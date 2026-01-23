¡Ø½Õ¤Î¥é¥Õ¥Õ¥§¥¹in¿¹¥ÎµÜ2026¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê¡ª¡ª
¤è¤·¤â¤È¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¾Ð¤¤¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö½Õ¤Î¥é¥Õ¥Õ¥§¥¹in¿¹¥ÎµÜ¡×¤ò2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)~23Æü(·î)¤Î5Æü´Ö¡¢Âçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Ûー¥ë¡¿TT¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î½Õ¡¢´Å¤¯¤Æ»É¤µ¤ë¾Ð¤¤¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ö¥é¥Õ¥Õ¥§¥¹¡×¤Î¹ë²Ú¤Ê6¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã·èÄê¡ª
¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¤ÎÂç¿Íµ¤´ë²è¡È¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¡É¥·¥êー¥º¤Î¡Ø¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹presents¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¥ª¥ï¥é¥¤～¿À¹ë²ÚÁ´ÁÈ¥Í¥¿¤ÈÂçºåÌ¾Êª¿À¥¯¥»´ë²è¤ÎÆü2026～¡Ù¡¢ Dr.¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ã¥Ò½Ð±é¡Ø¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯inÂçºå¡Ù¡¢¥é¥Ëー¥Îー¥º¤Ê¤É½Ð±é¤Î¡ØÆÏ¤±¡ª±þ±ç¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Ö ～´èÄ¥¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Î¤¦Ìë～¡Ù¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥È»Õ¡¢cacao¡¢¥·¥¹¥¿ー¤¬Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤È¶¦±é¤¹¤ë¡Ørespect¡Ù¡¢ºÙ¤¯¤Æ¥á¥¬¥Í¤Î·Ý¿Í¤¬½¸¹ç¡ª¡Ø¥¹ー¥ÑーºÙÄ¹¥á¥¬¥Í¤¯¤ó¡Ù¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢¤è¤·¤â¤È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤¬ºÆ¤Ó¡Ø¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°ËßÍÙ¤ê with DJ KELLY¡Ù¤Ê¤É¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
½Õ¤Î¥é¥Õ¥Õ¥§¥¹in¿¹¥ÎµÜ2026
¡ÒÆüÄø¡Ó 2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)～23Æü(·î)
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Ûー¥ë¡¿TT¥Ûー¥ë (Âçºå»ÔÃæ±û¶èÂçºå¾ë3-6)
¡Ò¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡Ó µÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ó
¡Ø¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹presents¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¥ª¥ï¥é¥¤～¿À¹ë²ÚÁ´ÁÈ¥Í¥¿¤ÈÂçºåÌ¾Êª¿À¥¯¥»´ë²è¤ÎÆü2026～¡Ù
¡Ø¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯inÂçºå¡Ù¡ØÆÏ¤±¡ª±þ±ç¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Ö ～´èÄ¥¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Î¤¦Ìë～¡Ù¡Ørespect¡Ù
¡Ø¥¹ー¥ÑーºÙÄ¹¥á¥¬¥Í¤¯¤ó¡Ù¡Ø¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°ËßÍÙ¤ê with DJ KELLY¡Ù
FANY¥Á¥±¥Ã¥È https://r.ticket.fany.lol/laughfes2026
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ https://t.pia.jp/ (P¥³ー¥É: 539-697)
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È https://l-tike.com/ (L¥³ー¥É: 51662)
e¡Ü(¥¤ー¥×¥é¥¹)¡¡ https://eplus.jp/
FANY¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://r.ticket.fany.lol/laughfes2026-ol
¢¡FANYÃêÁªÀè¹ÔÈÎÇä¡§1·î24Æü(ÅÚ)11:00～1·î26Æü(·î)11:00
¢¨FANY¥Á¥±¥Ã¥È/¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Î¤ß
¢¡°ìÈÌÈ¯Çä¡§1·î31Æü(ÅÚ)10:00
¡Ò¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ó https://laughfes.jp/
¸ø±é¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×3·î19Æü(ÌÚ)
¡Ú²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡Û
¤¢¤ì¤ß¤¿¡©FES
～¤¢¤ì¤ß¤¿¡©¥á¥ó¥Ðー¤¬²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤È¤ä¤ê¤¿¤¤£µ¤Ä¤Î¤³¤È～
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ) 18:30³«¾ì¡¿19:00³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä6,500±ß¡¿ÅöÆü7,000±ß¡¿ÇÛ¿® 2,500±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó ¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º
·Ý¿Í²ÚÆ»Éô¡§Æ£ºê¥Þー¥±¥Ã¥È¥È¥¡¢¥Äー¥È¥é¥¤¥Ö ¼þÊ¿º²¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ Âç¿Ü²ì
»°Ì£ÀþÉô¡§¥À¥Ö¥ë¥¢ー¥È ¥¿¥°¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥· Åì¡¢¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¥Ï¥é¥À¹ç¾§ÃÄ¡§¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢OCTPATH ¸ÅÀ¥¡¢¹¬²»
