¡Ú·ë²ÌÈ¯É½¡Û¥Æー¥Þ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ñ¥ë¥ßー11¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥ßー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÌî±Ñµª¡¢°Ê²¼¥Ñ¥ë¥ßー¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü1·î23Æü(¶â)18»þ00Ê¬¤Ë¡Ö¥Ñ¥ë¥ßー11¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¿³ºº·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾ÞºîÉÊ¤È¹ÖÉ¾¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡Ö¥Ñ¥ë¥ßー11¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³µÍ×
Êç½¸ºîÉÊ¡§¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È
¿³ºº°÷¡§¥Ñ¥ë¥ßー
- ¼õ¾ÞºîÉÊ
º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÂç¾Þ¤È½àÂç¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ë²ÌÈ¯É½¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§·ë²ÌÈ¯É½¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.palmie.jp/illust_contests/palmie_11th_anniversary?aff_id=prtimes
¢£Âç¾Þ
¡Ö¥Ï¥È¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¡ª¡ª¡×
¾®Æü¸þ¡¡±Ç¤µ¤ó
¢§¹ÖÉ¾
¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤¿¤À¤±¤Çºî¼Ô¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î¹¥¤ß¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉÁ¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬²èÌÌÁ´ÂÎ¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤òÌÏ¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Áõ¾þ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥â¥Áー¥Õ¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦¼è¤êÆþ¤ìÊý¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä»¤ä¥È¥é¥ó¥×¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Àþ²è¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¤Ã¤Ý¤¤¼Á´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤³¤«¤ª²ÀÏÃ¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¹½¿Þ¤¬¼ã´³¤Î¥¢¥ª¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤Ê·°Ïµ¤¤â±é½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Ëç³¨¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯åºÎï¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£½àÂç¾Þ
¡ÖÀÐ¸´²°¤ÎÄ´¹á»Õ¡×
¤ª¤«¤Ù¡¡¤Á¤Ï¤Ê¤µ¤ó
¢§¹ÖÉ¾
ÀÐ¸´²°¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤È¤Æ¤â¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÇÛ¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤Ë½÷¤Î»Ò¤Ë»ëÀþ¤¬¤¤¤¯¹½À®¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¼êºî¤êÀÐ¤±¤ó¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªÅ¹Á´ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë¢¤ÎÍÅÀº¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é¤ªÅ¹¤ÎÆø¤ä¤«¤µ¤È²¹¤«¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡£
¢£½àÂç¾Þ
¡ÖÅß¤Î»Ò¡×
¤¹¤¯¤¤¤µ¤ó
¢§¹ÖÉ¾
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Çµ¨Àá´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÆ·¤ÎÃæ¤Ë¤â¾®¤µ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬¡ª¾¯¤·¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿ÅÉ¤ê¤Î¼Á´¶¤Ç¡ÖÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤µ¡×¤¬ÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¤¤é¤á¤¤ä¡¢¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´¨¤µ¤ÎÃæ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¡¦¹ÖÉ¾¤Ï¤³¤Á¤é
URL¡§https://www.palmie.jp/illust_contests/palmie_11th_anniversary?aff_id=prtimes
- ¥Ñ¥ë¥ßー¤È¤Ï
¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Þ¥ó¥¬¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¼«Âð¤Ç³Ø¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢Ì¡²è²È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡¢ÀìÌç³Ø¹»¹Ö»Õ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¡Ö¥×¥í¡×¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î³ÛÄê³ÛÀ©¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¡Ö·î¼ÕÀ©¡×¤Ï¡¢Îß·×ÍøÍÑ¼Ô¿ô30,000Ì¾¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.palmie.jp/subscriptions/lp?aff_id=prtimes
¢§¸ø¼°X
https://x.com/palmie_oekaki
¢§¸ø¼°Youtube
https://youtube.com/@palmie