Uru¡¢back numberÄó¶¡¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¼çÂê²Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×´ÆÆÄ¡¦°ËÆ£ÃÒÉ§¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áÈÇMV¤ò²ò¶Ø¡ª
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー Uru ¤Ë¤è¤ë¡¢1·î30Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥ÜMV¤¬ËÜÆü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Uru¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
ËÜºî¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ï¡¢¹ª¤ß¤Ê¥×¥í¥Ã¥È¤È¿¼¤¤¿Í´ÖÉÁ¼Ì¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¤«¤é¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾®Àâ²ÈÅìÌî·½¸ã¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯ºýÄ¶¤ò¸Ø¤ëÅìÌîºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¸¶ºî½é¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Uru¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÀ¶¿å°ÍÍ¿Íù¡¢ÊÔ¶Êback number¤¬¼ê¤¬¤±¤¿Á´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ú¶Ê¡£Uru¤¬¥Ç¥Ó¥åー°ÊÁ°¤Ëback number¤Î¥«¥ÐーÆ°²è¤òYouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸½ºß¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½êÂ°¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤ÏÌó10Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤äÁ´¹ñ°ìÀÆ»î¼Ì²ñ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿´¿Ì¤¨¤ëºîÉÊ¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±ÇÁüÈþ¤È²»³Ú¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²¹¤«¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¾å¤Ë¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤ÎÃæ¡¢±Ç²èËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼çÂê²Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬ËÜÆü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜMV¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦°ËÆ£ÃÒÉ§¤Ë¤è¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦Ä¾°æÎèÅÍ¤Î»Ñ¤È¡¢Uru¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Êª¸ì¤òÂ¿¹¬´¶¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ò¸Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¾Íè¤Ø¤Î°Õ»Ö¤ò»ý¤Æ¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÀÄÇ¯¤¬¡¢¡È¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡É¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÀ¤³¦¤Ë¿§¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÀÅ¤«¤ÊÊÑ²½¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ë¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤Ï¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î19Æü¤Î³Ú¶ÊÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖUru¤Î²ÎÀ¼¤¬Êª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÞ¤¬¤Ç¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤¢¤È¤ËÄ°¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¶»¤ËÝî¤ß¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤ÈÊª¸ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¶Á¤¯Uru¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÈÇ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÍ¾±¤¤È¤È¤â¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¥¢¥Ë¥á¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óMV¡¡(C)ÅìÌî·½¸ã¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î18Æü¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à ¡Øtone¡Ù ¤Î¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê¡£Á°ºî¡Ø¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡Ù¤«¤éÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¡Ö¿´ÆÀ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ-¶µ¾ì0-¡Ù¼çÂê²Î)¡¢¡Ö»æ°ì½Å¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ)¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥È¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ)¡¢¡ÖNever ends¡×(TBS·Ï ¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¼çÂê²Î)¡¢¡Ö¼ê»æ¡×(±Ç²è¡ØÀãÉ÷YUKIKAZE¡Ù¼çÂê²Î)¡¢¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×(TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ)¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦CM¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·Ï¿¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£·ÁÂÖ¿ô¤Ï±ÇÁüÈ×¡¢¥«¥ÐーÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î¹ç·×3·ÁÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯7·î¤ÎÂçºå¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー ¡ØUru Tour 2026¡Ötone¡×¡Ù ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øtone¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢ー¤Ø¤ÈÂ³¤¯Uru¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ë¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡
¡Ú¥¢¥Ë¥áÈÇ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¾ðÊó¡Û
https://youtu.be/IA7oGyre6w8
¢¨1·î23Æü(¶â)18»þ¸ø³«
¡ÚMusic Video¾ðÊó¡Û
¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×MUSIC VIDEO
https://youtu.be/L9_KqJJwniE
¡Ú¥·¥ó¥°¥ë¾ðÊó¡Û
Uru New Single¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×
2026.1.19 Digital Release
2026.1.28 CD Release
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§À¶¿å°ÍÍ¿Íù
ÊÔ¶Ê¡§back number
CDÍ½Ìó¡§https://smar.lnk.to/fUbA2F
ÇÛ¿®¡§https://uru.lnk.to/s7udue
¡ãÅ¹Æ¬ÆÃÅµ¡ä
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à(¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ)
±þ±çÅ¹¡§B3¥Ý¥¹¥¿ー(¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿ÊÁ)
¢¨°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤´´õË¾¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¼õÉÕ´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±Ç²è¾ðÊó¡Û
±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù
2026Ç¯1·î30Æü(¶â)Á´¹ñ¸ø³«
¡ãCAST¡ä
¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¿Å·³¤Í´´õ
ã·Æ£ÈôÄ»¡¡µÜÀ¤Î°Ìï¡¿ÂçÂô¤¿¤«¤ª
¡ãSTAFF¡ä
¸¶ºî¡§ÅìÌî·½¸ã¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼ÒÊ¸¸Ë´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§°ËÆ£ÃÒÉ§¡¡
µÓËÜ¡§´ßËÜÂî
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³¸ý¤Ä¤Ð¤µ¡¡ÈÄ³À¾´»Ò
²»³Ú¡§¿ûÌîÍ´¸ç
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Âì¸ýÈæÏ¤»Ö
Èþ½ÑÀßÄê¡§ËöÉð¹¯¸÷
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ ¸
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¹â¶¶ µ£
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÄÍËÜÎÑ´ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡§º´Æ£Å¯Ê¿
ÊÔ½¸¡§À¾»³ ÌÐ
¥¹ー¥Ñー¥ô¥¡¥¤¥¸¥ó¥°¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿ー¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·
¥ê¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥¥µー¡§Æ£Åç·É¹°
À©ºî¡§A-1 Pictures / Psyde Kick Studio
ÇÛµë¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡
¸ø¼°HP¡§kusunoki-movie.com
¸ø¼°X¡§¡÷movie_kusunoki¡ô¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í
¸ø¼°Instagram¡§movie_kusunoki
¢¨²èÁü»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ò¤´É½µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)ÅìÌî·½¸ã¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Uru¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇÒÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÌî·½¸ãÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¤½¤ì¤òback number¤µ¤ó¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Æó¤Ä¤Î´î¤Ó¤Ç¶»¤¬ÃÆ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÎèÅÍ¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤âÅê±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÉ¤¤»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢°ÍÍ¿Íù¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤È²Î»ì¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿á¤¹þ¤â¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Î´¶¾ð¤ÏÊ¸»ú¤ä¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤È¤³¤Î¡ÖËµ¤é¤Ë¤Æ·îÌë¡×¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¿´¤ËÉâ¤«¤ó¤À´¶¾ð¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤¬²Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¶¿å°ÍÍ¿Íù(back number)¥³¥á¥ó¥È
À¸¤¤ì¤ÐÀ¸¤¤ë¤Û¤É
À¸¤¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï
¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¡©
¤ÈÊ¸¶ç¿â¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÆ»¤òÃµ¤¹ÇØÃæ¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤¬ÁÛÁü¤·¤¦¤ëºÇÎÉ¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
back number¤«¤é¥á¥í¥Ç¥£ー¡¢¸ÀÍÕ¡¢±éÁÕ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÌîÊë¤Ê´ê¤¤¤ò¡¢Uru¤Á¤ã¤ó¤¬¿¼¤¯¶Á¤«¤»¤Ä¤Ä·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ì¿§¤òÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ËÆ£ÃÒÉ§ ´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
back number¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¥«¥ÐーÆ°²è¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Uru¤µ¤ó¤¬Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¤È¤âÈï¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿¹¬´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ±Ç²è´Û¤ò½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦ÏÃ¤òÀ¶¿å°ÍÍ¿Íù¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£back number ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ËUru¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈóÆü¾ï´¶¤¬Áý¤·¡¢Ìë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö·î¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç²èÁ´ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤·¤è¤Ã¤«¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
https://youtu.be/FJ7XsCrvfak
¡Ú¥·¥ó¥°¥ë¾ðÊó¡Û
Uru New Single¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×
2026.2.9 Digital Release
ÇÛ¿®Í½ÌóURL¡§https://uru.lnk.to/S3zlFz
¡Ú¥¢¥ë¥Ð¥à¾ðÊó¡Û
Uru ¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ötone¡×
2026.2.18 CD Release
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[±ÇÁüÈ×] (CD+BD) AICL-4862～3
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[¥«¥ÐーÈ×] (CD+CD) AICL-4864～5
ÄÌ¾ïÈ× (CD) AICL-4866
¡ãÍ½Ìó¥ê¥ó¥¯¡ä
[ÄÌ¾ï]¡§https://smar.lnk.to/Tyn8vW
[Áá´üÍ½Ìó]¡§https://smar.lnk.to/J6IrGG
¡ãCDÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡ä
¢£Uru Tour 2026¡Ötone¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤ÎÇÛÉÛ
¡ãÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
¢£¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢£HMV&BOOKS Online
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¢£¥Í¥ª¥¦¥¤¥ó¥°
¢£Felista¶Ì¸÷Æ²
¢£Sony Music Shop
¢£¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢£JEUGIA
¢¨ÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆCD¤ò¤´Í½Ìó¸å¡¢¥áー¥ë¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¿½¹þÍÑ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¤ÈURL¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó/HMV&BOOKS online/Sony Music Shop¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤ÎÌµ¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
2026·î2·î18Æü(¿å)È¯Çä Uru ¡Ötone¡×
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[±ÇÁüÈ×] (CD+BD)¡¡AICL-4862～3¡¡\6,600(ÀÇ¹þ)
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[¥«¥ÐーÈ×] (CD+CD)¡¡AICL-4864～5¡¡\4,400(ÀÇ¹þ)
¢£ÄÌ¾ïÈ× (CD)¡¡AICL-4866¡¡\3,300(ÀÇ¹þ)
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ ÂÐ¾Ý¸ø±é¡ä¡¡
Uru Tour 2026¡Ötone¡×
¢£2026Ç¯7·î1Æü(¿å) Âçºå ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë
¢£2026Ç¯7·î26Æü(Æü)ºë¶Ì ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Ûー¥ë
¢£2026Ç¯8·î12Æü(¿å)°¦ÃÎ NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ûー¥ë
¢£2026Ç¯9·î3Æü(ÌÚ) Åìµþ ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
¢£2026Ç¯9·î24Æü(ÌÚ)Ê¼¸Ë ¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Ûー¥ë
¢£2026Ç¯10·î21Æü(¿å)Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
¡ãÁá´üÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)～ 1·î29Æü(ÌÚ) 23:59
¡Ú¥Ä¥¢ー¾ðÊó¡Û
Uru Tour 2026¡Ötone¡×
https://uru-official.com/feature/ToneTour
¢£2026Ç¯7·î1Æü(¿å) Âçºå ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë
¢£2026Ç¯7·î26Æü(Æü)ºë¶Ì ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Ûー¥ë
¢£2026Ç¯8·î12Æü(¿å)°¦ÃÎ NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ûー¥ë
¢£2026Ç¯9·î3Æü(ÌÚ) Åìµþ ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
¢£2026Ç¯9·î24Æü(ÌÚ)Ê¼¸Ë ¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Ûー¥ë
¢£2026Ç¯10·î21Æü(¿å)Åìµþ LINE CUBE SHIBUYA
¡ÚUru ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëinfo¡Û
HP¡§http://uru-official.com
X(Twitter)¡§http://twitter.com/uru_super
Instagram¡§https://www.instagram.com/uru_official.id
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@uru.staff_official
YouTube¡§https://www.youtube.com/user/kimidorinohana
¢£Uru ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Ê¹¤¯¿Í¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥·¥ó¥¬ー¡£
YouTube¤Ø¤Î¥«¥ÐーÆ°²èÅê¹Æ¤«¤é³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2016Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ±¤ÎÃæ¤Î·¯¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥×¥í¥íー¥°¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡×¡Ö¤½¤ì¤ò°¦¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤é¡×Åù¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¡£¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦CMÅù¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼çÂê²Î¤ä¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã ¤ª¤¤¤·¤¤ÌµÅü¡×¿·CM¥½¥ó¥°¡Ù¤Î¡Ö½Õ ～Destiny～¡×¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¤Æµã¤¯¤È¤¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¡×¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡ÖNever ends¡×¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØÀãÉ÷ YUKIKAZE¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡Ö¼ê»æ¡×¤È¡¢Â³¤±¤Æ¿·¶Ê¤òÈ¯É½¡£
2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤è¤êÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¡¢2022¡¢23Ç¯¤ÈÁ´¹ñ¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£
¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢¥ê¥êー¥¹¤È¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£