¤Ç¤Î»Å»ö¤ÏÆÃÊÌ¤Ê´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£²ÈÂ²¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡»Í´üÀ¸¤Ç½Ð±é¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø£Ó£Ï£Ò£Á£Ï£Î£²£°£²£µ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤äÊì¹»¤ÎÀèÀ¸¤Þ¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤Ï¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡É¤Èµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡É¤È¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬ÁÇÅ¨¤Ê´Ä¶¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
――¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡Ù¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤ó(ÂçÌî°¦¼Â)¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢¼ÀÁö´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ò¶¯¤¯½Ð¤¹³Ú¶Ê¡£¿¶¤êÆþ¤ì¤ÎºÝ¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡È¤È¤Ë¤«¤¯´¶¾ð¤òÆ°¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ñ¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤È¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦É½¸½¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¨¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÈ´¿è¤Î¤¿¤á¡¢»ïÌÌ¤è¤ê°ìÉôÊ¸¾Ï¤ò²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢äÆü¸þºä46À¶¿åÍý±û¤¬»ïÌÌ½éÅÐ¾ì
Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤ÎÀµÅýÇÉ¥ß¥åー¥º¡¢À¶¿åÍý±û¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
ÉñÂæ¤Ï¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÏÂÉ÷¤Î°ì¸®²È¡£º£²ó¤ÏÈà½÷¤Î¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯ÑÛ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢È®Þã¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î»ý¤Ä¿¶¤êÉý¤Î¹¤µ¤ò¡¢1Ëç1Ëç¤Î¥«¥Ã¥È¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¸þºä46¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡Ù¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë³ÐÀÃ¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£¤½¤Îµ±¤¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ý¤á¤¿¡¢»ê¹â¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·10¥Úー¥¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯!!
»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡À¶¿åÍý±û(Æü¸þºä46)
¢ä»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤ÎÃçÂ¼ÍªºÚ¤¬¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ë¡ª
¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤vol.359¡Ù¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇÉ½»æ
¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤vol.359¡Ù¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇÎ¢É½»æ
¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤ vol.359¡Ù¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤â¤´ÍÑ°Õ¡ª
º£²ó¤Ï»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤ÎÃçÂ¼ÍªºÚ¤¬¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢10¥Úー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÂÄêÉ½»æ¤òÃ±ÆÈ¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
1·î23Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃçÂ¼ÍªºÚ¡£º£²ó¤Ï±Ç²è¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤¿Èà½÷¤Î±éµ»ÌÌ¤Ç¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê±Ç²è´Û¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ©¸¯¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡ÃçÂ¼ÍªºÚ(»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø)
Æ±¹æ¤Ë¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46º´Æ£Íþ²Ì¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤ÎµÜ¹øÍ§Î¤°¡¡¢¾åÀ¾Îç¤é¤âÅÐ¾ì¡£½Ü¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥óÁ´ÌÖÍå¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»¨»ï³µÍ×¡Û
¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Üー¥¤ vol.359¡Ù(2026Ç¯3·î¹æ)
È¯Çä¡§¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹
Äê²Á¡§1,400±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü
ÂÎºÛ¡§A4È½¡¦96¥Úー¥¸
ÉÕÏ¿¡§B3¥µ¥¤¥ºÎ¾ÌÌ¥Ý¥¹¥¿ー
¡úÁÏ´©40¼þÇ¯¥¤¥äー¡ª
