¡Ú£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Û¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Îå«¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡ª1/25(Æü)¤è¤ë£¹»þ¤è¤êÂç¿Íµ¤±Ç²è¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¡¢ÅÜÅó¤Î£µ½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¡ª¡ª
¢£2001Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡ª±Ç²è»Ë¤Ëµ±¤¯Ä¶Âçºî¥«ー¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥êー¥º¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù
¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¢RX-7¡¢¥¹ー¥×¥é¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹ー¥Ñー¥«ー¤¬¤ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¤Ï¸ø³«¤«¤é25Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â¼Ö¹¥¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¹¥È¥êー¥È¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¤òÉñÂæ¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥È¥ì¥Ã¥È(¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£ー¥¼¥ë)¤ÈÀøÆþÁÜºº´±¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥³¥Êー(¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©ー¥«ー)¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¡£±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤âÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤È¤ÎÀï¤¤¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢¶â¸Ë¤ò°ú¤¤º¤ê²ó¤¹»Ë¾å¶õÁ°¤Î¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¡¢Àï¼Ö¤È¤ÎÂÐ·è¤Ê¤É¡¢¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¡£CG¤ËÍê¤é¤º¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼ÂºÝ¤Î¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿ËÜÊª¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÅÀ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£"¥Õ¥¡¥ß¥êー"¤È¤¤¤¦å«--·ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á
¡ÖI don't have friends, I got family(Í§Ã£¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢²¶¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¤¬¤¤¤ë)¡×--¥É¥ß¥Ë¥¯¤ÎÌ¾Âæ»ì¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤Î³Ë¿´¤Ï"¥Õ¥¡¥ß¥êー"¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ç¤¹¡£·ì±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¤ËÀï¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¡£¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤È¡Èµö¤·¡É¡¢¡ÈÂÐÎ©¡É¤È¡ÈÏÂ²ò¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê"²ÈÂ²"¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¿¼¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢2013Ç¯¤ËÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©ー¥«ー¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥³¥ÊーÌò¤Ç°ìÌö¥¹¥¿ー¥À¥à¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿Èà¤¬ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÇ®·ì·º»ö¤«¤é¡¢¤ä¤¬¤Æ"¥Õ¥¡¥ß¥êー"¤Î°ì°÷¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Âè1½µ:1·î25Æü(Æü)¤è¤ë9:00～10:54
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù(2001Ç¯/´ÆÆÄ:¥í¥Ö¡¦¥³ー¥¨¥ó)
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿--¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÃÏ²¼¥ìー¥¹¥·ー¥ó¤ËÀøÆþ¤·¤¿FBIÁÜºº´±¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¥¹¥È¥êー¥È¥ìー¥µー¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤Î½Ð²ñ¤¤¡£10ÉÃ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ëÃË¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥«ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ßÚÎö¤¹¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ºî¡£²þÂ¤¼Ö¤Î¹ì²»¤È¤È¤â¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÌÜ·â¤»¤è¡£
Âè2½µ:2·î1Æü(Æü)¤è¤ë8:45～10:49
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥ÉX2¡Ù(2003Ç¯/´ÆÆÄ:¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥È¥ó)
ÉñÂæ¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥Í¥ª¥ó¤¤é¤á¤¯Ìë¤Î³¹¤Ø¡£ËãÌô²¦¤òÄÉ¤¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÈÍÄÆëÀ÷¥íー¥Þ¥ó¤Î¥Ð¥Ç¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¡£ÇÉ¼ê¤Ê¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¡¢âÁ¤·¤¤¥Óー¥Á¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ô¥¡¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹±é¤¸¤ëÈþ¿ÍÁÜºº´±¥â¥Ë¥«¤È¤ÎÎø--¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀÁ´³«¤Î1ËÜ¡£¥É¥ß¥Ë¥¯ÉÔºß¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡£
Âè3½µ:2·î8Æü(Æü)¤è¤ë8:50～10:54
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É MAX¡Ù(2009Ç¯/´ÆÆÄ:¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¥ó)
¥É¥ß¥Ë¥¯¤È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ--¡£Îø¿Í¥ì¥Æ¥£¤Î»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¥É¥ß¥Ë¥¯¤È¡¢ËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤òÄÉ¤¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¡¢°ø±ï¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç·ãÆÍ¡£Éü½²¤ÈÀµµÁ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Æó¿Í¤ÏºÆ¤Ó¼ê¤òÁÈ¤à¡£¥·¥êー¥ºÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿·æºî¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÊª¸ì¤Ï¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤Ø²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
Âè4½µ:2·î15Æü(Æü)¤è¤ë8:45～10:54
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É MEGA MAX¡Ù(2011Ç¯/´ÆÆÄ:¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¥ó)
¥·¥êー¥ººÇ¹âÊö¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óµðÊÔ! ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ñºÝ»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¤È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿¼Â¶È²È¤«¤é1²¯¥É¥ë¤òÃ¥¼è¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¶¯ÅðºîÀï¤ò·è¹Ô¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£2Âæ¤Î¼Ö¤Ç10¥È¥ó¤Î¶â¸Ë¤ò°ú¤¤º¤ê²ó¤¹°µ´¬¤Î¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¤Ï±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥·ー¥ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó±é¤¸¤ë¥Û¥Ö¥¹ÁÜºº´±¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢¥·¥êー¥º¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
Âè5½µ:2·î22Æü(Æü)¤è¤ë8:54～10:54
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É EURO MISSION¡Ù(2013Ç¯/´ÆÆÄ:¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¥ó)
»à¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¥ì¥Æ¥£¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿--! µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿Èà½÷¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÉñÂæ¤Ë¹ñºÝÈÈºáÁÈ¿¥¤ÈÂÐ·è¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ò¶î¤±½ä¤ëÄ¶¹âÂ®¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÄ¹¤Î³êÁöÏ©¤Ç¤ÎÀï¼Ö&ÀïÆ®µ¡¤È¤Î»àÆ®¡£¥Õ¥¡¥ß¥êーÁí½Ð±é¤ÇÄ©¤à¡¢¥·¥êー¥º¶þ»Ø¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ëµðÊÔ¡£
¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡¢¥Ë¥È¥í¥Öー¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー°¦--¡£¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¹ï¤ó¤Ç¤¤¿ÅÁÀâ¤Îµ°À×¤ò¡¢¤³¤ÎÅß5½µÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©ー¥«ー¤Îµ±¤¡¢¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£ー¥¼¥ë¤Î°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥É¥é¥Þ¤È¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÌµÎÁ£Â£ÓÊüÁ÷¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª