¡Ú°ìÉôÌµÎÁÊüÁ÷¡ª¡Û¡ã3¥ö·îÏ¢Â³¡ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡§¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¥Ö¥íー¥É¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÊüÁ÷¶É¡ÖBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Óー¥¨¥¹¥Æ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¡×¤Ç¤Ï2026Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤òÊüÁ÷¡ª1983Ç¯¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú³¦¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê±éÁÕ¤òÄ°¤«¤»¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ß¥ä¡¦Æ£°æ°êÌï¡Êvo¡Ë¡¢¥È¥ª¥ë¡¦ÉðÆâµý¡Êg¡Ë¡¢¥¿¥«¥â¥¯¡¦¹âÌÝÄ÷É§¡Êvo¡Ë¡¢¥Þ¥µ¥Ï¥ë¡¦Äáµ×À¯¼£¡Êvo¡Ë¡¢ ¥æ¥¦¥¸¡¦ÂçÅÚ°æÍµÆó¡Êb¡Ë¡¢¥¯¥í¥Ùー¡¦ÆÁ±ÊÁ±Ìé¡Êdr¡Ë¡¢¥Ê¥ª¥æ¥¡¦Æ£°æ¾°Ç·¡Êsax¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º¡£¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤Ä¤Ä¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë¥³ー¥é¥¹¤È¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ò´Þ¤á¤¿Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤ÊÔÀ®¤Ë¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤Î²áµî¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡1985Ç¯8·î12Æü¤ËÀ¾Éðµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡¢¸ø¼°¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤â½é´ü¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º 1985 I £Ô£ù£ð£è£ï£ï£î¡Ç £Ô£Ï£Õ£Ò¡×¤ò1·î29Æü(ÌÚ)¤ËÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª¡ÊÂ¾ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍÎÁÊüÁ÷¡ËÁ°Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò·Ð¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤Âçµ¬ÌÏ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¤Þ¤¿¡¢²ò»¶É½ÌÀÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤¿1992Ç¯²Æ¤Î¡Ö¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º 1992 £Â£ì£õ£å £Í£ï£ï£î £Ó£ô£ï£î£å £Ô£Ï£Õ£Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º¡×¤ÎÄ¶µ®½Å¤Ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
<3¥ö·îÏ¢Â³>¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡§¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º 1985 I £Ô£ù£ð£è£ï£ï£î¡Ç £Ô£Ï£Õ£Ò¡Ù
1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¤è¤ë6¡§00¡ÚÌµÎÁ¡Û¡¿1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë Í¼Êý4¡§00¡¿2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë ¸á¸å1¡§00
¡¡1985Ç¯²Æ¡¢À¾Éðµå¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¼ýÏ¿¡£¸ø¼°¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤â½é´ü¤Î¤â¤Î¡£Á°Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¥Ö¥ìー¥¯¤·¤¿Àª¤¤¤Î¹ï¤Þ¤ì¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤µå¾ì¥é¥¤¥Ö¡£
¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º 1992 £Â£ì£õ£å £Í£ï£ï£î £Ó£ô£ï£î£å £Ô£Ï£Õ£Ò¡Ù¡¡
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¤è¤ë6¡§00¡¿2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¸á¸å1¡§00
¡¡²ò»¶É½ÌÀÁ°¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤¿92Ç¯²Æ¤Î¡Ö£Â£ì£õ£å £Í£ï£ï£î £Ó£ô£ï£î£å¡×¥Ä¥¢ー¤ò¼ýÏ¿¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Àー¥¯¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥«ー¥º¤Ë¤ÏÂç¿Í¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½Ï¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£