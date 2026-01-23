ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Âç½¸¹ç¡ª¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ 2026
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ(³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Ï¥¤¥àÆâ¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®7-7-4¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏËÜ±ÑÍº¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)～2·î24Æü(²Ð)¤Î6Æü´Ö¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ2026¤òÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤ËËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¡¢Æî¤Ï²Æì¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Âç½¸¹ç¡£¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ïº£Ç¯¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£°¦¤µ¤ì¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤ò¤ª¤â¤¤¤¤êËþµÊ¤Ç¤¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó30¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Öー¥¹¤ÇPOPUP½ÐÅ¹¡ªÁ´¹ñ¤«¤éÌó300¼ïÎà¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÌó160¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ÐÉÊ¡£¤Þ¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Öー¥¹¤â30¥Ö¥é¥ó¥É¤¬POPUP½ÐÅ¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó300¼ïÎà¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Âç½¸¹ç¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¤«¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÏÌÜ¤Ç¤âÀå¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ö¥é¥ó¥É¥Öー¥¹½ÐÅ¹°ìÍ÷¡ä¢¨¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¦¼Â±éÈÎÇä¤Ê¤É¤Õ¤À¤ó¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ» :Haus Von Frau Kurosawa/¾®Ã®ÀÐÂ¢¥Ð¥¦¥à/ÊÆÊ´¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó ring ring¡¢»³·Á¸©¡§COMERU/ÆîÍÛ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó ¤³¤ª¤É¤ê°Ã¡¢
