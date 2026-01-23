¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ºîÊª¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ¡¢·ÁÂÖÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ-2025～2032Ç¯¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬
ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ5.80%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÀ»ºÊª¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤ÏÄ´Ã£¡¢À½ÉÊ³«È¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ëÇÀ¶ÈÅêÆþ»ñºà¤ÎÆ°¸þ¤ÈÀïÎ¬ÅªÍ×ÀÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ³Î¤ÊÊý¸þÀ¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼çÍ×»º¶È»²Æþ´ë¶È¤¬¶¥¹çÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À½ÉÊ³×¿·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÇÀ»ºÊª»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë22Ãû5,800²¯ÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î23Ãû9,100²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï35Ãû4,700²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1866889-agricultural-product-market-by-product-type.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÊà¾ì¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëºîÊª¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ
¡¦ÅÚ¾í¤Î·òÁ´À¤È¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ëºîÊªÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹ÈîÎÁ¤ÎÆ³Æþ
¡¦ÅÔ»Ô»Ô¾ì¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿âÄ¾ÇÀË¡¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³ÈÂç¡ÊÄÌÇ¯¶¡µë²ÄÇ½¤ÊÍÕÊªÌîºÚ¡Ë
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óÄÉÀ×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÅý¹ç
¡¦Íµ¡ÇÀ»ºÊª¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¡¢Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿ÌµÇÀÌôÇÀ¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÂ¥¿Ê
¡¦AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Í½Â¬Ê¬ÀÏ¤Î³èÍÑ³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÞõÞô¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎºÇÅ¬²½¤ÈÀá¿å
¡¦ÃºÁÇ¸ÇÄê¤ÈÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¸þ¾å¤ò½Å»ë¤·¤¿ºÆÀ¸ÇÀ¶È¤Ø¤Î°Ü¹Ô
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè8¾Ï ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè9¾Ï ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§ÍÑÅÓÊÌ
Âè10¾Ï ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§ºîÊª¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè11¾Ï ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ
Âè12¾Ï ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§·ÁÂÖÊÌ
Âè13¾Ï ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
Âè14¾Ï ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè15¾Ï ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè16¾Ï ÇÀ»ºÊª»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè17¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´ØÀÇÆ°¸þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
´ØÀÇÄ´À°¤Ï¡¢ÈîÎÁ¤Ê¤É¤ÎÈÆÍÑÅêÆþ»ñºà¤«¤éµ¡³£ÉôÉÊ¤äÆÈ¼«¼ï»Ò°äÅÁ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿º¹ÊÌ²½À½ÉÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ä´Ã£ÀïÎ¬¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥³¥¹¥ÈÅ¾²Ç·×²è¤ÎÉ¬Í×À¤òÁýÉý¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÀ¶È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÈîÎÁ¡¢µ¡³£¡¢ÇÀÌô¡¢¼ï»Ò¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»Ô¾ìÎÏ³Ø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÀ¶È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°èÊÌ¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¾¦¶ÈÇÀ¶È¡¢¹âÅÙµ¡³£²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÂ¿³ÛÅê»ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏÎ©¡§1995Ç¯
½êºßÃÏ¡§215-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶èËüÊ¡»û1-2-3¡¡¥¢ー¥·¥¹¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢°ÑÂ÷Ä´ºº¤Î¼õÂ÷
»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.gii.co.jp
°ÑÂ÷Ä´ºº¡§https://www.gii.co.jp/custom_research/
¹ñºÝ²ñµÄ¡§https://www.giievent.jp/
¢¨Åö¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯12·î24Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§4171¡Ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.gii.co.jp/contact/
TEL¡§044-952-0102¡Ê9:00-18:00 ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
URL¡§https://www.gii.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