£Í£Â£Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤ì¤ß¤¿¡©¡Ù¤¬¡¢½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª°ðÅÄ¡¢À¹»³¡¢¥ê¥êー¡¢¤¤ó¡¢¸¶ÅÄ¤Î£µ¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö°ìÈÖ¤ÎÀèÇÚ¡¦²Ï°æ¤æ¤º¤ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥á¥¤¥ó´ë²è¤äÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÉô³èÆ°´ë²è¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡Û
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬¥ªー¥Àー¤òÁÈ¤ó¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ´óÀÊ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ) 18:00³«¾ì¡¿18:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,000±ß¡¿ÅöÆü3,500±ß¡¿ÇÛ¿®2,000±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡¢¤®¤ç¤¦¤Ö¡¢cacao¡¢»°Í·´Ö¡¢Îã¤¨¤Ð±ê¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¡Ë¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡Ê¥µ¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢Æ¦Å´Ë¤¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤¬¹Í¤¨¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥ªー¥Àー¤òÁÈ¤ß¡¢¤½¤ÎÂÇ½ç¤Ç¥Í¥¿¤òÈäÏª¡ª
¸ÄÀË¤«¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ê´óÀÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡¦Æ²Á° ¥³¥á¥ó¥È¡ÛÆ±¤¸¤¯¡¢¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤ÊÂç´îÍø¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£Æ²Á°´ë²è¡ÖÂç´îÍø¥¯¥êー¥à¡×
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ) 20:00³«¾ì¡¿20:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,500±ß¡¿ÅöÆü4,000±ß¡¿ÇÛ¿®2,000±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó ¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£Æ²Á°¡¢¤Ê¤Ê¤Þ¤¬¤ê¿¹²¼
¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¡Ë¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡Ê¥µ¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Û¤«
¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤ÊÂç´îÍø¡ª
3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)
¡Ú²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡Û
¸·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë) 10:00³«¾ì¡¿10:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,000±ß¡¿ÅöÆü3,500±ß¡¿ÇÛ¿®2,000±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë¡Ë
ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤ÂèÆóÃÆ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¡ª¡ª¡ª
¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤¬ºÆ¤ÓÂçºå¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹
¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëÀ¤³¦´Ñ¡Ä¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Þ¤»¤ó👀
¡Ú¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¡¦¥³¥á¥ó¥È¡ÛÁ´ÁÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌµÅ¨¥Í¥¿¤È¡¢¤³¤Î¿À¥á¥ó¥Ðー¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¿À¥¯¥»´ë²è¤ÇÁöÇÏÅô¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚNEW¡Û¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹presents¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¥ª¥ï¥é¥¤～¿À¹ë²ÚÁ´ÁÈ¥Í¥¿¤ÈÂçºåÌ¾Êª¿À¥¯¥»´ë²è¤ÎÆü2026～
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë) 12:00³«¾ì¡¿12:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA WW¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,500±ß¡¿ÅöÆü4,000±ß¡¿ÇÛ¿®,2000±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¡¢¥äー¥ì¥ó¥º¡Ê¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æー¥¸¡Ë¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡Ê¥µ¥ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Û¤«
¥·¥²¥«¥º¤Ç¤¹presents ¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¥·¥êー¥º¿À¹ë²Ú¥¯¥»·Ý¿ÍÁ´ÁÈ¥Í¥¿¤ÈÂçºåÌ¾Êª¿À¥¯¥»¥³ー¥Êー¤Î¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë¥ª¥ï¥é¥¤¤¬°ìÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆWW¥Ûー¥ë¤ÇÄ¶³«ºÅÂç·èÄê¡ª¡ª¡ª
¡ÚNEW¡Û¥³ー¥Òー¥Ö¥ì¥¤¥¯inÂçºå
