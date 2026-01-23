¥¥à¡¦¥½¥ó¥·¥¯ ¡ß ¶â»Ò»°Í¦»Î ¡ß ¥ë¥ßー¥Ê ¡ØBORDERLESS 2026 ～VOICES and KEYS～¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯£³·î£²£²Æü¡ÊÆü¡ËÂè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥³¥ó¥µー¥È¡ØBORDERLESS 2026 ～VOICES and KEYS～¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤Ê¤°ºîÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÀÍÕ¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±¤¸Êª¸ì¤Ë¾Ð¤¤¡¢ÎÞ¤·¡¢¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë--¡£¤½¤Î´¶Æ°¤Ïº£¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÉñÂæ·Ý½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È¶¦´¶¤Î»þÂå¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü´Ú¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿É½¸½¤Ç¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë´Ú¹ñJTBC¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¥ó¥¬ー3¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¥ì¥Æ¥¢¥âー¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¥à¡¦¥½¥ó¥·¥¯¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù ¡Ø¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¤Ð¤é¡Ù ¡Ø¥Þ¥¿¡¦¥Ï¥ê¡Ù¡Ø¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Ð¥È¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´üÂÔ¤ÎÇÐÍ¥¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë³¦¤«¤é¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë´Ú¹ñÈÇ¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥¨¥Ý¥Ëー¥ÌÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆ±Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿¥ë¥ßー¥Ê¤¬½Ð±é¡£2026-27Ç¯¤Ë¤ÏÅìÊõ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡Ù¤Î¥¥àÌò¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü´Ú¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÁØ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¡ß¥Ï¥ó¥¬¥êー¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Á¡¢¥½¥í¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë»Ø´ø¼Ô¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¶¦±é¤ÇÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤È¼ÂÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¶â»Ò»°Í¦»Î¤¬»²²Ã¡£Í¥²í¤µ¤È¾ðÇ®¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿±éÁÕ¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜ¥³¥ó¥µー¥È¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ë¥¥à¡¦¥½¥ó¥·¥¯¤È¥ë¥ßー¥Ê¤¬ÆüËÜ¤ÇÆ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥Ç¥å¥ª¶Ê¤«¤é¤Ï¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆó¿Í¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤òÆüËÜ¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¸±éÁÕ¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËìÔÂô¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡£½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë3Ì¾¤¬¸òº¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿¶Á¤¹ç¤¤¤¬ËÜ¸ø±é¤Î¤ß¤É¤³¤í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£³¿Í¤Î¥Èー¥¯¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤ÆËÜÆü1·î£²3Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦Ê¸²½¡¦¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤ÇËá¤«¤ì¤¿À¼¤È²»¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉñÂæ¤Ç¸ò¤ï¤ë1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¾Ò²ð¡Û
¥¥à¡¦¥½¥ó¥·¥¯
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¥Ù¥Ã¥«¡Ù¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¥ó¥¬ー3¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¥ì¥Æ¥¢¥âー¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥¿¡¦¥Ï¥ê¡Ù¡¢¡Ø¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥Ð¥È¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂç·à¾ìºîÉÊ¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê¥Üー¥«¥ë¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë¤è¤êÂ¸ºß´¶¤ò³ÎÎ©¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥é¥¤¥«¡Ù¡¢¡Ø¥¨¥Óー¥¿¡Ù¡¢¡Ø¥ì¥Ã¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡ØÌ´Í·Åí¸»¡Ù¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥µー¥È¤ä²»³Ú³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤âÃå¼Â¤ËÃÛ¤¾å¤²¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¿¿Ùõ¤µ¤È²¹¤«¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆÏ¤±¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Seiichi Saito
¶â»Ò»°Í¦»Î
2008Ç¯¥Ð¥ë¥Èー¥¯¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ëÍ¥¾¡¡£
6ºÐ¤è¤êÃ±¿È¥Ï¥ó¥¬¥êー¤ËÎ±³Ø¡£11ºÐ¤è¤ê¥Ï¥ó¥¬¥êー¹ñÎ©¥ê¥¹¥È²»³Ú±¡Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¡¢16ºÐ¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¡¢Åìµþ²»³ÚÂç³ØÉÕÂ°¹âÅù³Ø¹»¤ËÊÔÆþ¡¢À¶¿åÏÂ²»¡¢Ç÷¾¼²Å¡¢»°±º¾¹»Ò¤Î³Æ»á¤Ë»Õ»ö¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¾¥ë¥¿¥ó¡¦¥³¥Á¥·¥å¡¢¥·¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥ó¥Ö¥ë¥é¥ó¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Î¥Ã¥È¡¢¾®ÎÓ¸¦°ìÏº¡¢¹¾å½ß°ì¡¢»³ÅÄÏÂ¼ù¡¢ÎëÌÚÍ¥¿Í¡¢¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë»Ø´ø¼Ô¤È¶¦±é¡£¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥êー¹ñÎ©¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¡¢¥×¥é¥Ï¸ò¶Á³ÚÃÄ¡¢NHK¸ò¶Á³ÚÃÄÅù¤È¶¦±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç20¥õ¹ñ¶á¤¯À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢NHK-FM¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ª¡×¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤ÎÂ¾¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¡£
¥¥·¥å¥Þ¥í¥·¥åÌ¾ÍÀ»ÔÌ±¡£¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë£È£Ðhttps://miyuji.jp/
¥ë¥ßー¥Ê
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÍÄ¤¤º¢¤è¤ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢2019Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ëÂç³Ø¹»²»³ÚÂç³ØÀ¼³Ú²Ê¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤¿¤á´Ú¹ñ¤ØÅÏ¹Ò¡£23Ç¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë´Ú¹ñÈÇ¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥¨¥Ý¥Ëー¥ÌÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅö»þ¡¢³¤³°¤ª¤è¤Ó´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¡¢800¿Í¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¸ø±éÃæ¤ÏÂî±Û¤·¤¿À¼³Úµ»½Ñ¤ÈÍÄ¾¯´ü¤«¤éËá¤¾å¤²¤¿²Î¾§¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù24¡¦25Ç¯¸ø±é¤Ç¤â¥¨¥Ý¥Ëー¥ÌÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¾ÜºÙ¡Û
¡¡BORDERLESS 2026¡¡～VOICES and KEYS～
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
¡¡2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡ ¡ÎÃë¸ø±é¡Ï13:15³«¾ì¡¡14:00³«±é¡¡ ¡ÎÌë¸ø±é¡Ï17:15³«¾ì¡¡18:00³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û¡¡
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë
¡¡¡Ê¢©104-0053ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÀ²³¤1ÃúÌÜ8ÈÖÃÏ9¹æ¡¡À²³¤¥È¥ê¥È¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢Æâ¡Ë
¡Ú½Ð±é¡Û¡¡
¡¡¥¥à¡¦¥½¥ó¥·¥¯¡¿¶â»Ò»°Í¦»Î¡¿¥ë¥ßー¥Ê¡¡¡¡
¡ÚÎÁ¶â¡Û
¡¡Á´ÀÊ»ØÄê¡¡9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¹ØÆþ²Ä