°ñ¾ë¸©¡§¥¢¥È¥ê¥¨ ¥×¥Æ¥£¡¦¥Ü¥¢¡¢ÆÊÌÚ¸©¡§¤¿¤Ì¥¯ー¥Ø¥ó¡¢·²ÇÏ¸©¡§BAUMEN BROTHERS¡¢ºë¶Ì¸©¡§Â¼ÅÄ²°¡¢ÀéÍÕ¸©¡§¤»¤ó¤Í¤ó¤ÎÌÚ¡¢ÅìµþÅÔ¡§Toki-Tokyo Baumkuchen¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡§MYSTAR BASE¡¢¿·³ã¸©¡§BARREL COFFEE BAUM¡¢ÀÐÀî¸©¡§¥Ä¥¥È¥ï by meigetsudo¡¢»³Íü¸©¡§¥¨¥¤¥È¥Ð¥¦¥à/¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¡¥¶¡¦¥¨¥ì¥ó¡¢´ôÉì¸©¡§KOKOKO¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó/nicoem/¹½Å¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡¢ÀÅ²¬¸©¡§Sweets house PIMAL¡¢°¦ÃÎ¸©¡§¥¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à/¥³¥³¥È¥â¥Õ¥¡ー¥à/¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥Õ¥§¥¢¥êー¥Ì/»°¼÷±à/ÁÏºîÅí²Û¡¡Åí²ÖÄâ¡¢»°½Å¸©¡§¥È¥¥Î¥ïu.Baumkuchen/
¿ðÊõ¸®Î¶Çµ¾¸¥Ð¥¦¥à¡¢¼¢²ì¸©¡§¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¡¢Ê¼¸Ë¸©¡§¥·¥ë¥¨¥é¡¦¥·¥ë¥¯¥í¡¢Ê¡²¬¸©¡§ATELIERITO(¥¢¥È¥ê¥¨¥¤¥È)
¡ã¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó½ÐÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É°ìÍ÷¡ä¢¨¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦ËÌ³¤Æ»¡§Dessert de COLOCO/(³ô)»°À±/Ìø·î/ÍÎ²Û»Ò¹©Ë¼ËÌ¤¤¤ÁÎØ/ÏÂÁÏ²Û¤Ò¤È¤Ò¤é¡¡¡¦ÀÄ¿¹¸©¡§GATEAU poco a poco/nico cakes/BUNACO¡¡¡¦´ä¼ê¸©¡§¤ª¤«¤·¹©Ë¼ÌÚÂ¼²°/¥Ö¥ëー¥¸¥å ¥×¥ê¥å¥¹¡¡¡¦µÜ¾ë¸©¡§WHITE SHIP/¤Î¤Ó¤ë¥Ð¥¦¥à/¥à¥Ã¥·¥å¥Þ¥¹¥Î¡¦¥¢¥ë¥Ñ¥¸¥ç¥ó¡¡¡¦½©ÅÄ¸©¡§¤ª²Û»Ò¤Î¤¯¤é¤¿/¥Ï¥Ê¥Þ¥ë¥·¥§¡¡¡¦»³·Á¸©¡§gnade/¥·¥Ùー¥ë¡¡¡¦Ê¡Åç¸©¡§BAUM HOUSE YONOMORI/¤ª²Û»Ò¤ÎÂ¢¡¡ÂÀÏº°Ã/¥Ð¥¦¥à¥é¥Ü¼ù³ÚÎ¤¡¡¡¦°ñ¾ë¸©¡§farmkuchen Fukasaku/LA VORO/¤Ê¤á¤¬¤¿ÊÆ¤³¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó/¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¥¯¥íー¥Í/²Ö¿åÌÚ/ÏÂ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼¤Ä¤«ËÜ¡¡¡¦ÆÊÌÚ¸©¡§¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼¤Ï¤Á¤ä¡¡¡¦·²ÇÏ¸©¡§¤¤ÎÎØ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó/¶×²»¤ä¡¡¡¦ºë¶Ì¸©¡§²Ö±à¥Õ¥©¥ì¥¹¥È/¶âÅ«ÌÚ²³¥Ð¥¦¥à/¼«²ÈÀ½¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀÚ¤ê³ô¤Î²È¡¡¡¦ÀéÍÕ¸©¡§Egg's Baum marugen/¤ª²Û»Ò¤Î¤¿¤¤¤è¤¦/¥«¥â¥¬¥ï¥Ð¥¦¥à/¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥á¥Ì¥¨¥Ã¥È/¸«ÇÈÄâ¡¡¡¦ÅìµþÅÔ¡§¥ô¥£¥è¥ó/¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー ¥ì¥¶¥Í¥Õ¥©ー¥ë/¥é ¥Ð¥é¥ó¥¹¶äºÂ/¥ë¥·¥ç¥³¥é ¥É¥¥ ¥¢¥Ã¥·¥å/ÛØÌÚ¥Î¤Ðー¤à¡¡¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡§¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー·ª¤ÎÎ¤/¥Ù¥ë¥°¤Î4·î/µÆÌî²°À½²ÛÊÞ/ÏÂ²Û»Ò¡¡ºÚ¤Î²Ö¡¡¡¦¿·³ã¸©¡§¸æ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦½è·ë¾ëÆ²¡¡¡¦ÉÙ»³¸©¡§¤°¤ë¤ëÉÙ»³/¥Ü¥ó¡¦¥ê¥Ö¥é¥ó/²Û»Ò¹©Ë¼¥Õ¥§¥ë¥ô¥§ー¥ë/ÅÄ¼Ë¥Ð¥¦¥à¡¡¤Õ¤¯¤ë¡¡¡¦ÀÐÀî¸©¡§Kikkado/muine/OHAKO