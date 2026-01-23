¡Ò¥ï¥ó¥Õ¥§¥¹¡ÓÀè¹ÔÈÎÇä¡ª¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬±Ç¤¨¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー¡×¤Î¥Õ¥¡¥Æ¥£ー¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Û
¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤è¤ê¡¢
¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦Âç²Ï¸¶Ë®ÃË»á¤ÎÉÁ¤¯¡Ö¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¡×¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬±Ç¤¨¤ëT¥·¥ã¥Ä¤ä¡¢
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー¡×¤Î¥Õ¥¡¥Æ¥£ー¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬COSPA(¥³¥¹¥Ñ)¤«¤éÅÐ¾ì¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤Î¡Ò¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2026¡ÎÅß¡Ï¡Ó¡¢2026Ç¯2·î¾å½Ü¤Ë¡Ò¤¤¤Ê¤®È¯¿®´ðÃÏ¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹¡Ó¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÈÎ¤ò´Þ¤à¥³¥¹¥Ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«¤Ë¤Æ°ìÈÌÈÎÇäÊ¬¤Î¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
È¯ÇäÆü¤Ï¡ã2026Ç¯4·î²¼½Ü¡äÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Àè¹ÔÈÎÇä¾ðÊó
¡Ò¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2026¡ÎÅß¡Ï¡Ó
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥³¥¹¥Ñ¥Öー¥¹¡Î8-10-01¡Ï
¡Ò¤¤¤Ê¤®È¯¿®´ðÃÏ¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹¡Ó
ÈÎÇäÆü»þ¡§2026Ç¯2·î¾å½Ü
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ°ð¾ë»ÔÅìÄ¹¾Â516-2
¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡ÙÀè¹ÔÈÎÇä¾ðÊó
¨± https://www.cospa.com/cospa/event/id/24430
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£ATM-09-ST ¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥° T¥·¥ã¥Ä
°ìÈÌÈÎÇä¡§2026Ç¯4·î²¼½Ü
Àè¹ÔÈÎÇä¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ò¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡ÎÅß¡Ï¡Ó¥³¥¹¥Ñ¥Öー¥¹¡¢2026Ç¯2·î¾å½Ü¡Ò¤¤¤Ê¤®È¯¿®´ðÃÏ¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹¡Ó
¥µ¥¤¥º¡§S/M/L/XL¡¡S¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥éー¡§MOSS/BLACK
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦Âç²Ï¸¶Ë®ÃË»á¤ÎÉÁ¤¯¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬±Ç¤¨¤ë°ìËç¡£
¡¦°ìËç¤Ç¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¸ü¤ß¤È¶¯ÅÙ¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö5.6¥ª¥ó¥¹¡×¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£¾æÉ×¤Ç¡¢ÄÌµ¤À¡¦µÛ¼¾À¡¦ÊÝ¼¾À¤ËÍ¥¤ì¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÌÓ±©Î©¤Á¤òÍÞ¤¨¤¿»å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ò¼Â¸½¡£
¡¦ÏÆ²¼¤ËË¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¡Ö´ÝÆ¹¥¿¥¤¥×¡×¤òºÎÍÑ¡£ÀöÂõ¤Ë¤è¤ë¼Ð¹Ô¡Ê¤Í¤¸¤ì¡Ë¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ó¤Þ¤ï¤ê¤Ï¥ê¥Ö»ÅÍÍ¡£ÃåÃ¦¤¬¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¦T¥·¥ã¥ÄÆâÂ¦¤Î¸ª¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¶ßÉú¤»¥Æー¥×¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¡Ö¥¿¥³¥Ð¥¤¥ó¥Àー»ÏËö¡×¤òºÎÍÑ¡£¶ß¤Î¿¤Ó¤ä·¿Êø¤ì¤òËÉ¤®¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼ó¸µ¤äÂµ¸ý¤Ï¡¢2ËÜ¤Î»å¤ÇË¥¤¤ÉÕ¤±¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡×»ÅÍÍ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ë¥À½¤Ç¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー¥«¥¹¥¿¥à ¥Õ¥¡¥Æ¥£ー¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
°ìÈÌÈÎÇä¡§2026Ç¯4·î²¼½Ü
Àè¹ÔÈÎÇä¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ò¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡ÎÅß¡Ï¡Ó¥³¥¹¥Ñ¥Öー¥¹
¥µ¥¤¥º¡§M/L/XL
¥«¥éー¡§MOSS/BLACK
²Á³Ê¡§16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
3¥·ー¥º¥ó»È¤¨¤ë·Ú²÷¤Ç¥¿¥Õ¤Ê¥ß¥ê¥¿¥êー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£
4¤Ä¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¼ýÇ¼À¤â¹â¤¯¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë³èÌö¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉý¹¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ËÂÐ±þ¡£
