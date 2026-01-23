¡Ø¥×¥ê¥Ëー½ÐÄ¥½ê in ¤¢¤ß¤¢¤ß¡Ù³«ºÅ·èÄê¡£ÆüËÜ°ì¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ºÇ¿·¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¶§Íð¥Þ¥«¥¤¥º¥à¡ÙÂÎ¸³²ñ¤ä¡¢¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥×¥ê¥Ëー½ÐÄ¥½ê in ¤¢¤ß¤¢¤ß¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)～2·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
£±.ºÇ¿·¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¶§Íð¥Þ¥«¥¤¥º¥à¡Ù¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ì¥¤¡¦¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
£².¡Ø¥·¥Ë¥¬¥ßÉ±¤È°Û½ñ´Û¥Î²øÊª¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¡ÖÌë²ö10¼þÇ¯¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¡£ÄêÈÖ¤Î¥×¥ê¥Ëー¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ö¥×¥ê¥Ëー½ÐÄ¥½ê in ¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤Ë¤Æ1²ñ·×2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´6¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£¥×¥ê¥Ëー½ÐÄ¥½ê in ¤¢¤ß¤¢¤ß
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹ 4F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)～2·î8Æü(Æü)
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00～20:00
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡§
¡¦¡Ø¶§Íð¥Þ¥«¥¤¥º¥à¡Ù¤Î»îÍ·ÂÎ¸³
¡¦ÆüËÜ°ì¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä
¢¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹ØÆþÀ©¸Â¡¦Æþ¾ìÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï@amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ°ìÍ÷
¡Ö¥×¥ê¥Ëー½ÐÄ¥½ê in ¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¤Ë¤Æ1²ñ·×2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´6¼ï)¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Nippon Ichi Software¡¤ Inc.
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
