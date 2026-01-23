¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç´ÝÍ¥Õ¥©¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö ¤ß¤ó¤Ê¤Î¼Ì¿¿Å¸¡¡¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò³«ºÅ¡¡GOOD DESIGN Marunouchi¡ÊÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡Ë¤Ë¤Æ
°ìÈÌ¸øÊç¤µ¤ì¤¿Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¤Î¤Þ¤Á¤Î¼Ì¿¿ºîÉÊ701ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é50ÅÀ¤òÅ¸¼¨
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢ GOOD DESIGN Marunouchi¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü(¿å)¤«¤é2·î14Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂç´ÝÍ´Ä¶¶¦À¸·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¶¨²ñ¡Ê¥¨¥³¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¶¨²ñ¡Ë¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤êÅ¸Í÷²ñ¡ÖÂç´ÝÍ¥Õ¥©¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö ¤ß¤ó¤Ê¤Î¼Ì¿¿Å¸ - ¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼çºÅ¼Ô¤è¤ê
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Âç´ÝÍ´Ä¶¶¦À¸·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¶¨²ñ¡Ê¥¨¥³¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¶¨²ñ¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂç´ÝÍ¥Õ¥©¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤ÎÊÑ²½¤äµ¤¤Å¤¤ò»£±Æ¤·¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¡¢Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¡ÊÂç´ÝÍ¡Ë¥¨¥ê¥¢¤Ë½¸¤¦¿Í¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤¬¼Ì¤·¤È¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¿Ê¤á¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£
3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¼Ì¿¿Å¸¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹¤¯ºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¡¢ËÜÇ¯¤â¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Î¥½Ì¤µ¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿701ÅÀ¤â¤ÎºîÉÊ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿50ÅÀ¤ò¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨ºîÉÊ¤Î»£±Æ¾ì½ê¤òµ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·Á¤Å¤¯¤ë°ìÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤Î¤Ê¤«¤Î¼«Á³¡×¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡Ö¥Þ¥Á¤Î¥«¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç´ÝÍ¥¨¥ê¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë7Ì¾¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦¡Ö¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤¬¡¢´Õ¾Þ¸å¤Ë¤Þ¤Á¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Âç´ÝÍ¥¨¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤ËËÜ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢ºîÉÊ¤ò¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤µ¤é¤ËÅ¸¼¨¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¤Î°ìÎã
https://digitalpr.jp/table_img/2720/126914/126914_web_1.png
¢£ºîÉÊÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§Âç´ÝÍ¥Õ¥©¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤Î¾å¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ôÂç´ÝÍ¥Õ¥©¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö2025¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ
±þÊç¾ò·ï¡§»£±ÆÃÏ¤ÏÂç´ÝÍ¥¨¥ê¥¢¼þÊÕ¤È¤¹¤ë¡¿Ì¤È¯É½Ëô¤ÏÈ¯É½Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¸Â¤ë
Áª½ÐºîÉÊ¡§50ÅÀ¡Ê±þÊçºîÉÊ¿ô 701ÅÀ¡Ë
¢£´ë²èÅ¸¼¨¡Ö¥Þ¥Á¤Î¥«¥ª¡×
Ìî»³ ¹°¤µ¤ó¡Ê¡Ö½ãµÊÃã¥í¡¼¥ä¥ë¡×»ÙÇÛ¿Í¡Ë¡¿º´Æ£¿Î½Å¤µ¤ó¡Ê¡Ö²÷À²Æ²¥Õ¥©¥È¥µ¥í¥ó¡×ÂåÉ½¡Ë¡¿Âç¿¹ÃÒ»Ò¤µ¤ó¡ÊÀÅ²ÅÆ²Ê¸¸ËÈþ½Ñ´Û ¹Êó¡Ë¡¿²£ÅÄ´²Ç·¤µ¤ó¡Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡Ë¡¿½®À¸¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¡Ê´Ý¤ÎÆâ¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡Ë¡¿Àé²ì¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥×¥é¥¶ Âç¼êÄ®¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥·¥Æ¥£Å¹ Å¹Ä¹¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¡¿¾¾°æ¹¨±§¤µ¤ó¡Ê¥¨¥³¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¶¨²ñ¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¼ùÌÚ°å¡Ë
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Âç´ÝÍ¥Õ¥©¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö ¤ß¤ó¤Ê¤Î¼Ì¿¿Å¸ - ¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î4Æü(¿å) ¡Á 2·î14Æü(ÅÚ)11:00¡Á20:00¡¿´ü´ÖÃæÌµµÙ¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ
²ñ¾ì¡§GOOD DESIGN Marunouchi¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-4-1¿·¹ñºÝ¥Ó¥ë1F¡Ë
¡¡¡¡¡¡https://marunouchi.g-mark.org/
²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Fang design.
¶¦ºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Âç´ÝÍ´Ä¶¶¦À¸·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¶¨²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ
¶¨ÎÏ¡§Âç´ÝÍ¥¨¥³·ë¤Ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥È¡¼¥¯&¹ÖÉ¾²ñ¡Ü¸òÎ®²ñ¡Ë¡§
2·î7Æü(ÅÚ) 14:00¡Á15:30
²ñ¾ì¡§DMOÅìµþ´Ý¤ÎÆâ (ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-2-3 ´Ý¤ÎÆâÆó½Å¶¶¥Ó¥ë 6F)
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡§Æ£ÅÄ ½¤Ê¿ »á¡Ê¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¿Âç´ÝÍ¥Õ¥©¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¹Ö»Õ¡Ë
¥â¥Ç¥ì¡¼¥¿¡¼¡§±µ×¿¹ ÍÎÀ¸»á¡ÊÂç´ÝÍ¥Õ¥©¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¡§https://citycharm2026.peatix.com/
¢£ ¼çºÅÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¡ÊJDP¡Ë¡§
1969Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÁÈ¿¥¡£À¤³¦Í¿ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤è¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÃµµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤äÁÈ¿¥¡¢µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.jidp.or.jp/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂç´ÝÍ´Ä¶¶¦À¸·¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¶¨²ñ¡Ê¥¨¥³¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¶¨²ñ¡Ë¡§
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®ÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¤äNPOË¡¿ÍÂç´ÝÍ¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î´ë¶È¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2007Ç¯5·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£Âç¼êÌç¥¿¥ï¡¼¡¦ENEOS¥Ó¥ë1³¬¡Ö3¡ß3Lab Future¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»º´±³ØÌ±¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¡¢Âç´ÝÍ¥¨¥ê¥¢¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê¤ä¡¢¥¨¥³¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤È¾ðÊóÈ¯¿®¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
https://ecozzeria.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¡¡GOOD DESIGN Marunouchi Ã´Åö
gdm@g-mark.org
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
GOOD DESIGN Marunouchi
https://marunouchi.g-mark.org/
¥¨¥³¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¶¨²ñ
https://ecozzeria.jp/
Âç´ÝÍ¥Õ¥©¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
https://dmyphotoarchive.wixsite.com/dmyphotoarchives
