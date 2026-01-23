¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿ÍÆÍÇË¡ªPCÈÇÏ¢·È¤ÇÄÉ²ÃÊó½·¤òÇÛÉÛ¡ª¸ø¼°X¤Ç¤Ï5Ëü¿ÍÆÍÇËÃ£À®µ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤ÆÃêÁª¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª

¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒKMS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§³á¸¶ ·òÂÀÏº¡¢URL¡§http://kms3.com/ ¡Ë¤¬Â£¤ë¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥Ö¥¬¥ë¡Ë¤Î¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÊó½·¤ÎÇÛÉÛ¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿ÍÆÍÇËµ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://muvluv-girls-garden.com/


¢§PCÈÇ ¥²ー¥àµ¯Æ°¤Ï¤³¤Á¤é


https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524(https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524)



¢£¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿ÍÆÍÇË¡ªPCÈÇÏ¢·ÈÊó½·¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¡ª




¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡ÖÌµ½þ¥¸¥§¥à6,000¸Ä¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬¤ªºÑ¤ß¤Ç¤Ê¤¤Êý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¢§¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª


https://muvluv-girls-garden.com/#campaign(https://muvluv-girls-garden.com/#campaign)



¢§¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª


App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352)


Google Play¡§


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)



¢§PCÈÇ&¥¢¥×¥êÈÇ Ï¢·ÈÆÃÅµ¤âÇÛÉÛ·èÄê¡ª¡ª


PCÈÇ¤È¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Ï¢·ÈÊó½·¤È¤·¤ÆSSR³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ß1¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤¹¤Ç¤ËPCÈÇ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¥¢¥×¥êÈÇ¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¢¨¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¸å¤ËPCÈÇ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨ÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿Êó½·¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¸å¤ËÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨Ï¢·ÈÊó½·¤ÎSSR³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ß1¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÈÇ¥ê¥êー¥¹¸å¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê¤Ç¤¹¡£



¢£¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿5Ëü¿ÍÆÍÇËµ­Ç°¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª




¸ø¼°X¡Ê@Muvluv_GG¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥×¥êÈÇ»öÁ°ÅÐÏ¿³«»Ï¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç1,000±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ä¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£À§Èó¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¢§¹ë²Ú·ÊÉÊ


¡¦ÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥¹¥¿¡ß5Ì¾ÍÍ


¡¦Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥ÉÈÖ¹æ1,000±ßÊ¬¡ß10Ì¾ÍÍ



¢§¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é


https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)



³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç




¢¨ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏAmazon¤Ç¤Ï¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@Muvluv_GG¡Ë¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨Amazon¡¢Amazon.co.jp¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤é¤Î¥í¥´¤ÏAmazon.com, Inc. ¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£




¢£¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¥·¥êー¥ºÎß·×80ËüËÜÄ¶¤¨¤ÎADV¥²ー¥à¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô¡Ù¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥ª¥ë¥¿¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²áµî¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¤Î´ÆÆÄ¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È»á¤¬À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¡£


¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ø¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ーU¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿°ðÅÄ¹Ò»á¤ä¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏSiino»á/Pro-p»á¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÀ©ºî¿Ø¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


DMM GAMES¡ßKMS GAMES¤¬Â£¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡×¤òÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¢£¥²ー¥à³µÍ×


¡ãÀ½ºî¡ä


ÇÛ¿® / ³«È¯¡§¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA / ³ô¼°²ñ¼ÒKMS


À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¡§¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È


¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥Ï¥µ¥Þ¡ÊÅÆ½ä¡Ë


¸¶ºî¡§¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¡ÊaNCHOR¡Ë


¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥í¥Ã¥È¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¥Èー¥ê¥£¥Ù¥êー / ¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È



¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Siino / Pro-p


¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ðÅÄ¹Ò



¡ã¼çÂê²Î¡ä


¡ÖÉÔ¶þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×


ºî»ì¡§Spirit Garden


ºîÊÔ¶Ê¡§´ä¶¶À±¼Â¡ÊElements Garden¡Ë


²Î¾§¡§Ãæ·Ã¸÷¾ë



¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Õ¥ë¥ªー¥ÈÊüÃÖ·ÏRPG


Å¸³«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶/DMM GAME PLAYER¡Ë¡¢DMM GAMES¥¹¥È¥¢(Android)


²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë


¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.



¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://muvluv-girls-garden.com/


¸ø¼°X¡§https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)


¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)


¸ø¼°Discord¡§https://discord.com/invite/jAKezRXbnT(https://discord.com/invite/jAKezRXbnT)



¢¨Google Play ¤ª¤è¤Ó Google Play ¥í¥´¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£