¡Ú21LIVE¡ÛÂè2²ó²Æì¹ñºÝÊ¸²½º×¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«»Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤³¤¦¡ª¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÆþ¾Þ¤Ç²Æì¤Ø¤´¾·ÂÔ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ËÌÃ«Ä®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æÆ£ »°ÃÎ»Ò¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë¡ÛURL: https://21.live ¤Ç¤Ï¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤³¤¦¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339719/images/bodyimage1¡Û
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ú21LIVE¡¿¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Û¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://21.live/
21LIVE¡á¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¡È¿ÍÀ¸¡É¤¬¡¢¥³¥³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¸ÅÂå¿ôÈë½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö21¡×¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡£¡ÖLIVE¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÛ¿®¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬21LIVE¡ª
¡¡¡¡¡¡¡À²Æì¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ø¡¿
Á´¹ñÃíÌÜ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡È¼çÌò¡É¤È¤·¤Æµ±¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢Âè2²ó²Æì¹ñºÝÊ¸²½º×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤ò¤«¤±¤¿¡¢ÆÃÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤³¤¦¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì12Ì¾¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥é¥¤¥Ðー¤Ï¡¢²Æì¹ñºÝÊ¸²½º×¤Î¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤´¾·ÂÔ¡ª
¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤äÃøÌ¾¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿·Ê¹¡¦WEB¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÉñÂæ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ðー¼«¿È¤¬¡È¼çÌò¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢±é²Î³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ºÙÀî¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î°¦Äï»Ò¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢21LIVE¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ðー¤ò¥¨¥¹¥³ー¥È¡£
¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Æì¤Ø¤Î¤´¾·ÂÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢Èô¹Ôµ¡Âå¤ÎÊä½õ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ»²²Ã¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
¥é¥¤¥Ðー¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÂç¤¤¯¹¤²¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡À¥×¥é¥¤¥º°ìÍ÷¡¿
¡ù¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ø¤Î¤´¾·ÂÔ
¡ù¹Ò¶õ·ô¥µ¥Ýー¥È
¡ù¹¥Î©ÃÏ¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¡ÊÄ«¿©ÉÕ¤¡Ë
¡ùÆáÇÆ¶õ¹Á～¥Û¥Æ¥ëÁ÷·Þ
¡ù21LIVE¼çºÅº©¿Æ²ñ¡õAfter Party
¡ù¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥È¥í¥Õ¥£ー¼øÍ¿¡ÊTOP3¤Î¤ß¡Ë
¡ù¾Î¹æ¥Ð¥Ã¥¸
¡ù¥×¥í¥ÕÇØ·Ê
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339719/images/bodyimage2¡Û
>>Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥é¥¹¥¢¥Ã¥×¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡ª<<
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¾Þ¤Ç¡¢³ÆÂÐ¾Ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Gold¤Î10%¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¡¦21LIVE¸ø¼°¥â¥Ç¥ë
¡¦¥Ó¥¸¥ç¥óCM½Ð±é¡ÊÁí¹ç¡Ë
¡¦ÇÛ¿®Pt¤¬¿Íµ¤¤Î¾Ú
¡¦±Ø¹¹ð¤ËºÜ¤í¤¦-Âçºå¡ÊÇßÅÄ¡Ë±ØÊÔ-
¡¦¥®¥Õ¥ÈÈ¯·¡¥ß¥¹¥Æ¥êー
¡¦¥¬¥Á¥ã¥³¥ó¥×¥êー¥È´ë²è¡Ê50C¡¿150C¡¿580C¡Ë
¡¦21¥Ç¥Ó¥åーÀï
¨¬¨¬¨¬¨¬¡À ³«ºÅ´ü´Ö ¡¿¨¬¨¬¨¬¨¬
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï21LIVE¤ÎWebÈÇ¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ö
¢§21LIVE ¥¢¥×¥êÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
https://app.adjust.com/g8txqjr
¢§21LIVE WebÈÇ¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://21.live/?b=pre1
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339719/images/bodyimage3¡Û
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¡§ 21LIVE¡Ê¥Ëー¥¤¥Á¥é¥¤¥Ö¡Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://21.live/?b=pre1
¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡§ https://app.adjust.com/g8txqjr
¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡§ info@21.live ¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡Ë
Instagram¡¡¡§ https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook¡¡ ¡§ https://www.facebook.com/21LIVE.info
X¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§ https://x.com/21live_info
YouTube¡¡¡¡¡§ https://www.youtube.com/@21live61
¡Ú±¿±Ä¸µ¡Û
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー
U¡¡R¡¡L ¡§https://m-tt.jp/
¡Ú·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
21LIVE¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º
U¡¡R¡¡L ¡§https://fenterprise.jp/
