¡Ú¥âー¥É³Ø±à¡ÛChilli Beans. »º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥á¥ó¥Ðー¤¬Áª¤ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¤¬·èÄê

¥âー¥É³Ø±à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¤¼¤ó¤Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡£¡×¤ò¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤·¤¿TVCM¤òÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎCM¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼¡À¤Âå3¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥ÉChilli Beans.¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢CM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡Øtragedy¡Ù¤òÍÑ¤¤¤¿¥âー¥É³Ø±à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMVÀ©ºî¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢´ë²è¤ä³¨¥³¥ó¥ÆÀ©ºî¡¢°áÁõ¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¶õ´ÖÀ©ºî¤«¤é¡¢»£±Æ¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤Þ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î³Ø²Ê¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡ÖChilli Beans.¾Þ¡×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢Éû¾Þ¤È¤·¤ÆChilli Beans.¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁªÄêÍýÍ³¡ÊCMÀ©ºî²ñ¼Ò¥¯¥ª¥é¥¹¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤è¤ê¡Ë
¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤ÈÁ´Éô¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢¥âー¥É³Ø±à¤é¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¤µ¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ø¤Ó¤ÎÉý¹¤µ¤ä²ÄÇ½À¤ò¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹»¼Ë¤ä¿·½É¤Î³¹¤ò¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬¤È¤Æ¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë³ØÀ¸ºîÉÊ¤òÁÈ¤ß¹þ¤àÈ¯ÁÛ¤¬¡¢±ÇÁüÁ´ÂÎ¤Î¸ÄÀ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò°ìÃÊ¤È°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ¯ÅÙ¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ë²èÎÏ¤Èµ»½ÑÎÏ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÁªÄêÍýÍ³¡Ê¥á¥ó¥Ðー¤è¤ê¡Ë
¶Ê¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ÇÁü¤«¤é¶Ê¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥È³ä¤âåºÎï¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºî³Ø²Ê
Chilli Beans.¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Moto(Vo)¡¢Maika(Ba&Vo)¡¢Lily(Gt&Vo)¤Ë¤è¤ê2019Ç¯·ëÀ®¤Î3¥Ôー¥¹¥Ð¥ó¥É¡£
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Þ¤Ç¤ò¥á¥ó¥Ðー¼«¤é¤Ç¼ê³Ý¤±¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂª¤ï¤ì¤ºÉý¹¤¤"¥Á¥ê¥Ó"¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¤¢¤²¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¼«Í³¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª³Ú´ï¥áー¥«ー Fender(R) ¤è¤ê½é¤È¤Ê¤ë¥·¥°¥Í¥¤¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë 3 µ¡¼ï¡Ê¥®¥¿ー¡¿¥Ùー¥¹¡ËÅù¤òÈ¯Çä¤·¡¢º£¸å¤Ï³¤³°¤ò´Þ¤á¤¿¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¹¤Ë11·î¤Ë¤Ïcommon gull products. ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¡¢²»³Ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯8·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ölemonade¡×¤Ï Spotify¡Ö¥Ð¥¤¥é¥ë¥È¥Ã¥×50(ÆüËÜ)¡×¤Ç¥Ç¥¤¥êー1°Ì¤ò¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤Î¡Örose feat. Vaundy¡×¤ÏBillboard JAPAN¡ÖHeatseekers Songs¡×¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê1°Ì¤òµÏ¿¡£
Æ±Ç¯8·î¤Ë4th EP¡Öfor you¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖRaise¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¡£
2025Ç¯6·î¤ËÀìÌç³Ø¹» ¥âー¥É³Ø±à¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Î2025Ç¯ÅÙTVCM¥½¥ó¥°¡Ötragedy¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿5th EP¡Öthe outside wind¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£7·î¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì～¤Ù～¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¡¢10·î¤ËTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡Öthat¡Çs all i can do¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¤ÏNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¥×¥ê¥º¥àÏÀÉñ¶Ê¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡Östar flower¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖChilli Beans. "Welcome to My Castle" at Budokan¡×¤ò´°Á´SOLD OUT¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó&ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¡ÖChilli Beans."good days tour"¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¢£ÀìÌç³Ø¹»¡¡¥âー¥É³Ø±à
Åìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¹½¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê1¿Í¤Î¸ÄÀ¤ò¸«¤Ä¤±¿¤Ð¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¤ò°éÀ®¤¹¤ëÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Î´õË¾¤¹¤ë¶È³¦¤Î¥×¥í¤Ø¤ÈÆ³¤¯¶È³¦Ä¾·ë¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¡¢18Ç¯Ï¢Â³¢¨´õË¾¼Ô½¢¿¦Î¨100%¤òÃ£À®¡£¡Ö½¢¿¦¡×¤È¡ÖÈþÍÆ»Õ¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡×¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë3ÂçÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¡Ø´°Á´½¢¿¦ÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¡Ù¡Ø¹ñ²È»ñ³Ê ¹ç³ÊÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¡Ù¡ØµëÍ¿ÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¡Ù¤Ï¼«¿®¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¡£
¢¨2007Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¹¡£
