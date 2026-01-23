¡Ú¶È³¦·ã¿Ì¡Û1L 398±ß¡Ê10L/3,980±ß¡Ë¡£¡Ö¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë²Á³Ê¡×¤ÎËÜ³Ê¥Óー¥ë¤¬¶ÈÌ³ÍÑ¥Óー¥ë»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¡£
¾¾°æ¼òÂ¤¹çÌ¾²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä»¼è¸©ÁÒµÈ»Ô¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÂ³¤¯¥Óー¥ëÃÍ¾å¤²¤ÈÊª²Á¹âÆ¤Ë¶ì¤·¤à°û¿©Å¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥Óー¥ë¡ÖMATSUI TOTTORI BEER¡×¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç1L¤¢¤¿¤ê398±ß¡Ê10L/3,980±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¡Ö°û¿©Å¹±þ±ç²Á³Ê¡×¤Ë¤ÆÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¸©Æâ¤Ç¤ÎÄó¶¡¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
°µÅÝÅª¤ÊÄã²Á³Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µー¥ÐーÂßÍ¿¤äÈÎÂ¥»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¡ÖÅ°Äì¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤Î·àÅª¤Ê²þÁ±¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÆüÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÉÓ¥Óー¥ë3¼ï¡ÊÂç/Ãæ/¾®¡Ë¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥åー¥Ï¥¤Ã®¤ä¥Ï¥¤¥Üー¥ëÃ®¤ÎÄó¶¡¤â³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°û¿©Å¹ÍÍ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾ï¼±¤ò²õ¤¹¡Ö398±ß¡×¡£Ä»¼è¤«¤éÆüËÜ°ì¤Î¥Óー¥ë¥áー¥«ー¤Ø
¾¾°æ¼òÂ¤¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÖMATSUI TOTTORI BEER¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥Óー¥ë»Ô¾ì¤Î´ûÀ®³µÇ°¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö1L 398±ß¡×¤Ë¹þ¤á¤¿·è°Õ¡§¤³¤Î¶Ë¸Â²Á³Ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÂÇä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¦¤ËµÕÉ÷¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö³Ð¸ç¡×¤Ç¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µ¡¦Ä»¼è¤Î°û¿©Å¹ÍÍ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¡¢¤É¤ÎÅ¹ÊÞÍÍ¤«¤é¤âºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ë¡ÖÃÏ°èNo.1¡×¤Î¥Óー¥ë¥áー¥«ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä»¼è¤Î¾ðÇ®¤ò·È¤¨¡¢Á´¹ñNo.1¤ØÄ©Àï¡§Ä»¼è¤ÇÃÛ¤¤¤¿¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÌÂ¤ï¤ºÁ´¹ñ¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ£¡¦²Á³Ê¡¦¤½¤·¤Æ°û¿©Å¹ÍÍ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¼ê¥áー¥«ー¤òÎ¿²ï¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤Î°û¿©Å¹ÍÍ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥Óー¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
¡¦Ä»¼è¤ÎÃÏ¤«¤é¡¢°û¿©¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¡§¡Ö¤³¤Î¥Óー¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¾¾°æ¼òÂ¤¤ÏÄ»¼è¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î°û¿©Å¹ÍÍ¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÃå¼Â¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö°Â¤«¤í¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º®¤¸¤ê¤±¤Î¤Ê¤¤¡ÖËÜÊª¡×¤Î»Ý¤µ¤È¥¥ì
¡ÖMATSUI TOTTORI BEER¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë²Á³Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÊ¼Á¤Ï¡ÖËÜ³ÊÇÉ¡×¡£
