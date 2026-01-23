´ü´Ö¸ÂÄê¡ªÎø°¦¥ìー¥Ù¥ë¡¦¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥º¤Î½ñÀÒ¤ò¥ª¥È¥¯¤ËÆÉ¤á¤ëÅÅ»Ò½ñÀÒ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬°ìÉô½ñÅ¹¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò




¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢ ¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤ÖÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2025¡Î¥é¥Î¥ÙÉôÌç¡Ï¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø±¿Ì¿¤ÎÎø¿Í¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤­ Ìë¶õ¤Î¤Ò¤È¤ÄÀ±¤Î´¬¡Ù¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥é¥¤¥Éivy¡Ê¥¢¥¤¥Óー¡Ë¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤Î¥Î¥Ù¥ëÈÇ¡Ø¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¸ø¼ß³Õ²¼¤Èº§Ìó¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤ºî¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥º¤¬2025Ç¯12·î23Æü¤ËÁÏ´©3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£



ÁÏ´©3¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢°ìÉôÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¡¢¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥ººîÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤ËÆÉ¤á¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡ª



ÂÐ¾Ý½ñÅ¹



¡þ¥Ô¥Ã¥³¥ÞÍÍ¡¡


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§～2·î12Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç


https://piccoma.com/web/partner/product/list/239/K



¡þ¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÖÍÍ


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§1·î23Æü(¶â)～2·î5Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç


https://booklive.jp/feature/index/id/cp20260123l8



¡þµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¡ÊKinoppy¡ËÍÍ


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§1·î23Æü(¶â)～2·î5Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç


https://k-kinoppy.jp/micromagazine/maplenovels3rd_260123/web/



¡þU-NEXTÍÍ


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§1·î23Æü(¶â)～2·î5Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç


https://video.unext.jp/book/browse/feature/BRB0000035934?genre=lightnovel



¡þau¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹ÍÍ


¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§1·î23Æü(¶â)～2·î5Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç


https://x.gd/dVCO9




Â¾°ìÉô½ñÅ¹¤Ç¤â¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡ª



¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥º¤ÎºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª




¡¦¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥º¡¡https://maplenovels.jp



¤³¤ì¤¬¤ï¤¿¤·¤Î¡¢¥­¥å¥ó¤Î¤«¤¿¤Á¡£¤È¤­¤á¤­¤Ë¤á¤°¤ê¤¢¤¦Îø°¦¥ìー¥Ù¥ë


¥­¥å¥ó¤È¤È¤­¤á¤¯Îø°¦ºîÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤ÎÅÅ»Ò¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£


¥á¥¤¥×¥ë¥Î¥Ù¥ë¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡¡https://maplenovels.jp/(https://maplenovels.jp/)


X¡ÊµìTwitter¡Ë¡¡https://twitter.com/maple_novels(https://twitter.com/maple_novels)