KANAZAWA/¤·¤¢¤ï¤»¤ª²Û»Ò¤Õ¤é¤ó¡¦¤Éー¤ë/¥á¥ë¥Ø¥óÆü¿ÊÆ²¡¡¡¦Ê¡°æ¸©¡§VIVANT/¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¶â¿ÊÆ²/²Û»Ò¹©Ë¼¤Ý¤³¤¢¤Ý¤³/À¾ÍÎ²Û»Ò¶æ³ÚÉô/¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼¿¹¤Î¤³¤·¤«¤±¡¡¡¦»³Íü¸©¡§BAUM¡¡ARURA/¹õÉÙ»ÎÇÀ¾ì/ÉÙ»Î»³¥×¥í¥À¥¯¥È¡¡¡¦Ä¹Ìî¸©¡§¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼¡¡·ë¤Ó¤ÎÌÚ/¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÌÚÎØ¼Ë/¥Õ¥é¥ó¥¹ÍÎ²Û»Ò¥Þ¥í¥ó/¥ë¡¦¥Îー¥ë¡¦¥ê¥ô¥£¥¨ー¥ë/¶å¶å¤ä½Ü¿è/¿®½£¾¾ËÜ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼¤Æ¤Þ¤ê¤ä/ÇòÇÏSWEETS¹©Ë¼ Ricca¡¡¡¦´ôÉì¸©¡§¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¤è¤·¤ä/¤¿¤ó¤É～¤ë/¥Ê¥Á¥åー¥ë ¥É ¥É¥ë¥Á¥§/¥Ì¥Ùー¥ë¡¡¡¦ÀÅ²¬¸©¡§Baum·°～¤Ð¤¢¤à¤¯¤ó～/MatoKa/omotte/¥ä¥¿¥íー¥°¥ëー¥×/¥êー¥Ù¥ó¥íー¥¶/²íÀµ°Ã¡¡¡¦°¦ÃÎ¸©¡§b'lab/KUSU KUSU BAUM/¤Ð¤¡¤à¤¯¤¥¤Ø¤ó¸¦µæ½ê/¤Ï¤Ã¤Ôー¥Ð¥¦¥à/¾¢¹©Ë¼¥Ûー¥×¡¡¡¦»°½Å¸©¡§¥¨¥È¥ïー¥ë¡¦£æ¡¦¥Õ¥£¥é¥ó¥Æ¡¡¡¦¼¢²ì¸©¡§¥¢¥ó¥Ç¥±¥ó/¥íー¥¶¥ó¥Ù¥êーÂ¿ÏÂÅÄ/°¤ÄÔÇÀ±à¡¡¡¦µþÅÔÉÜ¡§IKAIRYA BEIKA KYOTO/¥ºー¥»¥¹¡¡¥ô¥§¥²¥È¥¦¥¹/¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼CAZAN/¥Ï¥»¥¤¥ÁàÝàê/µþ¤Ð¤¢¤à/Èþ½½¡¡¡¦ÂçºåÉÜ¡§£Í£É£Ù£Á£Â£É¡Ç£Ó¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹/TAMUTAMU...BAUMKUCHEN¡¡FACTORY/¥ª¥Ù¥ë¥«¥ó¥Õ/¤ª²Û»Ò¹©Ë¼ ¿·/¤à¤«¿·¡¡¡¦Ê¼¸Ë¸©¡§AGRI CAFE/BAUM u. BAUM/ELEPHANT RING/Mon amie KIKI/ULURU BAUM LABO/¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¹©Ë¼¡¡Fullmoon/¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ì/¥é¥È¥ê¥¨ ¥É¥¥ ¥Þ¥Ã¥µ/³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ì¼ù-miki-/µÏ²°/¿À¸Í¥Ýー¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë/Ã¸Ï©Åç¤Ð¤¡¤à¹©Ë¼maaru factory/´ÝÊ¡¥Ðー¥à/¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êーAKITO/¤ª¤³¤á¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¥«¥Õ¥§¡ØÊÆ²Û¡Ù¡¡¡¦ÆàÎÉ¸©¡§¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¡Neiro/¥íー¥¼¤Î²ÛÉÓ¡¡¡¦ÏÂ²Î»³¸©¡§¤ª¤«¤·¹©Ë¼SAWA/¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹MAHALO/Petit a Petit ¡¡¡¦Ä»¼è¸©¡§¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥ß¥Î¥¦¥é/ÍÅ²ÛÆ²¡¡¡¦Åçº¬¸©¡§¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¦¥Ç¥£¥é¥ó/¥Ù¥Ã¥«¥é¥¤¥³¥ó¥Ç¥£¥È¥é¥¤¥Ò¥À¥«/±ü½Ð±ÀÁ°ÌÊ²°/ÍÎ²Û»Ò¹©Ë¼ ¥êー¥ë¡¡¡¦²¬»³¸©¡§CAKE HOUSE