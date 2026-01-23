¡ÚTGC¡ßTBS¡ÛÂè£±ÃÆ½Ð±é¼Ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×È¯É½¡ªËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤Ë´Ý»³Îé¡ªTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×TORINNER(¥È¥ê¥Êー)½Ð±é·èÄê¡ª
¡¡Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê´ë²è/À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡¢°Ê²¼¡§TGC¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ê°Ê²¼¡¢TBS¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë¡ÖTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡×¤Ï¡¢TGC20¼þÇ¯¥¤¥äー¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯£³·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó301,200¿Í¤òµÏ¿¤·(Íè¾ì¼Ô¿ô¡§¤Î¤ÙÌó1,200¿Í/»ëÄ°¼Ô¿ô¡§¤Î¤ÙÌó300,000¿Í)¡¢TGC¤ÈTBS¤Ë¤è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Îº×Åµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖSWEET AKASAKA ー´Å¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀÖºä¤Ø¡£ー¡×¡£¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¦¥£ー¥È¤Ê£±Æü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢££²Éô¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª Âè£±ÃÆ½Ð±é¼Ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯É½¡ª
¾åÃÊº¸¤«¤é¡§¡ÚMC¡Û´Ý»³Îé¡¢¡Ú1Éô½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¤·¤Ê¤³¡¢¡Ú£²Éô½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÛTORINNER¡¢²¼ÃÊº¸¤«¤é¡§¡Ú£²Éô½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÛICEx¡¢KAJA¡¢The Right Light
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£±Éô¡¦£²Éô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï´Ý»³Îé¡££²£°£²£´Ç¯£´·î¤«¤éTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÂç³èÌöÃæ¤Î´Ý»³¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡£±Éô¥¹¥Æー¥¸¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¥¥é¥¥é¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤µÁ´³«¤Î¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢Ä¶¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤·¤Ê¤³¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª¾®Ãæ³ØÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¼ã¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëZÀ¤Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦¤·¤Ê¤³¤¬¥¹¥¦¥£ー¥È¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²Éô¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¸½ºßTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥É¥é¥ÞÈ¯¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦TORINNER¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢HOJIN¡¢»Ö²ìÍû¶ê¡¢¾¾À¥ÂÀÆú¡¢ISAAC¡Ë¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¡ª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ä¥Èー¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥àー¥É¤ÎÀÖºä¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ»Ö²ìÍû¶ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëICEx¡¢HOJIN¡¢ISAAC¤¬½êÂ°¤¹¤ëKAJA¡¢¾¾À¥ÂÀÆú¤¬½êÂ°¤¹¤ëThe Right Light¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê¡ÖTBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC¡×¡ª º£¸å¤â½Ð±é¼Ô¤òÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC ³«ºÅ³µÍ× ¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC
³«ºÅÆü»þ¡§£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£±Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
1Éô¡§¸á¸å£±¡§£°£°～¸á¸å£²¡§£°£°
£²Éô¡§¸á¸å£´¡§£°£°～¸á¸å£µ¡§£°£°
²ñ¾ì¡§TBSÀÖºäBLITZ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦ÀÖºä¥µ¥«¥¹¹¾ì
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨³ÆÉô¡¢¥¹¥Æー¥¸´ÑÍ÷Êç½¸Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ïº£¸åÈ¯É½¡£
½Ð±é¼Ô¡§
£±Éô¡¡¤·¤Ê¤³¡¡Â¾
£²Éô¡¡TORINNER¡¢ICEx¡¢KAJA¡¢The Right Light¡¡Â¾
MC¡§´Ý»³Îé
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tgc.girlswalker.com/tbstgc2026/
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Æ¥ì¥Ó
´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ94¡ó¤ò¸Ø¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈTGC¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡È¥é¥Ü¥é¥È¥êー¡Éµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¡¢À¯ÉÜ¡¢´±¸øÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDGs¿ä¿Ê¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤ØÅÁ¤¨¤ë²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£