·î³Û¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ß·î³Û¥¹¥Ý¥ó¥µー¡ßÈÎÇä¤Ç¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¼ý±×²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖAthLink¡×Äó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒAthLink¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¿¹ ÀÄ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¥¢¥¹¥êー¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¡¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Ýー¥ÄÀìÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAthLink¡Ê¥¢¥¹¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AthLink¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î·î³Û¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥é¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡ËÈÎÇä¡¢³Æ¼ï¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ²½¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¥Áー¥à¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
º¸¡§¥Õ¥¡¥ó¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¢±¦¡§AthLink¥í¥´
¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¡Ö»ñ¶â¤ÎÊÉ¡×¤È¡¢»Ù±ç¤Î¡ÖÁë¸ýÉÔÂ¡×
¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢±óÀ¬Èñ¡¦ÍÑ¶ñÂå¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢·ÐºÑÅªÍýÍ³¤«¤é¡Ö³¤³°±óÀ¬¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö½½Ê¬¤Ê´Ä¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¡Ö»Ù±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ÎÁë¸ý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤Ê¤êDM¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ÎÉÔºß¤¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AthLink¤Ï¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¬»Ù±ç¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡ÖÅÚÂæ¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥êー¥È¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É
AthLink¤È¤Ï
AthLink¡Ê¥¢¥¹¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¥Õ¥¡¥ó/¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÀìÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥×¥í¥Áー¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¢¥¹¥êー¥È¤ä¥Áー¥à¡¢Éô³èÆ°¤âÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AthLink¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
- ·î³Û¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊºÇÂç3¥×¥é¥ó¡ËÇ¤°Õ¤Î²Á³Ê¡¦¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤òÀßÄê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òºîÀ®¡¦±¿±Ä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç3¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¤Ç¤¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ä²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ´ë¶È¸þ¤±¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥é¥ó¡ÊºÇÂç3¥×¥é¥ó¡Ë´ë¶È¸þ¤±¤Ë·î³Û¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µーÏÈ¤òÀß·×¤·¡¢½¾Íè¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÆ³Àþ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ç¤°Õ¤Î²Á³Ê¡¦¥ê¥¿ー¥ó¤òÀßÄê¤·¤ÆºîÀ®¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥×¥í¥À¥¯¥ÈÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºîÀ®¡¦±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ê¾¦ÉÊ¡¿¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°·èºÑ¤Ë¤è¤ë±ß³ê¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÊÎã¡§¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤ÎÈÎÇäÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆâ¸ÂÄê¡¿°ìÈÌ¸ø³«¤Ê¤É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó/¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¸òÎ®DM¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉ³¤Å¤¯ÀìÍÑ¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±¿±Ä¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- °Â¿´¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ßÅÐÏ¿»þ¤Î¿³ºº¡¢ÈðëîÃæ½ý¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼è¤êÄù¤Þ¤êµ¡Ç½¡¢LINE¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤ÆAthLink¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î°ìÎã
ÅÐÏ¿～ÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡Ê¥¢¥¹¥êー¥È¡Ë
- ¥¢¥¹¥êー¥ÈÅÐÏ¿¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§
- Çä¾å¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î·èºÑ¾ðÊó¡Ê¸ýºÂ¾ðÊó¤Ê¤É¡Ë¤òÅÐÏ¿*
- ¸ø³«¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤òºîÀ®
- ÍøÍÑ³«»Ï
*AthLink¤ÏStripe Connect¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¼ÔÅÐÏ¿»þ¤ËÏ¢·ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¡¦Ï¢·È¤·¡¢Çä¾å¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
AthLink¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È/¥Áー¥à¸þ¤±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀâÌÀ²ñ*¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー·ÀÌó¥¢¥¹¥êー¥È¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ·ÑÂ³±¿±Ä¤Ç¤¤ëµ¡Ç½³È½¼¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*ÊÀ¼ÒHP¤è¤ê¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÊý¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥¹¥¯¥íー¥ë¤¹¤ë¤È²¼Êý¤Ë¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡¦¥µー¥Ó¥¹URL
HP: https://ath-link.com/(https://ath-link.com)
App: https://app.ath-link.com/(https://app.ath-link.com)
¤´ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://app.ath-link.com/sign_up?)
¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é(https://app.ath-link.com/login?)