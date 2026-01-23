¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢Ç¯ÎðÁØÊÌ¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ¡¢²Á³ÊÂÓÊÌ-2025～2032Ç¯¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬
¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ5.82¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶µ°é´á¶ñ¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¥â¥¸¥åー¥ë·¿À½ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤ÊÄ´Ã£¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾¦ÉÊ²½¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥êー¥Àー¸þ¤±¼ÂÁ©²ÄÇ½¤ÊÀïÎ¬Åª²ÝÂê¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³Ø½¬Àß·×¡¢¶¡µëÌÖ¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢¥Á¥ã¥Í¥ëÆÃ²½·¿ÀïÎ¬¤òÅý¹ç¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿´Ê·é¤ÊÁí³ç¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë519²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î550²¯2,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï817²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1867123-educational-toys-market-by-product-type-age-group.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ëµ¡Ç½¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊSTEM³Ø½¬ÂÎ¸³¤Î¶¯²½
¡¦Äê´ü¹ØÆÉ·¿¶µ°é´á¶ñ¥µー¥Ó¥¹¤¬ÍÄ»ù¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´ØÍ¿¤ÈÄêÃå¤òÂ¥¿Ê
¡¦Ê¸²½ÅªÊñÀÝÀ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë´á¶ñ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÃíÎÏ
¡¦¶µ°é´á¶ñÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÀ¸Ê¬²òÀºàÎÁ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê
¡¦AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¬±þ·¿³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÍ·¤ÓÂÎ¸³¤ò¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º
¡¦²ÈÄí¤Ç¤Î¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°µ»Ç½°éÀ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëDIYÀ½ºî¼Ô¥¥Ã¥È¤ÎÀ®Ä¹
¡¦¶µ°é´á¶ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´¶³ÐÍ·¤ÓÍ×ÁÇ¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¿À·ÐÂ¿ÍÍÀ¤Î¤¢¤ë³Ø½¬¥Ëー¥º¤ò¥µ¥Ýー¥È
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè8¾Ï ¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè9¾Ï ¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¡§Ç¯ÎðÁØÊÌ
Âè10¾Ï ¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¡§Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ
Âè11¾Ï ¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¡§²Á³ÊÂÓÊÌ
Âè12¾Ï ¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè13¾Ï ¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè14¾Ï ¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè15¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
³Ø½¬²Ê³Ø¤Î¿ÊÊâ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÅý¹ç¡¢ºàÎÁ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢µ¬À©¾å¤Î¹ÍÎ¸»ö¹à¤¬À®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ¤Î½ÅÍ×À¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¡¢Ç¯ÎðÁØ¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢²Á³ÊÂÓ¤´¤È¤Î¼ûÍ×Í×°ø¤È±¿±Ä¾å¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Î®ÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¶µ°é´á¶ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³Ø½¬À½ÉÊ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢¶¡µë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹ºÇÅ¬²½¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë»Ô¾ìÅêÆþÀïÎ¬¤ÎºÇÅ¬²½¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÂÎ¸³Åª²ÁÃÍ¤ÎÀ°¹çÀ³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏÎ©¡§1995Ç¯
½êºßÃÏ¡§215-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶èËüÊ¡»û1-2-3¡¡¥¢ー¥·¥¹¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢°ÑÂ÷Ä´ºº¤Î¼õÂ÷
»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.gii.co.jp
°ÑÂ÷Ä´ºº¡§https://www.gii.co.jp/custom_research/
¹ñºÝ²ñµÄ¡§https://www.giievent.jp/
¢¨Åö¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯12·î24Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§4171¡Ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.gii.co.jp/contact/
TEL¡§044-952-0102¡Ê9:00-18:00 ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
URL¡§https://www.gii.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