¡¦3¥·ー¥º¥ó³èÌö¤¹¤ë¥ß¥ê¥¿¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È´¶³Ð¤Ç¤â¥·¥ã¥Ä´¶³Ð¤Ç¤â±©¿¥¤ì¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¦4¤Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥Á¤òÀß¤±¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢¾®ÊªÎà¤Î¼ýÇ¼¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢·ÚÎÌ¤Ê¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£Æü¾ï¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¥¿¥Õ¤ËÃå¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¡£
¡¦Âµ¸ý¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥ÈÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£
¢¨¥Õ¥¡¥Æ¥£ー¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ï¡Ä¡Ä
Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡È¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥³ー¥È¡É¡£¡È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥Æ¥£ー¥°¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
1960Ç¯Âå¤Î¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè»þ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿°¡Ç®ÂÓ»ÅÍÍ¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£
ÄÌµ¤À¤¬ÎÉ¤¯¡¢·Ú¤¤ÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£
¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¯·Ú²÷¤Ë±©¿¥¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉý¹¤¤¥³ー¥Ç¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤«¤é¡¢¸½Âå¤Ç¤âÄêÈÖ¥¢¥¦¥¿ー¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー ¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥Ñー¥Ð¥Ã¥°
°ìÈÌÈÎÇä¡§2026Ç¯4·î²¼½Ü
Àè¹ÔÈÎÇä¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ò¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡ÎÅß¡Ï¡Ó¥³¥¹¥Ñ¥Öー¥¹¡¢2026Ç¯2·î¾å½Ü¡Ò¤¤¤Ê¤®È¯¿®´ðÃÏ¥Ú¥¢¥Æ¥é¥¹¡Ó
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËËÜÂÎ 45¡ß36¡ß16cm¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¡§13¡ß19cm
¥«¥éー¡§MOSS
²Á³Ê¡§3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·ÚÎÌ¤Ç¾æÉ×¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥°¡£
¡¦²¤ÊÆ¤Î¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤¬»È¤¦¥«¥Ð¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤Ë¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥Ñー¥Ð¥Ã¥°¡£
¡¦¥Þ¥ÁÉÕ¤¤ÇÂçÍÆÎÌ¡£A3¥µ¥¤¥º¤Î½ñÎàÅù¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Éý¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³«¤±¸ý¤Ë¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ãæ¤Î²ÙÊª¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¡£
¡¦¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ä¥«¥é¥Ó¥Ê¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÊØÍø¤ÊD¥«¥óÉÕ¤¡£
¡¦Æâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¦¸ü¼ê¤Ç¾æÉ×¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£ÂÑµ×À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ðËÜÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û～2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨´ðËÜÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¸å¤Ï¡¢½àÈ÷¿ô¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Í½Ìó½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¥³¥¹¥Ñ¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÀè¹ÔÈÎÇä¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Àè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨COSPA(¥³¥¹¥Ñ)ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÈÎÇä»þ´ü¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ
¥Ö¥é¥ó¥É¡§COSPA(¥³¥¹¥Ñ)
¨± ºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î°¦¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÅ¸³«¡£T¥·¥ã¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÏÁÇºà¡ÊÀ¸ÃÏÅù¡Ë¡¦»ÅÍÍ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¹Ô°Ù¤ò°ìÀÚ¶Ø»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
