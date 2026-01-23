¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥Õ¥ìー¥ÐーÊÌ¡¢·ÁÂÖÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓÊÌ-2025～2032Ç¯¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬
¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ4.97%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ïµ»½Ñ³×¿·¡¢¹â¤Þ¤ë¾ÃÈñ¼Ô´üÂÔ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î°µÎÏ¤¬¤¤¤«¤Ë¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ÎÇÛ¹ç¡¢À¸»º¡¢¾¦ÉÊ²½¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¡¢µ¬À©´Ä¶¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¾õ¶·¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¡¢²¤½£¡¦ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ëº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿À½ÉÊÀïÎ¬¤È¾¦¶ÈÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë37²¯5,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î39²¯3,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï55²¯3,000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1866963-frosting-icing-market-by-product-type-flavor-form.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦¿·¤¿¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤è¤êÉ÷Ì£¤È°ÂÄêÀ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÂØÉÊ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô
¡¦·ò¹¯µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥ë¥íー¥¹¤ä¥â¥ó¥¯¥Õ¥ëー¥ÄÃê½ÐÊª¤òÍÑ¤¤¤¿Åü¼Áºï¸ºµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ
¡¦¥¿ー¥á¥ê¥Ã¥¯¤ä¥Óー¥È¥ëー¥ÈÍ³Íè¤ÎÅ·Á³Ãå¿§ÎÁ¤òÅý¹ç¤·¡¢¿¦¿Í·Ï¥Ùー¥«¥êー¸þ¤±¤Î¥¯¥êー¥ó¥é¥Ù¥ëÀ½Ë¡¤Î¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð
¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä¥³¥éー¥²¥ó¥Ú¥×¥Á¥É¤ò¶¯²½¤·¤¿µ¡Ç½À¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂæÆ¬¡Ê·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¡Ë
¡¦¥¢ー¥â¥ó¥ÉÊ´¤ä¥³¥³¥Ê¥Ã¥ÄÊ´¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¡¦¥±¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥¢¥¤¥·¥ó¥°Ä´¹ç¤Ø¤Î¼ûÍ×µÞÁý
¡¦Ï¢Â³º®¹çÁõÃÖ¤Îµ»½ÑÅª¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥ÁÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤È²Ã¹©»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬¼Â¸½
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÃíÊ¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¥Ã¥È¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¤Ë¤è¤ëÌ£¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁªÂò»è¤òµºÜ
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè8¾Ï ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¡§À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè9¾Ï ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¡§¥Õ¥ìー¥ÐーÊÌ
Âè10¾Ï ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¡§·ÁÂÖÊÌ
Âè11¾Ï ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¡§ÍÑÅÓÊÌ
Âè12¾Ï ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¡§ºÇ½ªÍÑÅÓÊÌ
Âè13¾Ï ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè14¾Ï ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè15¾Ï ¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè16¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾ÃÈñ¼Ô¤ÏËÜÊª¤Î¿©´¶¤äÉ÷Ì£¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍøÊØÀ¤È¥¯¥êー¥ó¥é¥Ù¥ë¤Î¸¶ÎÁÉ½¼¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ØÀÇÊÑ¹¹¤¬¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î½ÓÉÒÀ¤È¥³¥¹¥È´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤¬ÁýÂç¤·¡¢Ä´Ã£¶ÈÌ³¤ÎÊ£»¨²½¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥í¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¥áー¥«ー¤ÎÀïÎ¬¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÇÛ¹ç²Ê³Ø¤È´±Ç½É¾²Á¤ÎÀìÌçÀ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¥¯¥êー¥ó¥é¥Ù¥ë¤äµ¡Ç½ÀÍ×·ï¤ò¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤ÊÀ¸»º¥ì¥·¥Ô¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏÎ©¡§1995Ç¯
½êºßÃÏ¡§215-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶èËüÊ¡»û1-2-3¡¡¥¢ー¥·¥¹¥Ó¥ë7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢°ÑÂ÷Ä´ºº¤Î¼õÂ÷
»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¿Ç¯´Ö·ÀÌó·¿¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡§https://www.gii.co.jp
°ÑÂ÷Ä´ºº¡§https://www.gii.co.jp/custom_research/
¹ñºÝ²ñµÄ¡§https://www.giievent.jp/
¢¨Åö¼Ò¤Ï¡¢2020Ç¯12·î24Æü¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§4171¡Ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.gii.co.jp/contact/
TEL¡§044-952-0102¡Ê9:00-18:00 ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
URL¡§https://www.gii.co.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
