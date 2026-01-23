¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾º¹ßµ¡³£¡×¤«¤é¡Ö¸½¾ì¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¡¢¹â½êºî¶È¼Ö»Ô¾ì¤Ï2031Ç¯145²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç
¹â½êºî¶È¼Ö¡ÊMEWP¡§Mobile Elevating Work Platform¡Ë¤È¤Ï¡¢·úÀß¡¢ÀßÈ÷ÊÝÁ´¡¢ÊªÎ®¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¢ÅÔ»ÔºÆ³«È¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æºî¶È¼Ô¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¹â½ê¤Ø¾º¹ß¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑµ¡³£¤Ç¤¢¤ë¡£½¾Íè¤ÎÂ¾ìºî¶È¤òÂåÂØ¤·¡¢ºî¶È°ÂÁ´À¡¢ºî¶ÈÂ®ÅÙ¡¢À¸»ºÀ¡¢¸½¾ì¤Î½ÀÆðÀ¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£¥Öー¥à¼°¡¢¥·¥¶ー¼°¡¢¥È¥é¥Ã¥¯ÅëºÜ¼°¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î·Á¼°¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸½¾ì¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿ºî¶ÈºÇÅ¬²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÅÅÆ°²½¤È·ÚÎÌ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢²°Æâ¸½¾ì¤Ç¤âÁû²»¤ÈÇÓ¥¬¥¹¤òÍÞÀ©¤·¤Ä¤Ä¹â½êºî¶È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IoT ¥»¥ó¥µー¡¢±ó³Ö´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼«Æ°°ÂÁ´À©¸æ¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¿Ê²½¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¹â½êºî¶È¼Ö¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾º¹ßµ¡³£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿·úÀß¸½¾ì¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×µ¡´ï¤ØÊÑËÆ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÅÔ»Ô²½¤Î¿ÊÅ¸¡¢Ï·µà²½¥¤¥ó¥Õ¥é¹¹¿·¡¢ÊªÎ®»ÜÀß³ÈÄ¥¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î»º¶È¡¦·úÀß³èÆ°¤¬¹âÅÙ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¹â½êºî¶È¼Ö¤Ï¡Ö°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¿Í¤Î¹â¤µ¤Î¸Â³¦¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëµ¡³£¡×¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤â¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
À¤³¦»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò¸£°ú¤¹¤ë³ÈÂç¥È¥ì¥ó¥É
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¹â½êºî¶È¼Ö»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/493527/raise-fire-truck¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬4.4%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¹â½êºî¶È¼Ö»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï145²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ûÍ×¤Î¶¯¤µ¤È»Ô¾ì¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê·úÀßÅê»ñ¤ÎÁý²Ã¡¢ÁÒ¸Ë¼«Æ°²½¤äe¥³¥Þー¥¹³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¹â½êºî¶È¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¤Î¹âÅÙ²½¡¢¤µ¤é¤Ë°ÂÁ´µ¬À©¤Î¶¯²½¤ËÈ¼¤¦µ¡³£²½¥·¥Õ¥È¤¬¤¢¤ë¡£½¾Íè¤Ï¿ÍÎÏ¤ä´Ê°×Â¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â½êºî¶È¤¬¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¸úÎ¨Åª¤Êµ¡³£¤ØÃÖ¤´¹¤ï¤ëÎ®¤ì¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·úÀßµ¡³£¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÆ°¼°¹â½êºî¶È¼Ö¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²¤½£¤ä¥¢¥¸¥¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤òÃæ¿´¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ûÍ×¤Î¼ÁÅªÊÑ²½¤È¿ôÎÌÅª³ÈÂç¤¬Æ±»þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹â½êºî¶È¼Ö»Ô¾ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë·úÀßµ¡³£»Ô¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¤È»º¶È³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹»º¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¹â½êºî¶È¼ÖÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339897/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339897/images/bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤Î¹â½êºî¶È¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×18´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â½êºî¶È¼Ö¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Terex¡¢JLG¡¢XCMG Group Co., Ltd.¡¢Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd.¡¢Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.¡¢Skyjack¡¢Lingong Heavy Machinery Co., Ltd.¡¢Haulotte¡¢Sinoboom Heavy Industry Co., Ltd.¡¢Manitou¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó82.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ°èÊÌ¡¦´ë¶ÈÊÌ¤Ë¤ß¤ë¶¥Áè¹½Â¤
¼çÍ×¥áー¥«ー¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢Terex ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¹ÈÏ¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¡¢ÆÃ¤ËËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¶¯¸Ç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£JLG ¤¬¤³¤ì¤ËÂ³¤¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È°ÂÁ´ÀÇ½¤Ç»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀª¤Ç¤ÏXCMG Group¡¢Zhejiang Dingli¡¢Zoomlion¡¢Lingong Heavy Machinery¡¢Sinoboom¡¢Sunward Intelligent Equipment ¤Ê¤É¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤È¿×Â®¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤òÉð´ï¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Ç¤ÏHaulotte¡¢Manitou¡¢Snorkel¡¢Aichi¡¢Socage¡¢Platform Basket¡¢CTE ¤Ê¤É¤¬ÆÃ²½·¿À½ÉÊ¤ä²°Æâ¸þ¤±ÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë°ìÊý¡¢Teupen ¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ²¼°Ì¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¼ì¥¯¥íー¥é¼°¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¥Ë¥Ã¥ÁÊ¬Ìî¤ÇÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºÇÂç»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´µ¬À©¶¯²½¤¬¼ûÍ×¤ò°ÂÄêÅª¤Ë²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Ï´Ä¶µ¬À©¤ÈÅÅÆ°²½¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤à»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óµ¡¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÏºÇ¤â¹â¤¤À®Ä¹Î¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÅÔ»Ô·úÀß¡¢ÊªÎ®¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¡¢ºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁý²Ã¤¬¼ûÍ×¤òµÞ³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÃÏ°è¤Î¼ûÍ×ÆÃÀ¤È¥áー¥«ー¤Îµ»½ÑÀïÎ¬¤¬¸òº¹¤·¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
