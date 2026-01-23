¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¸Â³¦¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¡×ÆüËÜ½éÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤òTraining Camp (¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×/6½µ´ÖÃ»´ü½¸Ãæ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È) ¤ÇÄó¶¡³«»Ï¡£
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢È¯¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÈÁ´¿È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê45Ê¬´Ö¤Î¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUBX JAPAN¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤â¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖLandmine (¥é¥ó¥É¥Þ¥¤¥ó)¡×¤È¡ÖStrengthErg (¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥¨¥ë¥´)¡×¤ò¡¢2·î2Æü(·î) ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëTraining Camp (¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×/6½µ´ÖÃ»´ü½¸Ãæ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È) ¤è¤êÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖÄäÂÚ¡×¤¹¤ë¤Î¤«¡©
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÊÉ¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö½Å¤µ¤Ï°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤Ë¥¥ì¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¹»þ´ÖÁö¤ì¤ë¤¬¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ñ¥ïー¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ò¸ÄÊÌ¤ËÃÃ¤¨¤ë¡ÖÅÀ¡×¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ËÜÊª¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¯¡¢Á´¿È¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¡ÖÀþ¡×¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£UBX JAPAN¤Ïº£²ó¡¢¤½¤Î¡ÖÅÀ¡×¤ò¡ÖÀþ¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¤¿¤á¤Î¥é¥¹¥È¥Ôー¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¤½¤¦³Î¿®¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î¾×·â¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÊÑ³×¤òÂ¥¤¹¡¢2¤Ä¤Î¿·ÂÎ¸³
¸Â³¦¤ò¿ôÃÍ¤ÇÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡¢Á´¿ÈÏ¢Æ°¤Î¡Ö¥Ñ¥ïー¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡¢ÆüËÜ½éÆ³Æþ¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥¨¥ë¥´ (StrengthErg)
1. ¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥¨¥ë¥´ (StrengthErg)
--¡Ö¼«Ê¬»Ë¾å¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÆü¤Î¼«Ê¬¤è¤êÄÉ¤¤¹þ¤á¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ç´Ñ¤Ç¤·¤«Åú¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥¨¥ë¥´¤Ï¡¢¤½¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤òÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ï¥Ã¥È¿ô (½ÐÎÏ)¡×¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅØÎÏ¤Î±³µ¶¤ê¤Ê¤¤¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¡£1ÉÃ¤´¤È¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¿ôÃÍ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Â³¦¤ò1¥ß¥ê¤º¤Ä²¡¤·¹¤²¤Þ¤¹¡£
¶ì¤·¤¤¤Ï¤º¤Î¥é¥¹¥È10ÉÃ¤¬¡¢¿ôÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¼íÎÄËÜÇ½¡×¤Ë¤â»÷¤¿¹âÍÈ´¶¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·Â³¤±¤ë²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤Ê¿´ÇÙÉé²Ù¤È¶Ú½ÐÎÏ¤òÆ±»þ¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¡ÖÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¿ÈÂÎ¡×¤È¡ÖÀÞ¤ì¤Ê¤¤¿´¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¸µ¤«¤é·ý¤Ø¡¢ÎÏ¤ò·Ò¤°¡Ö²óÀû¤Î¼´¡×¡¢¥é¥ó¥É¥Þ¥¤¥ó (Landmine)
2. ¥é¥ó¥É¥Þ¥¤¥ó (Landmine)
--¡ÖÂÎ´´¡×¤ò¡¢¡ÖÉð´ï¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¾å²¼¤Þ¤¿¤ÏÁ°¸å¤ÎÄ¾ÀþÅª¤ÊÆ°¤¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÒôÓÍ¤ÎÆ°ºî¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡Ö²óÀû (¤Ò¤Í¤ê)¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥É¥Þ¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ðー¥Ù¥ë¤Î±ß¸Ì¾õ¤Îµ°Æ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÎÏ¤ÎÅÁÃ£¥ëー¥È¡×¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£Â¤ÎÎ¢¤«¤é»ØÀè¤Þ¤ÇÎÏ¤¬ÆÍ¤È´¤±¤ë´¶³Ð¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËüÇ½´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶À¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î½Å¤µ¡¢¤½¤·¤Æ»ÑÀª¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡Ö12¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡×¤ò¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë
UBX¤Î¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢3Ê¬´Ö ¡ß 12¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥µー¥¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥é¥ó¥É¥Þ¥¤¥ó¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê²óÀû¥Ñ¥ïー¤òÎý¤ê¾å¤²¡¢¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥¨¥ë¥´¤Ç¸Ê¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤à¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À»É·ã¤¬¡¢Ç¾¤òË°¤¤µ¤»¤º¡¢¿ÈÂÎ¤ò¾ï¤Ë¿Ê²½¤ÎÅÓ¾å¤Ø¤ÈÃÖ¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø¡¢UBX¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ä¥³ー¥Á¤È¤È¤â¤Ë¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTraining Camp (¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×)
¢£ Training Camp 2026 ³µÍ×
ËÜ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥³ー¥Á¤äÃç´Ö¤È¶¦¤ËÄ©¤à6½µ´Ö¸ÂÄê¤ÎËÜµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦6½µ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¸å¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤È¡¢¿·Ç¯¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¡ÖA Stronger You (¤½¤Î°ìÊâ¤¬¡¢ÌÀÆü¤òÊÑ¤¨¤ë¡£)¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤ÈÌÜÉ¸ÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
Êç ½¸ ´ü ´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ) ～ 2026Ç¯2·î1Æü(Æü)
³« ºÅ ´ü ´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü(·î) ～ 2026Ç¯3·î15Æü(Æü)
É½¾´¼ÔÈ¯É½¡§2026Ç¯3·î23Æü(·î) ～ 2026Ç¯3·î29Æü(Æü)
ÂÐ¡¡¾Ý¡¡¼Ô¡§¥á¥ó¥Ðー¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Training Camp ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¤Ë¤´Æþ²ñ¤ÎÊý
¼õ¡¡¡¡¡¡ÉÕ¡§UBX³ÆÅ¹ÊÞ
¢¨Êç½¸´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢ÂÎÁÈÀ®Â¬Äê¤Î¼Â»Ü¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£ Training Camp ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×
ÍøÍÑ´ü´Ö¡§ºÇÂç10½µ´Ö ¢¨2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ) ～ 2026Ç¯3·î22Æü(Æü)
ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡§16ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷
»²²ÃÈñÍÑ¡§\39,800(ÀÇ¹þ)
ÆÃ¡¡¡¡Åµ¡§UBX¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥°¥íー¥Ö¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¿´Çï·× Myzone MZ-1¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUBX JAPAN
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ê¿ËÜÄ¾¼ù
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º1-3-11 ¥Ë¥åー¼Ç±º¥Ó¥ë1F
URL ¡§ https://promo.ubxtraining.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒUBX JAPAN
Ã´¡¡Åö¡§Â¼¾¾
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§keita@ubxtraining.co.jp
¢¨ ¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø ¼èºà¡¦»£±Æ¡¢¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¼èºà¤â¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¾åµÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁüÁÇºà¤âÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£