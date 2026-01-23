¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
EUV¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬¡Ê2025～2035Ç¯¡Ë
KD Market Insights¤Ï¡¢¡ÖEUV¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹»Ô¾ì¡§¾ÍèÆ°¸þ¤ª¤è¤Óµ¡²ñÊ¬ÀÏ¡Ê2025～2035Ç¯¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤ÎÈ¯´©¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Î»Ô¾ìÈÏ°Ï¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ª¤è¤Ó¾Íè¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤¬½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢KD Market Insights¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤¬°ì¼¡Ä´ºº¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ºº¤ÎÊ¬ÀÏ¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¤ÎÉ¾²Á¡¢¶¥¹ç¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¥ó¥°¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Æ¼Ò¤ÎGTM¡ÊGo-To-Market¡ËÀïÎ¬¤ÎÍý²ò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎEUV¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Î´Ö¤Ë15.1%¤ÎCAGR¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë6²¯1,080ËüÊÆ¥É¥ë¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1²¯9690ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì³µÍ×
EUV¡Ê¶ËÃ¼»ç³°Àþ¡Ë¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢EUV¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¯¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢7nm¡¢5nm¡¢3nm¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì°Ê²¼¤ÎÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥×¥í¥»¥¹¥Îー¥É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£EUV¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¤Ï¡¢Ä¶Ê¿Ã³¤Ê´ðÈÄ¾å¤Ë¡¢¿ô½½ÁØ¤ËµÚ¤ÖÀºÌ©Àß·×¤µ¤ì¤¿Â¿ÁØËì¡Ê¼ç¤Ë¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¡¿¥·¥ê¥³¥ó¤ÎÀÑÁØ¹½Â¤¡Ë¤¬¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢13.5nmÇÈÄ¹¤ÎEUV¸÷¤òÈ¿¼Í¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Ô¥ó¥°ÁØ¤äµÛ¼ýÁØ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥Õ¥©¥È¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢EUV¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥¼¥í·ç´ÙÌ©ÅÙ¡¢¸¶»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÎËì¸üÀ©¸æ¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É½ÌÌÊ¿Ã³À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âµ»½ÑÅªÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EUV¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¥í¥¸¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥á¥â¥ê¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ëEUV¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£ºÎÍÑÆ°¸þ¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ª¤è¤Ó¥·¥§¥¢
À¤³¦¤ÎEUV¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢Ìó6²¯5,000Ëü～8²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë10～13¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¥Õ¥¡¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ëEUV¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£ÀßÈ÷¤ÎÁýÀß¤È¶¯¤¯Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÃ¼¥Îー¥É¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÈùºÙ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×ÁØ¤ÇEUV¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÀèÃ¼DRAM¤ª¤è¤ÓNAND¥á¥â¥ê¥áー¥«ー¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ¶áÇ¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤Åê»ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤¬»Ô¾ì¼ûÍ×¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢ÁõÃÖ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÀèÃ¼¥í¥¸¥Ã¥¯À¸»º¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ô¾ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÀ®Ä¹Í×°ø
¡¦È¾Æ³ÂÎÈùºÙ²½¤Î·ÑÂ³¡§¥µ¥Ö7nm¤ª¤è¤Ó¼¡À¤Âå¥×¥í¥»¥¹¥Îー¥É¤Ç¤Ï¡¢EUV¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥£¤¬ÉÔ²Ä·ç
¡¦EUVÁõÃÖÆ³Æþ¤ÎÁý²Ã¡§EUV¥¹¥¥ã¥Ê¤ÎÀßÃÖ³ÈÂç¤¬¡¢¹âÉÊ¼Á¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¼ûÍ×¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë²¡¤·¾å¤²
¡¦ÀèÃ¼¥í¥¸¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥á¥â¥ê¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¡§AI¡¢HPC¡¢¼«Æ°¼Ö¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¤ÇºÇÀèÃ¼À½Â¤µ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦¸·³Ê¤Ê·ç´ÙµöÍÆÍ×·ï¡§ÀèÃ¼¥Îー¥É¤Ç¤ÏÊâÎ±¤Þ¤ê´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Ä¶Äã·ç´ÙEUV¥Þ¥¹¥¯¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¾º
¡¦Ä¹¤¤Ç§Äê¥×¥í¥»¥¹¡§°ìÅÙÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¹´ü¤«¤Ä¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¶¡µë´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339951/images/bodyimage1¡Û
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