FUKUYA/ORIGIN/¥ë¡¦¥Õ¥©¥ï¥¤¥¨/²Û»Ò¹©Ë¼KLARA¡¡¡¦¹Åç¸©¡§¥³¥ó¥Ç¥£¥È¥é¥¤¡¦¥Õ¥§¥ë¥Àー¥·¥§¥Õ/À¾ÍÎ²Û»Ò Ìµ²Ö²Ì/Ý« kunugi¡¡¡¦»³¸ý¸©¡§¥È¥í¥¢¥á¥¾¥ó/¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡õ¥«¥Õ¥§¡¡¥é¡¦¥¯¥Áー¥Ê¡¡¡¦ÆÁÅç¸©¡§¥¤¥ë¥íー¥¶/¤«¤¤¤Õ²Û»Ò¥í¥Þ¥óKIMOTOYA/¥Ðー¥à¥Þ¥¨¥Ï¥·/°¤ÇÈ´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡¡¡¦¹áÀî¸©¡§¥µ¥ó¥Õ¥¡¥½¥ó/¥Õ¥é¥ó¥¹²Û»Ò¹©Ë¼¥é¡¦¥Õ¥¡¥ßー¥æ
¡¦°¦É²¸©¡§£Ð£Å£Î£Ô£Á¡¡£Æ£Á£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù/¥¤¥ê¥¹¤Î¥Ðー¥à¹©Ë¼/¥½¥ë¥·¥¨/±Êµ×Æ²¡¡¡¦¹âÃÎ¸©¡§¤¿¤Þ¤´¥Õ¥¡¥ß¥êー/(³ô)ÉÍ¹¬¡¡¡¦Ê¡²¬¸©¡§fattoria da Cosimo/ÀÐÂ¼èßÀ¹Æ²/Ì¤Íè¿Þ¡¡¡¦º´²ì¸©¡§BAUM KUCHEN ²í/SHOGETSUDO/¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹akneiro¡¡¡¦Ä¹ºê¸©¡§¥Ü¥ó¥½¥¢ー¥ë¡¡¡¦·§ËÜ¸©¡§ASOMILK/¤ª¤¤¤·¿ù¹©Ë¼/¥¹¥¤ー¥Ä¥é¥Ü ¥Ü¥ó¥°ー¡¡¡¦ÂçÊ¬¸©¡§µÆ²È/ÅòÉÛ±¡¡¡GOEMON¡¡¡¦µÜºê¸©¡§¥æ¥¦¥Ò¥Æ¥é¥¹¡¡¡¦¼¯»ùÅç¸©¡§31¡î£Ì£É£Î£Å²Ö»Ò/¤¿¤Þ¤´²°¤ÎSweets¹©Ë¼£Ò£Á£Î£Ë£Ï/²Û»Ò¹©Ë¼¡¡Konomoto/Ì¸Åç²Û»Ò½è¿¹»°¡¡¡¦²Æì¸©¡§¤Õ¤¯¤®¤ä
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡õ¤´ÅöÃÏ¥ß¥Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óµÍ¹ç¤»¥»¥Ã¥È
6¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ
A¥»¥Ã¥È
¡¦A¥»¥Ã¥È¡¡¡¡2,160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÌ³¤Æ»¡§Ìø·î¡¢Ê¡Åç¸©¡§¥Ð¥¦¥à¥é¥Ü¼ù³ÚÎ¤¡¢°ñ¾ë¸©¡§¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¥¯¥íー¥Í¡¢°¦ÃÎ¸©¡§¤Ï¤Ã¤Ôー¥Ð¥¦¥à¡¢Ê¼¸Ë¸©¡§¥æー¥Ï¥¤¥à¡¢·§ËÜ¸©¡§¤ª¤¤¤·¿ù¹©Ë¼
¢¨³ÆÆü¸áÁ°10»þ¤«¤éÈÎÇä
¢¨³ÆÆü¸ÂÄê50¥»¥Ã¥È¡Ê¤ª1¿Í¤µ¤Þ1¥»¥Ã¥È¸Â¤ê¡Ë
B¥»¥Ã¥È
¡¦B¥»¥Ã¥È¡¡2,160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÌ³¤Æ»¡§ÏÂÁÏ²Û¤Ò¤È¤Ò¤é¡¢ÀÄ¿¹¸©¡§GATEAU pocp a poco¡¢°ñ¾ë¸©¡§¤Ê¤á¤«¤¿ÊÆ¤³¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡¢ÀéÍÕ¸©¡§Egg¡Ç£óBaum marugen¡¢¼¢²ì¸©¡§¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¡¢Ê¼¸Ë¸©¡§¥æー¥Ï¥¤¥à
¢¨³ÆÆü¸á¸å2»þ¤«¤éÈÎÇä
¢¨³ÆÆü¸ÂÄê50¥»¥Ã¥È¡Ê¤ª1¿Í¤µ¤Þ1¥»¥Ã¥È¸Â¤ê¡Ë
¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Î»²¹Í¤Ë¡ª¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óBAR47¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
47¼ïÎà¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î5¼ïÎà¡¢°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óBAR47¡×¡£»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥³ー¥Êー¡×¤Ç¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï?!