°Â¤µ¤À¤±¤òÄÉµá¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Éû¸¶ÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Çþ²ê¡¢¥Û¥Ã¥×¡¢¿å¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³Ê¥é¥¬ー¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¦º®¤¸¤ê¤±¤Î¤Ê¤¤¡ÖËÜÊª¡×¤ÎÄÉµá¡§ÊÆ¡¢¥³ー¥ó¡¢¥¹¥¿ー¥Á¤Ê¤É¤ÎÉû¸¶ÎÁ¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Çþ²ê¤ÎË§½æ¤Ê»Ý¤ß¤È¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Û¥Ã¥×¤Î¶ìÌ£¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡ÖËÜÊª¤Î¥Óー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦¹¢¤òÆÍ¤È´¤±¤ë¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¡×¤Î¹¢±Û¤·¡§Å°Äì¤·¤¿²¹ÅÙ´ÉÍý¤ÈÆÈ¼«¤Î½ÏÀ®¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢»¨Ì£¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÇÓ½ü¡£
°ì¸ý°û¤á¤Ð¡¢¹¢¤ò»É·ã¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê¡Ö¥¥ì¡×¤¬Áö¤ê¡¢¼¡¤Î°ìÇÕ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿©Ãæ¼ò¤ËºÇÅ¬¡§²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤âË°¤¤¬¤³¤º¡¢Ä»¼è¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤òºÇ¹â¤Ë°ú¤Î©¤Æ¡¢¥ê¥Ôー¥ÈÃíÊ¸¤ò¼«Á³¤ËÍ¶È¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö°Â¤µ¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö°Â¿´¡×¡£ËüÁ´¤ÎÆ³Æþ¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
¡Ö²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤¬ÁÂ¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÌµ½þÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Óー¥ë¥µー¥ÐーÅù¤Îµ¡´ïÂßÍ¿¡§Æ³Æþ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Óー¥ë¥µー¥ÐーÅù¤Îµ¡´ï¤òÂß¤·½Ð¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀìÍÑÈÎÂ¥¥Äー¥ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¢¥á¥Ë¥åーÉ½¡¢POP¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡¢½¸µÒ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÈÎÂ¥Êª¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ±þ¡§¿×Â®¤Ê¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íーÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£¸½¾ì¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢½ÀÆð¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
Å¹ÊÞµ¬ÌÏ¤ä²óÅ¾¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë3¤Ä¤ÎÃ®¥µ¥¤¥º¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¶â³Û¡§1L¤¢¤¿¤ê398±ß¡Ê10L/3,980±ß¡Ë¢¨´ü´Ö¸ÂÄê²Á³Ê
¡¦Ã®ÍÆÎÌ¡§5L / 10L / 20L
¡¦ÂÐ¾Ý¡§Ä»¼è¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹ÍÍ¡Êº£¸å¡¢Á´¹ñ¤ØÅ¸³«Í½Äê¡Ë
¢¨µºÜ²Á³Ê¤ÏÁ´¤Æ¡ÖÀÇÈ´¡×É½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¤µ¤é¤Ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢ÉÓ¥Óー¥ë¡ÊÂç/Ãæ/¾®¡Ë¤ä¥Á¥åー¥Ï¥¤Ã®¡¦¥Ï¥¤¥Üー¥ëÃ®¡Ê³Æ5L/10L¡Ë¤ÎÈÎÇä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°û¿©Å¹ÍÍ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò½ç¼¡³È½¼¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡Û
¾¾°æ¼òÂ¤¹çÌ¾²ñ¼Ò
ÅÅÏÃ¡§070-1474-4306
¥áー¥ë¡§info@matsui-shuzo.co.jp
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://matsuiwhisky.com
¢¨¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡¦¶â³Û¡¦´ü´ÖÅù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ´ë¶È¾ðÊó
¾¾°æ¼òÂ¤¹çÌ¾²ñ¼Ò ÁÒµÈ¾øÎ¯½ê
¢©682-0934 Ä»¼è¸©ÁÒµÈ»Ô¾å¸ÅÀî656-1
¢£¤³¤Î¥×¥ì¥ê¥êー¥¹¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¾°æ¼òÂ¤¹çÌ¾²ñ¼Ò ¹Êó
¥áー¥ë¡Êpr@matsui-shuzo.co.jp¡Ë¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
