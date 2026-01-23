³×¿·Åª¤ÊÎ©ÂÎÂ¤·Áµ»½Ñ¤ò³Ë¤Ë»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö130¡×¤¬¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅÔ»Ô·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¤Ë½ÐÅ¸
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö130¡Ê¥ï¥ó¥µー¥Æ¥£¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤ª¤è¤ÓTOKYO NODE¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÅÔ»Ô·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡ÊÅìµþ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×¤Ï¡¢AI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Åù¤ÎºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥¢ー¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£¡È´°À®·Á¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¡È¥×¥í¥»¥¹¡É¤â´Þ¤á¤ÆÅÔ»Ô¶õ´Ö¤Ë¤Ò¤é¤¡¢½ÐÅ¸¼Ô¤ÈÍè¾ì¼Ô¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Ê¤ëÁÏÂ¤¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¸¼¨¥³¥ó¥»¥×¥È¡§Core Shell Lounge
ËÜÅ¸¤Ç130¤¬È¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ºî¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÔCore Shell Lounge¡Õ¤Ç¤¹¡£ Â¿ÁØ¥°¥ê¥Ã¥É¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¥é¥ó¥×¡ÔHelio¡Õ¤ò¡Ö¥³¥¢¡Ê³Ë¡Ë¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¸÷¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É½ÁØ¤ÎÌÖÌÜ¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥§¥ë¹½Â¤¤Î¿Í¡×¤¬¼þ°Ï¤ò¼è¤ê°Ï¤ß¤Þ¤¹¡£
Æâ¤È³°¡¢Ãæ¿È¤È³°¿È¡¢ÂÐÈæ¤ÎÃæ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼çÌò¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¶³¦¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¸ºîÉÊ
1. Helio¡Ê¥Ø¥ê¥ª¡Ë¡ÃÊü¼Í³Ê»Ò¥é¥ó¥×
·¹¤±¤¿¥Ýー¥ë¤Î¾å¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿Ä¾·Â1m¤Î¡ÈÀÅ¤«¤ÊÂÀÍÛ¡É¡£
´Ä¶É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë²óÅ¾¤·¡¢ÁØ¾õ¤Ë½Å¤Ê¤ë½½»ú¤Î¸÷¤ò360¡ë¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£
Êü¼Í¾õ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³³Ê»Ò¤¬¸÷¤ò¶þÀÞ¡¦³È»¶¤·¡¢¶õ´Ö¤Ë½À¤é¤«¤Ê±¢±Æ¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
2. Shellquins¡Ã¥·¥§¥ë¹½Â¤¤Î¿Í
Ä¦¹ï¤µ¤ì¤¿¿ÍÂÎ¤ò¡Ö130¡×¤Î¹½Â¤¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¿Í¡£Ãæ¶õ¤Î¹½Â¤ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¹¤³¤·¸½¼Â¤Ëµï¤ë¤«µï¤Ê¤¤¤«Â¸ºß¤Î¶³¦¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖTOKYO PROTOTYPE¡×³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§ 2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§11¡§00～21¡§00
²ñ¾ì¡§ ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-6-1¡ËÂ¾
130Å¸¼¨¾ì½ê¡§7³¬ TOKYO NODE¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://tokyoprototype.jp/
¡ã130¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
130¤Ï¡¢100%ºÆÀ¸²ÄÇ½¤Ê¼ù»é¤ò°ìËÜ¤ÎÀþ¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Â³À®·Á¤·¡¢»°¼¡¸µ¤Î¡ÈÏ¢Â³³Ê»Ò¡É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëµ»½Ñ¡ÒContinuous Frame Construction¡Ó¤ò¥³¥¢¤È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ Ã±°ìÁÇºà¡Ê¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ë¤æ¤¨¤Ë·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¶¯ÅÙ¤Ç¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï²òÂÎ¡¦Ê´ºÕ¡¦ºÆ¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È²½¤·¤ÆºÆÀ½ºî¤Ç¤¤ë¡Ö´°Á´½Û´Ä·¿¡×¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÊªÍýÅª¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÅª¤Ê¡Ö´Ö¡×¤È¡ÖÍ¾Çò¡×¤Î´¶À¡¢¤½¤·¤Æ¶â·Ñ¤®¤ËÄÌ¤¸¤ë¡È²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡É»×ÁÛ¤ò¡¢»º¶È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÅÙ¤È¿¦¿Í¤Î¼ê¿¨¤ê¤Ç·ë¤Ó¡¢¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÆ©ÌÀ´¶¤È·úÃÛÅªÂ¸ºß´¶¤òÊ»¤»»ý¤ÄºîÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Web : https://www.130onethirty.com/¡¡
Instagram : ¡÷130_magnarecta(https://www.instagram.com/130_magnarecta/)
¡ã²ÃÆ£ÂçÄ¾ / Hironao Kato ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£NY¥Ñー¥½¥ó¥ºÈþ½ÑÂç³ØÂ´¶È¡£2011Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢¹ñÆâ½é¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¡Öatom¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ò¸£°ú¡£³ô¼°²ñ¼ÒMagnaRecta¤òÀßÎ©¤·¤Æµ»½Ñ¤Î»º¶È±þÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢2024Ç¯¤Ë³×¿·ÅªÂ¤·Áµ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö130¡Ê¥ï¥ó¥µー¥Æ¥£¡Ë¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¤¿¡£
¡ãMagnaRecta¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
MagnaRecta¡Ê¥Þ¥°¥Ê¥ì¥¯¥¿¡Ë¤Ï¿Í¡¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤Ê»ö¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢»ö¶È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤äÆÃ¼ìÍÑÅÓ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î
¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬É¬Í×¤Ç²¿¤òºî¤ê½Ð¤»¤ÐÎÉ¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web : https://magnarecta.com/(https://magnarecta.com/)