¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø¤¬¡ØÂç³ØÃµ¤·¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯2026¡ÊÂç³ØÄÌ¿® 2025Ç¯12·î12ÆüÈ¯¹Ô¡Ë¡Ù¤Î³ØÉô·ÏÅýÊÌ¡Ê¾¦¡¦·Ð±Ä·Ï¡Ë¼Â½¢¿¦Î¨¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢Åìµþ1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§µÈÅÄÉÙÆóÍº¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÄÌ¿®¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ëÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ØÉô·ÏÅýÊÌ¡Ê¾¦¡¦·Ð±Ä·Ï¡Ë¼Â½¢¿¦Î¨¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñ6°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Ï1°Ì¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2025Ç¯¤ÎÊÝ°é»Î¤ª¤è¤ÓÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Î½¢¿¦¼Ô¿ô¡¦¼Â½¢¿¦Î¨¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2025Ç¯ Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¡Ê¡ØÂç³ØÃµ¤·¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯2026¡ÊÂç³ØÄÌ¿®¡Ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¦¼Â½¢¿¦Î¨¡§³ØÉô·ÏÅýÊÌÊÔ¡Ê¾¦¡¦·Ð±Ä·Ï¡Ë¡¡Á´¹ñ6°Ì¡ÊÅìµþ1°Ì¡¦´ØÅì»äÂç1°Ì¡Ë
¡¦2025Ç¯ ÊÝ°é»Î¡¦¶µÍ¡¤Ø¤Î½¢¿¦ÊÔ¡§ÊÝ°é»Î½¢¿¦¼Ô¿ô¡¡Á´¹ñ16°Ì¡ÊÅìµþ8°Ì¡Ë
¡¦2025Ç¯ ÊÝ°é»Î¡¦¶µÍ¡¤Ø¤Î½¢¿¦ÊÔ¡§ÊÝ°é»Î¼Â½¢¿¦Î¨¡¡Á´¹ñ25°Ì¡ÊÅìµþ5°Ì¡Ë
¡¦2025Ç¯ ÊÝ°é»Î¡¦¶µÍ¡¤Ø¤Î½¢¿¦ÊÔ¡§ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡½¢¿¦¼Ô¿ô¡¡Á´¹ñ7°Ì¡ÊÅìµþ3°Ì¡Ë
¡¦2025Ç¯ ÊÝ°é»Î¡¦¶µÍ¡¤Ø¤Î½¢¿¦ÊÔ¡§ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¼Â½¢¿¦Î¨¡¡Á´¹ñ7°Ì¡ÊÅìµþ3°Ì¡Ë
¡ÚÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø¤Î½¢¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ÎÆÃÄ§¡Û
¶µ¿¦°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢³ØÀ¸¤¬¿ÊÏ©¤ÇÌÂ¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤½¤·¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤äÌ±´Ö´ë¶ÈÅù¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤ò½Å¤Í¡¢»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»Àß¤¹¤ëÃ»Âç¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¶µ¿¦¡¦ÊÝ°é¿¦¤Ë¶¯¤¤ÅìµþÀ®ÆÁ¡×¤È¤·¤Æ50Ç¯°Ê¾å¤Î¹â¤¤½¢¿¦¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ØÏ¢¥Ú¡¼¥¸¡ÊÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
ËÜ³Ø¤Î½¢¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡§https://www.tsu.ac.jp/career/career-support/feature/
¡ÚÂç³Ø³µÍ×¡Û
Âç³ØÌ¾¡§ ÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔËÌ¶è½½¾òÂæ1-7-13
ÂåÉ½¼Ô¡§ ³ØÄ¹¡¡µÈÅÄ ÉÙÆóÍº
ÁÏÎ©Ç¯¡§ 1993Ç¯
£Õ£Ò£Ì¡§ https://www.tsu.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÀ®ÆÁ³Ø±à
Ë¡¿ÍËÜÉô ´ë²èÄ´ºº¼¼¡¡Î¶Ìî
TEL¡§03-3911-2411
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@tokyoseitoku.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2025Ç¯¤ÎÊÝ°é»Î¤ª¤è¤ÓÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Î½¢¿¦¼Ô¿ô¡¦¼Â½¢¿¦Î¨¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2025Ç¯ Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¡Ê¡ØÂç³ØÃµ¤·¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯2026¡ÊÂç³ØÄÌ¿®¡Ë¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¦2025Ç¯ ÊÝ°é»Î¡¦¶µÍ¡¤Ø¤Î½¢¿¦ÊÔ¡§ÊÝ°é»Î½¢¿¦¼Ô¿ô¡¡Á´¹ñ16°Ì¡ÊÅìµþ8°Ì¡Ë
¡¦2025Ç¯ ÊÝ°é»Î¡¦¶µÍ¡¤Ø¤Î½¢¿¦ÊÔ¡§ÊÝ°é»Î¼Â½¢¿¦Î¨¡¡Á´¹ñ25°Ì¡ÊÅìµþ5°Ì¡Ë
¡¦2025Ç¯ ÊÝ°é»Î¡¦¶µÍ¡¤Ø¤Î½¢¿¦ÊÔ¡§ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡½¢¿¦¼Ô¿ô¡¡Á´¹ñ7°Ì¡ÊÅìµþ3°Ì¡Ë
¡¦2025Ç¯ ÊÝ°é»Î¡¦¶µÍ¡¤Ø¤Î½¢¿¦ÊÔ¡§ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¼Â½¢¿¦Î¨¡¡Á´¹ñ7°Ì¡ÊÅìµþ3°Ì¡Ë
¡ÚÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø¤Î½¢¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ÎÆÃÄ§¡Û
¶µ¿¦°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢³ØÀ¸¤¬¿ÊÏ©¤ÇÌÂ¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤½¤·¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤äÌ±´Ö´ë¶ÈÅù¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤ò½Å¤Í¡¢»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»Àß¤¹¤ëÃ»Âç¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¶µ¿¦¡¦ÊÝ°é¿¦¤Ë¶¯¤¤ÅìµþÀ®ÆÁ¡×¤È¤·¤Æ50Ç¯°Ê¾å¤Î¹â¤¤½¢¿¦¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬ÊÝ°é¸½¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ØÏ¢¥Ú¡¼¥¸¡ÊÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë
ËÜ³Ø¤Î½¢¿¦¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡§https://www.tsu.ac.jp/career/career-support/feature/
¡ÚÂç³Ø³µÍ×¡Û
Âç³ØÌ¾¡§ ÅìµþÀ®ÆÁÂç³Ø
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔËÌ¶è½½¾òÂæ1-7-13
ÂåÉ½¼Ô¡§ ³ØÄ¹¡¡µÈÅÄ ÉÙÆóÍº
ÁÏÎ©Ç¯¡§ 1993Ç¯
£Õ£Ò£Ì¡§ https://www.tsu.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþÀ®ÆÁ³Ø±à
Ë¡¿ÍËÜÉô ´ë²èÄ´ºº¼¼¡¡Î¶Ìî
TEL¡§03-3911-2411
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@tokyoseitoku.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/