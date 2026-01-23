ApexVisionÅëºÜ¤ÎGuide Outdoor TU1260MS¡§¥Ï¥ó¥¿ー¤¬Áª¤Ö¡¢Ä¶¥¯¥ê¥¢¤Ê¥µー¥Þ¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢2026Ç¯1·î23Æü /PRNewswire/ -- ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ëÇ§À¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Äã¾ÈÅÙ¡¢´°Á´¤Ê°Å°Ç¡¢Ä¹µ÷Î¥¡¢Ê£»¨¤ÊÃÏ·Á¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¾ò·ï¤Î¾ì¹ç¡¢½¾Íè¤Î¸÷³Øµ¡´ï¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÇ§¼±¤ä¼±ÊÌ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Guide Outdoor¤Ï¡¢¼ÂÀ¤³¦¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¥Ï¥ó¥¿ー¤ò¤è¤êÅª³Î¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ApexVisionÅëºÜ¤ÎTU1260MS¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥¹¥³ー¥×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢Ä¶¥¯¥ê¥¢¤ÇÀµ³Î¤Ê¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TU1260MS¤Ï¡¢¹ÈÏ¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Æ¥¹¥È¤È¥Ï¥ó¥¿ー¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç²þÎÉ¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹âÀÇ½¤Ê¼íÎÄÍÑ¸÷³Øµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥µー¥Þ¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿ApexVision¤Ë¤è¤ê¡¢²èÁü¤ÎÃé¼ÂÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢Æ°¤¤Ï¤è¤ê³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÙÉô¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¥·¥ãー¥×¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ì¹ï¤òÁè¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤¼«¿®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
ApexVision¤¬¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Î¼íÎÄÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß
TU1260MS¤Ï¡¢1280¡ß1024¤Î¥µー¥Þ¥ë¥»¥ó¥µー¤È1920¡ß1080¤ÎÄã¾ÈÅÙCMOS¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¡¢NETD≤15mK¤È¤¤¤¦¹â´¶ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ³°Àþ¤È°Å»ë¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁ¯ÌÀ¤µ¤¬¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é¿¼Ìë¤Þ¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê´Ñ»¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ApexVision¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢²èÁü¤ÎÁ¯ÌÀ¤µ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡À¤Âå¤Î¸¡½Ð´ï¡¢½èÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢AIºÇÅ¬²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ApexVision¤ÏºÙÉô¤ÎºÆ¸½À¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ÎÁ¯ÌÀ¤µ¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Ç¤ÎÃé¼ÂÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£10ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤â¡¢¼¯¤Î³Ñ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÓ¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤ÆÃÄ§¤ò¡¢ÌÐ¤ß¤ä¿¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤Ç¤¤ëÀºÅÙ¤Ç³Î¼Â¤Ê¼Í·â¤ò¼Â¸½
TU1260MS¤Ï¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àµ³Î¤Ê¼Í·â¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¶ーµ÷Î¥·×¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1500m¤Þ¤Ç¤ÎÀµ³Î¤ÊÂ¬µ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£TU1260MS¤Ï¡¢TargetIR Ballistics¥¢¥×¥ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Êñ³çÅª¤ÊÃÆÌô¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢µ¤¾Ý¡¦¼¾ÅÙ¥Çー¥¿¤Î¼«Æ°¹¹¿·¡¢¹âÅÙ¤ÊÃÆÆ»¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤ÊÀßÄê¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÃÏ·Á¤Ø¤ÎÍ¥¤ì¤¿Å¬±þÀ
Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿»³¡¹¤«¤é¼ÞÇ®¤Îº½Çù¡¢Ì©ÎÓ¤«¤é³«¤±¤¿¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿ー¤Ï³ÍÊª¤òÄÉ¤¦ºÝ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£¥µー¥Þ¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤È²Ä»ë¸÷µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÆüÃæ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅ·¸õ¡¦¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¼Í·â¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¹â¤¤Å¬±þÀ¤Ë¤è¤ê¡¢TU1260MS¤ÏÃÏ·Á¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼íÎÄ¤ËÍýÁÛÅª¤Êµ¡´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ApexVisionÅëºÜ¤ÎTU1260MS¤òÂÎ¸³
ApexVision¤¬TU1260MS¤ò¥µー¥Þ¥ëÀÇ½¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤Ø¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤«¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½¾ì¤Ç¶¯²½¤µ¤ì¤¿»ëÇ§À¡¢ÀºÅÙ¡¢°ÂÄêÀ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¡¢ Guide Outdoor¤¬¸½Âå¤Î¼íÎÄÍÑ¥µー¥Þ¥ë¥¤¥áー¥¸¥ó¥°¤Î¸Â³¦¤ò¤É¤ì¤Û¤É²¡¤·¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ïwww.guideoutdoor.com¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïenquiry@guideoutdoor.com¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com