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óBAR47
¤ª¹¥¤¤Ê¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó5¼ï¡¡£±»®510±ß(ÀÇ¹þ)
¥É¥ê¥ó¥¯(¥³ー¥Òー¡§¥Û¥Ã¥È/¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー)150±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤Ï½ªÎ»»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¤¿¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Ð¥¦¥à¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ªAI¿¦¿Í¡ÖTHEO¡×¤Î¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
THEO
5Ç¯´Ö¤Î³«È¯¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÍÑAI¾ÆÀ®µ¡¡ÖTHEO(¥Æ¥ª)¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª
´ü´ÖÃæAI¿¦¿Í¡ÖTHEO¡×¤¬¾Æ¤¤¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ï¤¿¤Þ¤´¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ç¤¹¡£
¢¨³ÆÆü¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¾ÆÀ®
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó
¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó(1¸Ä)432±ß(ÀÇ¹þ)
¾Æ¤¤¢¤¬¤ê»þ´Ö
£±.10:30～¡¡£².11:30～¡¡£³.12:30～
£´.13:30～¡¡£µ.14:30～¡¡£¶.15:30～
£·.16:30～¡¡£¸.17:30～¡¡£¹.18:30～
¤Þ¤¿THEO¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿Ì¡²è¡ÖThe O piece¡×ÂÔË¾¤ÎÂè1ÏÃ¤ò2·î19Æü(ÌÚ)¤è¤ê¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
The O piece
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
²ñ¾ì¤ÇÌ¡²è¤¬ÆÉ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Ì¡²è¡ÖThe O piece¡×¥×¥í¥íー¥°¤Ï¤³¤Á¤é¡¡ https://theo-foodtechers.com/comic/
¤ª²Ö¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥êー¥¹¤ò¤Î¤»¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡£
¥Ðー¥¹¥Çー¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó
ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡£
ÌÚ¤ÎÇ¯ÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¤Í¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡£
ËèÇ¯¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ò¡¢¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Õ²Æ½©Åß¤Îµ¨Àá¤Î¤ª²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¡ª
½Õ¡§¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¡¢¥Ó¥ª¥é¡¢¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡¢¥Ñ¥ó¥¸ー
²Æ¡§¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡¢¥Î¥¦¥¼¥ó¥«¥º¥é¡¢¥Ýー¥Á¥å¥é¥«¡¢¥¸¥Ë¥¢
½©¡§¥³¥¹¥â¥¹¡¢¥À¥ê¥¢¡¢¥ê¥ó¥É¥¦¡¢¥Ê¥Ç¥·¥³
Åß¡§¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¡¢¥µ¥¶¥ó¥«¡¢¥¢¥Í¥â¥Í¡¢¥·¥ó¥Ó¥¸¥åー¥à
¥Ðー¥¹¥Çー¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ïー¥êー¥¹¡Ë
³Æ1¸Ä 2,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥ïー¥êー¥¹
Á´¹ñ¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡ª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó³«ºÅ
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó£±.
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó£².
²ñ¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó¥Öー¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁªµó²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤è¤½¤ª¤¤¤Ë¡£¥¨¥ó¥È¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁªµóÉ÷¥Ý¥¹¥¿ー¤äÅêÉ¼È¢¡¢µºÜÂæ¤¬²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÁÆÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¼ÂºÝ¤ÎÁªµó¸¢¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¯ー¥Ø¥óÁíÁªµó¤Ï¤â¤Á¤í¤óÇ¯ÎðÀ©¸Â°ìÀÚ¤Ê¤·¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤âÅêÉ¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï26¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò»ý¤Á´ó¤êÁíÁªµó¤ØÎ©¸õÊä¡£InstagramÅêÉ¼¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÅêÉ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¶¤1É¼¤ò¤´ÅöÃÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¡¢¿ä¤·¥Ð¥¦¥à¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú²ñ¾ìÅêÉ¼¡Û
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)～2·î24Æü(²Ð)¡¡10:00～19:00
ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤ËµÆþ¤·¡¢ÅêÉ¼È¢¤ËÅêÉ¼ÍÑ»æ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÑ»æ¤ËµÆþ¤·ÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÚInstagramÅêÉ¼¡Û
¡¦´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü)～2·î28Æü(ÅÚ)¡¡
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°Instagram¤Î³Æ¥¨¥ó¥È¥êーÅê¹Æ¤Î(¥Ïー¥È)¿ô¤òÉ¼¤È¤·¤Æ²Ã»»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Instagram(@baumkuchenexpo)¡§https://www.instagram.com/baumkuchenexpo/
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤òÅê¤²¤ë¤È¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡©¡ª¡Ö¥Ð¥¦¥àÅê¤²¡×¡ª
¥Ð¥¦¥àÅê¤²
Á´¹ñ£¸ÃÏÊý¤ÎÅª¤Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó·¿¤Î¥ê¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤È¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª1²ó100±ß¤Ç¤´ÅöÃÏ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬Åö¤¿¤ëA¥³ー¥¹¤È¡¢1²ó500±ß¤Ç¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Î¥Ûー¥ë¤¬Åö¤¿¤ëB¥³ー¥¹¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ÎÃÏÊý¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÓ¼¡Âè¡ªÅª¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â»²²Ã¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»A¥³ー¥¹¡¡1²ó3Åê¡¡100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÞÉÊ¡§¥ê¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÏÊý¤Î¤´ÅöÃÏ¥ß¥Ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡»B¥³ー¥¹¡¡1²ó3Åê¡¡500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÞÉÊ¡§¥ê¥ó¥°¤òÁ´¤ÆÆ±¤¸Åª¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃÏÊý¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤ò1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨A¥³ー¥¹¡¢B¥³ー¥¹¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤Ï¤ª°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨A¥³ー¥¹¡¢B¥³ー¥¹¹ç¤ï¤»¤Æ³ÆÆüÀèÃå500Ì¾ÍÍ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨A¥³ー¥¹¡¢B¥³ー¥¹¤È¤â¤Ë¡¢³°¤ì¤Æ¤â»²²Ã¾Þ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
½¸¤Þ¤ì¡Ö¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¡ÊÌÚ¤ÎÉÕ¤¯¿Í¡Ë¡×¡ª
¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñInstagram¤Î¥Õ¥©¥íー¥ïー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÄ»ú¤Ë´Á»ú¤Î¡ÖÌÚ¡×¤ÎÉô¼ó¤¬Æþ¤ëÊý¤ò¡Ö¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¡×¤ËÇ§Äê¡£
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü(·î)15¡§00～2·î15Æü(Æü)17¡§00
¡¦±þÊç¾ò·ï¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÝÍ¤·¡¢ ¡¡
ËÜ±þÊçµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤Î¤¦¤¨±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡£
¡Ú¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó±þÊç¡¦Ç§Äê¤Î¼ê½ç¡Û
£±.¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷baumkuchenexpo¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¡£
£².¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°HPÆâ¤Î¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»áÌ¾¡¦Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÆþÎÏ¡£
£³.ÉÄ»ú¤Ë´Á»ú¤Î¡ÖÌÚ¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÎÊý¤ËInstagram¤ÎDM¤è¤êÇ§Äê½ñ¤Î²èÁü¤òÁ÷ÉÕ¡£
¡Ú¥Ð¥¦¥ß¥¢¥óÆÃÅµ¡Û
¡¦²ñ¾ìÆâ1²ñ·×ÀÇÈ´3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¾å¡¢¥ì¥·ー¥È¤ÈÇ§Äê½ñ²èÁü¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¥Ð¥¦¥à¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ò3²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó¤Î¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤â1²ñ·×ÀÇÈ´3,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¥ì¥·ー¥È¤òÄó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¥Ð¥¦¥à¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ò1²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ËÜ¿Í¤Î»ÈÍÑ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¡¢¤ª²ñ·×»þ¤ËInstagram¤ÎDM¼õ¼è¤Î²èÌÌ¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿²èÁü¤Î¤ßÄó¼¨¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¥Ð¥¦¥ß¥¢¥ó´ë²è¤Ïº£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê¹ß¤âÆÃÅµ¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¡Ö´ÅÅÞÃË»Ò¡×¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õÆÃÅµ²ñ
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´ÅÅÞÃË»Ò¡×¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ÅÅÞÃË»Ò
´ÅÅÞÃË»Ò¥¤¥Ù¥ó¥È
2026Ç¯2·î22Æü(Æü)
£±Éô¡§12:00～ ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¢12:40～13:20ÆÃÅµ²ñ
£²Éô¡§14:30～ ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡¢15:10～15:50ÆÃÅµ²ñ
¾ì½ê¡§ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¡¡8³¬²°¾å¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ç¥Ã¥¹¾ì¡×
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ä¡¢¸ø¼°Twitter¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ï²°³°¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ÓÅ·»þ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
´ÅÅÞÃË»Ò¤È¤Ï
¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¹¥¤ー¥Ä¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡×¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î6¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Á´°÷¤¬¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î»ñ³Ê¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÌ¾Á°¤Î³Ú¶Ê¤Î¤ß¤ò²Î¤¤¡¢2022Ç¯8·î3Æü(¿å)¤Ë1st Single¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤¬È¯Çä¡£¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¸ø¼°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/amatou_official
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/amatou_danshi_official/
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://ama-dan.jp/
¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¡×³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÇîÍ÷²ñ¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¾ì¡§ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹ 8³¬ ºÅ»ö¾ì
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)～2·î24Æü(²Ð)¡¡10:00～19:00
¢¨½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£