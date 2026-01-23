¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿ÍÆÍÇË¡ªPCÈÇÏ¢·È¤ÇÄÉ²ÃÊó½·¤òÇÛÉÛ¡ª¸ø¼°X¤Ç¤Ï5Ëü¿ÍÆÍÇËÃ£À®µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤ÆÃêÁª¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒKMS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§³á¸¶ ·òÂÀÏº¡¢URL¡§http://kms3.com/ ¡Ë¤¬Â£¤ë¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥Ö¥¬¥ë¡Ë¤Î¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥óÊó½·¤ÎÇÛÉÛ¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://muvluv-girls-garden.com/
¢§PCÈÇ ¥²ー¥àµ¯Æ°¤Ï¤³¤Á¤é
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524(https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524)
¢£¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿ÍÆÍÇË¡ªPCÈÇÏ¢·ÈÊó½·¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¡ª
¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡ÖÌµ½þ¥¸¥§¥à6,000¸Ä¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤Êý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://muvluv-girls-garden.com/#campaign(https://muvluv-girls-garden.com/#campaign)
¢§¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352)
Google Play¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)
¢§PCÈÇ&¥¢¥×¥êÈÇ Ï¢·ÈÆÃÅµ¤âÇÛÉÛ·èÄê¡ª¡ª
PCÈÇ¤È¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Ï¢·ÈÊó½·¤È¤·¤ÆSSR³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ß1¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËPCÈÇ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¥¢¥×¥êÈÇ¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¸å¤ËPCÈÇ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿Êó½·¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¸å¤ËÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ï¢·ÈÊó½·¤ÎSSR³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ß1¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¸å¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿5Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¸ø¼°X¡Ê@Muvluv_GG¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç1,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ä¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£À§Èó¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¹ë²Ú·ÊÉÊ
¡¦ÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥¹¥¿¡ß5Ì¾ÍÍ
¡¦Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ1,000±ßÊ¬¡ß10Ì¾ÍÍ
¢§¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏAmazon¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@Muvluv_GG¡Ë¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon¡¢Amazon.co.jp¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥êー¥ºÎß·×80ËüËÜÄ¶¤¨¤ÎADV¥²ー¥à¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô¡Ù¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥ª¥ë¥¿¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²áµî¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¤Î´ÆÆÄ¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È»á¤¬À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¡£
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ø¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ーU¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿°ðÅÄ¹Ò»á¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏSiino»á/Pro-p»á¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÀ©ºî¿Ø¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
DMM GAMES¡ßKMS GAMES¤¬Â£¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡×¤òÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¡ãÀ½ºî¡ä
ÇÛ¿® / ³«È¯¡§¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA / ³ô¼°²ñ¼ÒKMS
À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¡§¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥Ï¥µ¥Þ¡ÊÅÆ½ä¡Ë
¸¶ºî¡§¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¡ÊaNCHOR¡Ë
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥í¥Ã¥È¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¥Èー¥ê¥£¥Ù¥êー / ¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Siino / Pro-p
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ðÅÄ¹Ò
¡ã¼çÂê²Î¡ä
¡ÖÉÔ¶þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºîÊÔ¶Ê¡§´ä¶¶À±¼Â¡ÊElements Garden¡Ë
²Î¾§¡§Ãæ·Ã¸÷¾ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Õ¥ë¥ªー¥ÈÊüÃÖ·ÏRPG
Å¸³«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶/DMM GAME PLAYER¡Ë¡¢DMM GAMES¥¹¥È¥¢(Android)
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://muvluv-girls-garden.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)
¸ø¼°Discord¡§https://discord.com/invite/jAKezRXbnT(https://discord.com/invite/jAKezRXbnT)
¢¨Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£