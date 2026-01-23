MotoGP¥é¥¤¥ÀーÃæ¾åµ®¾½¤¬¸ì¤ëS-Works Tarmac SL8¤È¤Î¡Ö°ìÂÎ´¶¡×
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ªー¥È¥Ð¥¤¥ìー¥¹MotoGP¤Ç³èÌö¤·¡¢2025Ç¯¤«¤éHRC³«È¯¥Æ¥¹¥È¥é¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÄÃæ¾åµ®¾½¡£Èà¤¬¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Î¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯S-Works Tarmac SL8¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢S-Works Tarmac SL8¤Ë´¶¤¸¤¿¶Ã¤¤Î·Ú¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥ªー¥È¥Ð¥¤¤È¼«Å¾¼Ö¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö°ìÂÎ´¶¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¼ÖÂÎ¤¬¥°¥Ã¤ÈÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹äÀ´¶¤È·Ú¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÂÎ´¶¨¡¨¡¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤ÎÁö¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
¥Õ¥ìー¥à¥»¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼«¿È¤ÇÁª¤Ó¡¢°ìÂæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Àー¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤òBuild Story¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£MotoGP¤È¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°Ãæ¾åµ®¾½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
S-Works Tarmac SL8 Frameset¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥ìー¥¹¥Ð¥¤¥¯¡ÖS-Works Tarmac SL8¡×¡£¶õÎÏÀÇ½¡¢·ÚÎÌÀ¡¢¹äÀ¡¢¤½¤·¤Æ²÷Å¬À¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤·¡¢¤ï¤º¤«685g¤Î¥Õ¥ìー¥à¤¬¶Ã°ÛÅª¤Ê²ÃÂ®¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¿·Àß·×¤Î¥Îー¥º¥³ー¥ó¤È¥·ー¥È¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¸º¡£Rider-First Engineered(TM)¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¶Ñ°ì¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Ê¤é¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÎBuild Package(https://www.specialized.com/jp/ja/build-package)¤Ë²Ã¤¨¡¢Roval Rapide Cockpit¤¬ÌµÎÁ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëTarmac Build Support(https://www.specialized.com/jp/ja/tarmac-build-support)¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¹ï¤à¡¢À¤³¦¤Ë°ìÂæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ãæ¾åµ®¾½¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ß ¤¿¤«¤¢¤¡Ë
MotoGP¤ÇÆüËÜ¿Í¥é¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2018Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤ÇºÇ¹âÊö¥¯¥é¥¹¤Ë»²Àï¡£Moto2¤Ç¤ÏÄÌ»»2¾¡¤òµó¤²¡¢À¤³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥ì¥®¥å¥éー»²Àï¤ò½ª¤¨¡¢¸½ºß¤ÏHonda¤Î³«È¯¥é¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡¡¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÏS-Works Tarmac SL8¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ýー¥Ä¼«Å¾¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡ÖPedal the Planet Forward (¼«Å¾¼Ö¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òÁ°¤Ø¡Ë¡×¤òÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ë·Ç¤²¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤äÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Î²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥é¥¤¥º¥É¤Ï¡¢¤è¤êÂ®¤¯Áö¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Àー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼«¼ÒÆâ¤Ë¼«Å¾¼ÖÀìÍÑ¤ÎÉ÷Æ¶¼Â¸³»ÜÀßWin Tunnel¡Ê¥¦¥£¥ó¥È¥ó¥Í¥ë¡Ë¤ò·úÀß¤·¡¢¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÄÉµá¡£¥Äー¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ç¾¡Íø¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¡ºà¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ØS-WORKS¡Ê¥¨¥¹¡¦¥ïー¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëºÇ¹â¥°¥ìー¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥Àー¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¡ÖInnovate or Die¡Ê³×¿·¤ò¡¢¤µ¤â¤Ê¤¯¤Ð»à¤ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¸þ¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç°ìÈÌ¥æー¥¶ー¸þ¤±¤ÎÉý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤ä¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¡¢¥¥Ã¥º¥Ð¥¤¥¯¡¢E－¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥í¥é¥¤¥Àー¤¬¾è¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ÈÆ±¤¸µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
