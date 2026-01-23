¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö±§Ãè³«Âó»þÂåÅþÍè¡ªÂåÉ½TAICHI¤¬¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¨¥Ç¥ó¡Ö1/4Åìµþ²£ÉÍÈ¯Ãå ¥°¥é¥ó¥É¥¢¥¸¥¢¥¯¥ëー¥º 2026¡×¤Ë¾èÁ¥¤·¡ÖÌ±´Ö±§ÃèÎ¹¹Ô»þÂå¤ÎÅþÍè ÃÏµå¿Í¤«¤éÌ¤Íè¿Í¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×Âè3²óÌÜ¤Î¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¡ª
À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ´¤ò±§Ãè¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ëÌ±´Ö±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX¡Ê¥¢¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢°Ê²¼ ASTRAX¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ì±´Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î TAICHI¡Ê»³ºêÂçÃÏ¡Ë¡Ë¤ÎÂåÉ½TAICHI¤¬¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¡¢¥¯¥ëー¥ºÁ¥¡Ö¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥ó¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¹Ö±é¡ÖÌ±´Ö±§ÃèÎ¹¹Ô»þÂå¤ÎÅþÍè¡¡ÃÏµå¿Í¤«¤éÌ¤Íè¿Í¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤ÎÂè3²óÌÜ¤Î¹Ö±é¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤º¤«10Ê¬¤Î±§ÃèÂÎ¸³Î¹¹Ô¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339866/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339866/images/bodyimage2¡Û
ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤º¤«10Ê¬¤Î±§ÃèÂÎ¸³Î¹¹Ô¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ìó45Ê¬¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹Ö±é¸å¤Î´¶ÁÛ¡õ¼ÁÌä¡Û
¡üÂÇ¤Á¾å¤²»þ¤Î¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡üÆüËÜ¿Í¤Ç¤³¤Î±§ÃèÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¤³¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¤ÏÃÍÃÊ¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü°ÊÁ°¤ËÄ°¤¤¤¿ÏÃ¤·¤«¤é¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤òÃµ¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè3²ó¹Ö±é³µÍ×¡Û
±éÂê ¡Ö¤ï¤º¤«10Ê¬¤Î±§ÃèÂÎ¸³Î¹¹Ô¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡×
ÆâÍÆ¡¡¥Ö¥ëー¥ª¥ê¥¸¥ó¼Ò¤Î¥í¥±¥Ã¥È·¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥Ë¥åー¥·¥§¥Ñー¥É¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤ï¤º¤«10Ê¬´Ö¤Î±§ÃèÂÎ¸³Î¹¹Ô¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤À¤È´¶·ã¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë18ºÐ¤«¤é90ºÐ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯±§ÃèÂÎ¸³Î¹¹Ô¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ 2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë 17»þ00Ê¬～17»þ45Ê¬
¾ì½ê ¥¯¥ëー¥ºÁ¥¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥¨¥Ç¥óÁ¥Æâ¡Ö¥¶¡¦¥¹¥¿ー¡¦¥·¥¢¥¿ー¡×
ÂÐ¾Ý ¾èÁ¥¼Ô
¢£¹Ö±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Âè1²ó¡Ê1/5 16:00-¡ËÃÏµå¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤«¤é±§ÃèÎ¹¹Ô»þÂå¤Ø
Âè2²ó¡Ê1/9 10:00-¡ËÈô¹Ôµ¡·¿±§ÃèÁ¥¥æ¥Ë¥Æ¥£¤Ç¶õ¹Á¤«¤é±§Ãè¤Ø
Âè3²ó¡Ê1/20 17:00-¡Ë¤ï¤º¤«10Ê¬¤Î±§ÃèÂÎ¸³Î¹¹Ô¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª
Âè4²ó¡Ê1/23 10:00-¡ËºÇ¿·±Ô±§ÃèÁ¥¥¯¥ëー¥É¥é¥´¥ó¤Ç¹Ô¤¯ÃÏ¾å400km¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô
Âè5²ó¡Ê1/27 10:00-¡Ëµ¤µå·¿±§ÃèÁ¥¤ÇÍ¥²í¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ®ÁØ·÷±§ÃèÎ¹¹Ô¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
Âè6²ó¡Ê1/28 10:00-¡Ë¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ë¤è¤ëÌµ½ÅÎÏÈô¹Ô¤ÎÍøÍÑ¤È±þÍÑ
Âè7²ó¡Ê1/31 11:00-¡Ë¿·¤¿¤ÊÅ·Æ°Àâ¤«¤éÃÏÆ°Àâ¤Ø
Âè8²ó¡Ê2/1 10:00-¡ËÂÀÍÛ·Ï·ÐºÑ·÷¹½ÃÛ·×²è
ASTRAX¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢³Ø¹»¤ä½Î¤Ê¤É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤é¤Î±§Ãè¶µ°é¹ÖºÂ¤ä¹Ö±é¤Î°ÍÍê¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë±§ÃèÎ¹¹Ô¤ä±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì´¤Î¼Â¸½»×¹ÍË¡¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ä¤¤¤¸¤á¤ÎÇº¤ß¤Î¹îÉþ¡¢ÃË½÷¶¦Æ±»²²è´ØÏ¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¹Ö±é¤ä¹ÖºÂ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³§ÍÍ¤«¤éÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´°ÍÍê¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î°ÍÍê¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.astrax-lecture.space
¡Ø±§Ãè¤È¤¤¤¨¤ÐASTRAX¡ª¡Ù
ASTRAX¤Ï¡¢º£¸å¤â¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑ·÷¡ÊÀ¸³è·÷¡Ë¤ò±§Ãè¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏµå¾å¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÀ¸³è´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ì±´Ö¤ÎÎÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚASTRAX²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Ì±´Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¡TAICHI¡Ê»³ºêÂçÃÏ¡Ë
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô
URL¡§https://astrax.space
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ì±´Ö±§Ãè³«Âó»ö¶ÈÁ´ÈÌµÚ¤Ó±§Ãè¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX
Ã´Åö¼Ô¡§CEOÈë½ñ¡¦À±¥¨¥ê¥«
E-Mail¡§erica.hoshi@astrax.space
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒASTRAX
