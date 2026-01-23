¡ÖÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡× £Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬Ž¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉôŽ£Í¥¾¡Áª¼ê¤Ë¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¡õÁ´ÇÀÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Î¿©»ö·ô¤òÂ£Äè
¡ÖÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê°ìÈÌ¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡Ë¡× £Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡×Í¥¾¡Áª¼ê¤Ë¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¡õÁ´ÇÀÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Î¿©»ö·ô¤òÂ£Äè ～¥¸¥å¥Ë¥¢ÆüËÜ°ì¤ÏÀî¾åÎ®À±Áª¼ê¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê～
¡¡£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤Ï¡¢£±·î£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê°ìÈÌ¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡Ë¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±·î£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»Ò¡¦½÷»Ò¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢ÃË»Ò¤ÏÀî¾åÎ®À±Áª¼ê¡ÊÀ±ÜÌ¹ñºÝ¹â²£ÉÍ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·£´Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢Àî¾åÎ®À±Áª¼ê¡ÊÀ±ÜÌ¹ñºÝ¹â²£ÉÍ¡Ë¤ÈÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë
£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬¶¨»¿¤·¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤Ç½Ð¾ìÁª¼ê¤é¤ò±þ±ç¡ª
¡¡Á´ÇÀ¤Ï¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Áª¼ê¤ØÉû¾Þ¤È¤·¤Æ¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¤ò³Æ£±£°£ë£ç¤ÈÁ´ÇÀÄ¾±Ä¡¦¤ß¤Î¤ê¤ß¤Î¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª¿©»ö·ô¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÇÀ¤ÎÂåÉ½Íý»öÀìÌ³ ÈøËÜ±Ñ¼ù¤«¤é¤ªÆù¤È¤ª¿©»ö·ô¤ÎÂç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢É½¾´Âæ¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô Âç²ñ·ë²Ì¡Û
¡ÖÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤ÎÂîµå¶µ¼¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡ª¡ÖÏÂµí¤ª¤Ë¤®¤ê¡×ÈÎÇä¤â¡ª
¡¡Á´ÇÀ¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¡ÖÁ´ÇÀ¥Öー¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±·î£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Á´ÇÀ½êÂ°¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤ÎÂîµå¶µ¼¼¡ÖÀÐÀî²Â½ã£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¡Ë¤Î´°Áö¤òµÇ°¤·¤¿¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âîµå¥é¥±¥Ã¥È·¿¤Î¥«ー¥É¤òÇí¤¬¤¹¤È¡¢Á´ÇÀ¼çºÅ¤Î¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ç¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¥«ー¥É¤¬Çí¤µ¤ì¤¿µðÂç¥Ñ¥Í¥ë¤òÁ°¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÀÐÀî¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£²£²Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È£²£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤ÏÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÆù´¬¤¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¸·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó½Ð±é¤ÎÏÂµí£Ð£ÒÆ°²è¤âÊü±Ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÏÂµí¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¯¥¹¥Ä¥¢ー¡×¤Î¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸«¤ëÍè¾ì¼Ô
Æù´¬¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÈÎÇä¤ÎÍÍ»Ò
ÀÐÀî¤µ¤ó½Ð±é¡ÖÏÂµí£Ð£ÒÆ°²è¡×¤ÎÊü±Ç
£Ø¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡Á´ÇÀ¹ÊóÉô ¸ø¼°£Ø¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¡¡¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¡×¤Ç¡¢Í¥¾¡Áª¼ê¤Ë¤âÉû¾Þ¤È¤·¤ÆÂ£Äè¤¹¤ë¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¤¬£µÌ¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯£±·î£±£³Æü¡Ê²Ð¡Ë～£±·î£²£µÆü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¾Þ¡¡¡¡ÉÊ¡§¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí£µ£°£°g¡ß£µÌ¾ÍÍÊ¬
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§
¡¡①¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô ¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¡×£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡②¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¦ÅöÁªÏ¢Íí¡§ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï£Ø¤Î£Ä£Í¤Ç¤´Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô ¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¡Ê@zennoh_sports¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤ä¡¢Á´ÇÀ¤¬¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÁ´ÇÀ¹ÊóÉô ¥¹¥Ýー¥Ä±þ±ç¡×¡Û
https://x.com/zennoh_sports¡¡
Âç²ñ³µÍ×
¡Ê£±¡ËÂç ²ñ Ì¾¡§2026Ç¯Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê°ìÈÌ¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¡Ë
¡Ê£²¡Ë³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯£±·î£²£°Æü¡Ê²Ð¡Ë～£²£µÆü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê£³¡Ë²ñ¡¡¡¡¾ì¡§ÅìµþÂÎ°é´Û¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«£±-£±£·-£±¡Ë
¡Ê£´¡Ë¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜ²ñ¤Ï¶¨»¿¼Ò¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£