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë) 15:30³«¾ì¡¿16:00³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,500±ß¡¿ÅöÆü4,000±ß¡¿ÇÛ¿®2,000±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó Dr.¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ã¥Ò¡¢¥äー¥ì¥ó¥º¡Ê¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æー¥¸¡Ë
¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤Î¿¿Íý¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡ª¡ª°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ»¸ü¤Ê¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¡ª¡ª¡ª¡©
2ÁÈ¤¬¥³ー¥Òー¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Èー¥¯¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ÇÌ¡ºÍ¤â¤¹¤ë¡£
¤Û¤Ã¤³¤ê¡©°Û¼Á¤Ê¶õ´Ö¤òÂÎ¸³¤»¤è¡ªÇÛ¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ÚNEW¡ÛÆÏ¤±¡ª±þ±ç¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Ö ～´èÄ¥¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë²Î¤¦Ìë～
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë) 18:30³«¾ì¡¿19:00³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,500±ß¡¿ÅöÆü4,000±ß¡¿ÇÛ¿®2,000±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó¥é¥Ëー¥Îー¥º¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢20À¤µªÌÚËÜ¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡¢¥Õー¥¹ー¥äÅÄÃæ¥·¥çー¥¿¥¤¥à
¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¤ë½Õ¡£´èÄ¥¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥¨ー¥ë¤ò¡ª
3·î21Æü(ÅÚ¡Ë
¥ïー¥ë¥É¥¤¥º¥á¥¾¥óinÂçºå
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ) 11:15³«¾ì¡¿11:45³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡ÓÁ°Çä3,000±ß¡¿ÅöÆü4,000±ß¡¿ÇÛ¿®1,800±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó¤á¤¾¤ó¡¢20À¤µª¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢¤É¤ó¤Á¤Ã¤Á¡¢cacao¡¢¶õÁ°¥á¥Æ¥ª MC¡§ÎëÌÚ¥Ð¥¤¥À¥ó
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥á¥¾¥ó¡ÊµÈÌî¤ª¤¤¤Ê¤ê·¯¡¢¸¶°ì¹ï¡Ë¤¬¡¢¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
²ÈÂ²¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤ä¥¨¥ë¥Õ¤é¡¢¤á¤¾¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê·Ý¿Í¤¬Âç½¸·ë¡ª
¡ÚNEW¡Ûrespect
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ) 14:00³«¾ì¡¿14:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,000±ß¡¿ÅöÆü3,500±ß¡¿ÇÛ¿®1,800±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó cacao¡¢¥·¥¹¥¿ー
¥²¥¹¥È¡§¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥¹¥¯ー¥ë¥¾ー¥ó
º£¡¢´ØÀ¾ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¥³¥ó¥È»Õ¡¢cacao¡¢¥·¥¹¥¿ー¤¬Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¡ª¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢Âè2ÃÆ³«ºÅ·èÄê¡ª»ê¶Ë¤Î¥Í¥¿¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë75Ê¬¡ª
¡Ú¥·¥«¥Î¥·¥ó¥Ö¡¦ËÌÀî¥³¥á¥ó¥È¡Û¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹ー¥ÑーºÙÄ¹¥á¥¬¥Í¤¯¤ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð±éÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥«¥Î¥·¥ó¥×ËÌÀî¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀËÍ¤¬Â¾¤Ç¸«¤»¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤¥¹ー¥Ñー¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥ë¥È¥é¤ä¥Ï¥¤¥Ñー¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤«¤â¤Í¡£À§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥¹ー¥ÑーºÙÄ¹¥á¥¬¥Í¤¯¤ó
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ) 16:30³«¾ì¡¿17:00³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,000±ß¡¿ÅöÆü3,500±ß¡¿ÇÛ¿®2,000±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥À¥Ç¥£Æ²Á°¡¢¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿ー±Ê¸«¡¢cacao±ºÅÄ¥¹¥¿ー¥¯¡¢¥·¥«¥Î¥·¥ó¥×ËÌÀî
£³·î22Æü(Æü)
ÌÀ¤ë¤µ¤È¥Á¥ã¥é¤µ¤È¿´¶¯¤µ¤È¡£
～Achaco!!～in ½Õ¤Î¥é¥Õ¥Õ¥§¥¹2026
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î22Æü(Æü) 16:00³«¾ì¡¿16:30³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡ÓÁ°Çä3,500±ß¡¿ÅöÆü4,000±ß¡¿ÇÛ¿®2,000±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥éー¥á¥ó¡¢EXIT¡¢¥À¥¤¥¿¥¯
