»³Íü¸©Ç£ºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤Î¹±Îã¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ ÉðÅÄ¤ÎÎ¤¥¦¥©ー¥¯～¿·ÉÜÅí¸»¶¿¥³ー¥¹～¡×¤ò¡¢2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç£ºêÃæ±û¸ø±à Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤ò¥¹¥¿ー¥È¡¦¥´ー¥ë¤È¤¹¤ëËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Ìó60¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¿·ÉÜÅí¸»¶¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·ÉÜ¾ëÀ×¤Ê¤ÉÇ£ºê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¾½ê¤ò½ä¤ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¤¯À¡¤ßÅÏ¤ë¶õ¡¢»ÄÀã¤Ëµ±¤¯»³¡¹¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÅí¤Î²Ö¤È²«¿§¤¤ºÚ¤Î²Ö¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹½Õ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ö»³Íü¥¯¥£ー¥ó¥Óー¥º¡×¤ÎÁª¼ê¤¬¥²¥¹¥È¥¦¥©ー¥«ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Êâ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¡Ò±«Å··è¹Ô¡Ó
¢¨¹ÓÅ·¤Ë¤è¤ê¼çºÅ¼Ô¤¬´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃæ»ß
²ñ¾ì
Ç£ºêÃæ±û¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ê¼õÉÕ¡¦¥¹¥¿ー¥È¡¦¥´ー¥ë¡Ë
¡Ê»³Íü¸©Ç£ºê»ÔÆ£°æÄ®ËÌ²¼Ûê2531¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹
¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJRÇ£ºê±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·ーÌó5Ê¬¡¢ÅÌÊâÌó30Ê¬
¡Ú¼Ö¡ÛÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÇ£ºêIC¡×¤«¤éÌó10Ê¬
¢¨»ØÄêÃó¼Ö¾ì¤«¤é²ñ¾ì¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó10Ê¬
¢£¥³ー¥¹¡¦Êç½¸¿Í¿ô
¡¦12¥¥í¥áー¥È¥ë¥³ー¥¹¡ÊÄê°÷400Ì¾¡Ë
¼õÉÕ¡§8»þ00Ê¬～9»þ00Ê¬
¥¹¥¿ー¥È¡§9»þ30Ê¬
¡Ú¥³ー¥¹¡Û
Ç£ºêÃæ±û¸ø±à ¢ª ¿·ÉÜ¾ëÀ× ¢ª ·ê»³¤µ¤¯¤é¸ø±à ¢ª ¿·ÉÜÅí¸»¶¿¡Ê¿·ÉÜ¶¦Áª¾ì¡Ë¢ª Ç£ºêÃæ±û¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì
¡¦8¥¥í¥áー¥È¥ë¥³ー¥¹¡ÊÄê°÷400Ì¾¡Ë
¼õÉÕ¡§9»þ00Ê¬～10»þ00Ê¬
¥¹¥¿ー¥È¡§10»þ30Ê¬
¡Ú¥³ー¥¹¡Û
Ç£ºêÃæ±û¸ø±à ¢ª ¿·ÉÜ¾ëÀ× ¢ª ¿·ÉÜÅí¸»¶¿¡Ê¿·ÉÜ¶¦Áª¾ì¡Ë¢ª Ç£ºêÃæ±û¸ø±à Î¦¾å¶¥µ»¾ì
¢£»²²Ã»ñ³Ê¡¦»²²ÃÎÁ
»²²Ã»ñ³Ê
Âç²ñ¥ëー¥ë¡¦¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥Þ¥Êー¤ò¼é¤ì¤ë¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤ÎÊý
¢¨¾®³ØÀ¸¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼É¬¿Ü¡ÊÆ±È¼¼Ô¤âÊÌÅÓ¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡Ë
»²²ÃÎÁ
°ìÈÌ¡§2,000±ß
18ºÐ°Ê²¼¡Ê¹â¹»À¸～¾®³ØÀ¸¡Ë¡§1,000±ß
¢¨¿½¹þ¤ß¸å¤Î¼è¾Ã¤·¤äÂç²ñÃæ»ß¤Î¾ì¹ç¤âÊÖ¶âÉÔ²Ä
¢£¿½¹þ¤ßÊýË¡
¿½¹þ´ü´Ö
ÎáÏÂ8Ç¯1·î13Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë～3·î9Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë
¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ
¿½¹þÊýË¡
¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥È¥êー¥µ¥¤¥È¤è¤ê¿½¹þ¤ß
¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¿½¹þ¤ß¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
¡¦ÀìÍÑÅÅÏÃ¿½¹þ¤ß
¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0570-039-846¡ÊÊ¿Æü10»þ～17»þ¡Ë
¢¨¥¨¥ó¥È¥êー¼ê¿ôÎÁ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×
¢¨Âç²ñÅöÆü¤Î¿½¹þ¤ß¤ÏÉÔ²Ä
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¥¿¥¤¥à·×Â¬¤ä½ç°ÌÉÕ¤±¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó
¡¦Ì¤ÊÞÁõÏ©¤ä·¹¼ÐÃÏ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Íú¤´·¤ì¤¿±¿Æ°·¤¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¥³ー¥¹¼þÊÕ¤ÎÅíÈªÅù¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹
¡¦È¼Áö¡¢¼Ö¤¤¤¹¡¢¥Ù¥Óー¥«ー¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼ÉÔ²Ä
¡¦Ãë¿©¡¢°û¤ßÊª¡¢±«¶ñÅù¤Ï³Æ¼«¤Ç½àÈ÷
Âç²ñ¤ÎÃæ»ß¤äÆâÍÆÊÑ¹¹¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢Ç£ºê»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤ÎÇ£ºê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ê¿§¤ÈÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤°ìÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç£ºê»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡Ã ¿·ÉÜÅí¸»¶¿ ¢ö
JR¿·ÉÜ±Ø¤äJAÍüËÌ¿·ÉÜ¶¦Áª¾ì ¼þÊÕ°ìÂÓ¤Ë¹¤¬¤ëÅíÈª¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡Ö¿·ÉÜÅí¸»¶¿¡×¡£
»³Íü¸©Æâ¤ÇÈæ³ÓÅª³«²Ö¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÎãÇ¯4·î¾å½Ü～Ãæ½Ü¤´¤í¤¬¸«º¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìó60ha¤ÎÅíÈª°ìÌÌ¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¤äÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ê¤É¤Î»³¡¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖÀ¡¤ßÅÏ¤Ã¤¿¶õ¤ÎÀÄ¡×¤È¡ÖÅí¤Î²Ö¤Î¥Ô¥ó¥¯¡×¡ÖºÚ¤Î²Ö¤Î²«¿§¡×¤Î¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤¬¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿ÇÀÂ¼É÷·Ê¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¤ª¤µ¤ó¤Ý¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
