³ô¼°²ñ¼ÒSCO¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¶Ì°æÍº²ð¡¢°Ê²¼¡ÖSCO¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒFC TIAMO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§Â¼Åç¹§»Ë¡Ë¤È¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SCO¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡Ø105Ç¯³è¤¤ë¡Ù¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬À¸¤¤¬¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ·ò¹¯Åª¤ËÄ¹À¸¤¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÎÎÏ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¶¥µ»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ä¶¥µ»¼Ô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¡¢À¸¤¤¬¤¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¦¿²²°Àî»Ô¡¦¸òÌî»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÌ²ÏÆâÃÏ°è¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ëFC ¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SCO¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢FC ¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤ÎÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³èÆ°¤ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¿Í¤Å¤¯¤ê¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ä·ò¹¯¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î»ý¤Ä²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎SCO¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SCO¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡Ø105Ç¯³è¤¤ë¡Ù¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤Î±¿ÍÑ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î»õ²Ê°å±¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ÎÄ´Ã£»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»õ²Ê°å»Õ¤ä»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´µ¼Ô¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÀìÌçÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î»²²è¤ä»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿Í¡¹¤Ë¡È¤¤¤¤¬¤¤¡É¤äÁ°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒSCO¥°¥ëー¥×
¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡Ö105Ç¯³è¤¤ë¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©100-7018 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-7-2 JP¥¿¥ïー18F
ÀßÎ©¡§ 2013Ç¯3·î22Æü
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¶Ì°æ Íº²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °åÎÅ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¡¢¥Çー¥¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È»ö¶È¡¢¥Ú¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¡¢°åÎÅµ¡´ï¥êー¥¹»ö¶È
HP¡§ https://www.scogr.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/sco_official_jp
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/
Oral Life Project¡§https://oral-life.jp/project/