2025Ç¯¤Ë²þÌ¾¤·ÏÃÂê¤Î¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥éー¥á¥ó¡¢º£¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤Ä¶¿Íµ¤¥³¥ó¥ÓEXIT¡¢µÈËÜ¤Î·à¾ìÈÖÄ¹¤È¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤ÎÁÐ»ÒÌ¡ºÍ»Õ¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎÆ±´ü3ÁÈ¤Ë¤è¤ë¡¢¥Í¥¿¤È¥³ー¥Êー¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¡ª¤¼¤Ò·à¾ì¤ÈÇÛ¿®¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ã¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥éー¥á¥ó¡¦ÅÄÞ¼¡ä
¤É¤¦¤â¡ª¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²ÅÄÞ¼¤Ç¤¹¡ª¤¤Þ¤·¤¿¤è³§¤µ¤ó¡ªÂçºå¤ÇAchaco!!³«ºÅ¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡ª´ðËÜÅª¤ËÅìµþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¿§¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤³¤ì¤ä¤¬¤Ê¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¡ª¤Û¤ó¤ÇÅìµþ¤Ï±ó¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿Êý¡ªÍè¤ì¤Þ¤¹¤Í¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ªÀ§ÈóµÒÀÊ¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þー¤¹¡ª¥º¥º¥º¡ª
¡ã¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥éー¥á¥ó¡¦¤¤à¡ä
Achaco¤¬¿ë¤Ë¥é¥Õ¥Õ¥§¥¹¤Ë¡ª³§¤Ç¥é¥Õ¥Õ¥§¥¹¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥é¥Õ¥Õ¥§¥¹¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¡ª¥é¥Õ¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÎAchaco!!¤ò¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª2026Ç¯¤âAchaco¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ãEXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤íー¡£¡ä
¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥éー¥á¥ó¤ÏBBQÇÉ¤«µï¼ò²°ÇÉ¤«¡ª¡ª¤³¤ÎÊÕ¤ÇÇò¹õÉÕ¤±¤è¤¦¤ä¡ª¡ª
¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤¤¤ä¥éー¥á¥ó¤À¤±¤Ë¡ª¡©¡¡
¡ãEXIT¡¦·ó¶á¡ä
Âçºå¤Ç¤Þ¤¿¥Ñ¥¤¥»¥óÃ£¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë·ó¶á¤ÎÎÉ¤µ¡¢°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¡ã¥À¥¤¥¿¥¯¡¦Âç¡ä
¥¢¥Á¥ã¥³¤È¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¡Ê¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥éー¥á¥ó¡Ë¥Á¥ã¥é¤µ¡ÊEXIT¡Ë¿´¶¯¤µ¤È¡Ê¥À¥¤¥¿¥¯¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¢¥Á¥ã¥³¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¿¹¥ÎµÜ¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥Á¥ã¥³¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²æ¡¹¤¬¥¢¥Á¥ã¥³¤òÁ´ÎÏ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥À¥¤¥¿¥¯¡¦Âó¡ä
½é¤ÎÂçºå³«ºÅ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¿·´´Àþ¤ÏÁëÂ¦¤ÎÀÊ¤«¤é¸þ¤«¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡ª¡ã¥À¥¤¥¿¥¯¡¦Âó¡ä
¡ÚNEW¡Û¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°ËßÍÙ¤ê with DJ KELLY
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î22Æü(Æü) 18:45³«¾ì¡¿19:15³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Ûー¥ë¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,500±ß¡¿ÅöÆü4,000±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó¥ì¥¤¥¶ー¥é¥â¥ó¡¢Æ£ºê¥Þー¥±¥Ã¥È
¥²¥¹¥È¡§¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡¢»³Ì¾Ê¸ÏÂ¡Ê¥¢¥¥Ê¡Ë¡¢¤¹¤ñ¤Ò¤í¤¬¤ê¤º
MC¡§Àõ±Û¥´¥¨¡¢¥³¥¦¥Î¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡Ê¥¢¥¤¥é¥ÖÃÏµå¡Ë
ËüÇîNo.1¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥«¥é¥ª¥±ËßÍÙ¤ê¤¬ºÆ¤ÓTT¥Ûー¥ë¤Ë¡ª¡©
¡ÖËßÍÙ¤ê¿À£´¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°ËßÍÙ¤ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ÎÇ®¶¸¤¬á´¤ë¡ª
º£²ó¤ÏDJ KELLY¤â»²Àï¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤Î¥¢¥Ä¤¤Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ªÀ§Èó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
3·î23Æü(·î)
¡Ú²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡Û
¥¨¥Ðー¥¹¤ÎÂ¨Ì¡inÂçºå
¡ÒÆü»þ¡Ó 2026Ç¯3·î23Æü(·î) 18:30³«¾ì¡¿19:00³«±é
¡Ò²ñ¾ì¡Ó COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Ûー¥ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó Á°Çä3,500±ß¡¿ÅöÆü4,000±ß¡¿ÇÛ¿®1,800±ß
¡Ò½Ð±é¡Ó ¥¨¥Ðー¥¹¡¢¤®¤ç¤¦¤Ö¡¢»°Í·´Ö¡¢¶õÁ°¥á¥Æ¥ª¡¢¤°¤í¤¦
¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¨¥Ðー¥¹¤ÎÂ¨Ì¡¡×¤òÂçºå¤Ç³«ºÅ¡ª¥³¥ó¥È¥¤¥ó¡¦¥Ü¥±¥Ä¥Ã¥³¥ßµÕÅ¾¡¦¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤Ê¤É¡¢Â¨¶½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¡ºÍ¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª