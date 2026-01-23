¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ºàÎÁÊÌ¡¢À½ÉÊ¹½À®ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ-2025～2032Ç¯¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬
¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ4.96%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀïÎ¬ÅªÆ³Æþ¡§µ¡Ç½Åª¤Êº¹°Û¡¢±¿ÍÑ¾å¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¡¢¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä´Ã£¤ÈÆ³Æþ¤ËÉ¬Í×¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ØÀÇÊÑÆ°¤¬¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¶¡µë¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´Ã£¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äーÂ¿ÍÍ²½¡¢¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×ÀïÎ¬¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë2²¯7,838ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î2²¯9,149ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï4²¯1,026ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1866902-glove-boxes-market-by-type-material-product.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦ÉÔ³èÀ¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎIoT¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È±ó³ÖÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹ç
¡¦¹âÅÙ¤ÊÅÅÃÓ¸¦µæ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¥â¥¸¥åー¥ë·¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¹½À®¤Î³«È¯
¡¦¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥Èºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ëÀ½Â¤ºàÎÁ¤ÎºÎÍÑ
¡¦À½Ìô¸¦µæÍÑ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëAI¶îÆ°¥×¥í¥»¥¹¼«Æ°²½¤ÎÆ³Æþ
¡¦¥Ê¥ÎÎ³»ÒÉõ¤¸¹þ¤áµ¡Ç½¤ÈHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¶¯²½¤·¤¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³È½¼
¡¦ºÙË¦¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÀ½Â¤´Ä¶¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã
¡¦ÉÔ³èÀÃâÁÇ¼þ°Ï¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥¦¥¨¥Ïー½èÍý¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ®Ä¹
¡¦ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ºàÎÁ¤Î¹çÀ®¡¦Ê¬ÀÏ¸þ¤±¤Ë¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Àß·×¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
¡¦²½³Ø¡¦¸¶»ÒÎÏ»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÇÓ½Ð´ÉÍý¤Ø¤Îµ¬À©¶¯²½
¡¦¿Í´Ö¹©³ØÅª°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥°¥íー¥Ö¥Ýー¥Èµ»½Ñ¤òÈ÷¤¨¤¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÐ¾ì
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè8¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¥¿¥¤¥×ÊÌ
´¹µ¤¼°¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹/¥Õ¥£¥ë¥¿ー¼°¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹
Âè9¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§ºàÎÁÊÌ
Âè10¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¹½À®ÊÌ
Âè11¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§ÍÑÅÓÊÌ
Âè12¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
Âè13¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè14¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè15¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè16¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌò³ä¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÔ³èÀ¼þ°Ï¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤Î¹çÀ®¤«¤é±øÀ÷¤ËÉÒ´¶¤Ê¸¡ºº¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢´Ä¶³ÖÎ¥¡¢ÀºÌ©¤Ê¥¬¥¹À©¸æ¡¢Áàºî¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤¬¸ò¤ï¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¦¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»Ô¾ì¤Ï¡ÖÀ©¸æ´Ä¶·¿¥É¥é¥¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¡ÖÄÌµ¤¼°¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢ºàÎÁ¤Ë¤è¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÏABS¼ù»é¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢¥¬¥é¥¹¡¢±ô¡¢¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È¡¢PVC¤Þ¤¿¤Ï¥Æ¥Õ¥í¥ó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°´ðÈÄ¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀïÎ¬ÅªÆ³Æþ¡§µ¡Ç½Åª¤Êº¹°Û¡¢±¿ÍÑ¾å¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¡¢¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ä´Ã£¤ÈÆ³Æþ¤ËÉ¬Í×¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ØÀÇÊÑÆ°¤¬¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¶¡µë¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´Ã£¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äーÂ¿ÍÍ²½¡¢¥â¥¸¥åー¥ëÀß·×ÀïÎ¬¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë2²¯7,838ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î2²¯9,149ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï4²¯1,026ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1866902-glove-boxes-market-by-type-material-product.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦ÉÔ³èÀ¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎIoT¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È±ó³ÖÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅý¹ç
¡¦¹âÅÙ¤ÊÅÅÃÓ¸¦µæ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¥â¥¸¥åー¥ë·¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¹½À®¤Î³«È¯
¡¦¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥Èºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ëÀ½Â¤ºàÎÁ¤ÎºÎÍÑ
¡¦À½Ìô¸¦µæÍÑ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëAI¶îÆ°¥×¥í¥»¥¹¼«Æ°²½¤ÎÆ³Æþ
¡¦¥Ê¥ÎÎ³»ÒÉõ¤¸¹þ¤áµ¡Ç½¤ÈHEPA¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¶¯²½¤·¤¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³È½¼
¡¦ºÙË¦¡¦°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÀ½Â¤´Ä¶¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã
¡¦ÉÔ³èÀÃâÁÇ¼þ°Ï¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥¦¥¨¥Ïー½èÍý¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ®Ä¹
¡¦ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ºàÎÁ¤Î¹çÀ®¡¦Ê¬ÀÏ¸þ¤±¤Ë¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹Àß·×¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
¡¦²½³Ø¡¦¸¶»ÒÎÏ»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÇÓ½Ð´ÉÍý¤Ø¤Îµ¬À©¶¯²½
¡¦¿Í´Ö¹©³ØÅª°ÂÁ´À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¥°¥íー¥Ö¥Ýー¥Èµ»½Ñ¤òÈ÷¤¨¤¿¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÐ¾ì
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè8¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¥¿¥¤¥×ÊÌ
´¹µ¤¼°¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹/¥Õ¥£¥ë¥¿ー¼°¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹
Âè9¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§ºàÎÁÊÌ
Âè10¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¹½À®ÊÌ
Âè11¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§ÍÑÅÓÊÌ
Âè12¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
Âè13¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè14¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè15¾Ï ¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè16¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌò³ä¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÔ³èÀ¼þ°Ï¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤Î¹çÀ®¤«¤é±øÀ÷¤ËÉÒ´¶¤Ê¸¡ºº¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢´Ä¶³ÖÎ¥¡¢ÀºÌ©¤Ê¥¬¥¹À©¸æ¡¢Áàºî¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤¬¸ò¤ï¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¦¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»Ô¾ì¤Ï¡ÖÀ©¸æ´Ä¶·¿¥É¥é¥¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¡ÖÄÌµ¤¼°¥°¥íー¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¡¢ºàÎÁ¤Ë¤è¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÏABS¼ù»é¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢¥¬¥é¥¹¡¢±ô¡¢¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È¡¢PVC¤Þ¤¿¤Ï¥Æ¥Õ¥í¥ó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°´ðÈÄ¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£