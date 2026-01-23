¡ÚÅßµ¨Ì¾Êª¡Û´¨¤¤Åß¤Ï¡É¥«¥Ô¥Ð¥é¡É¤¿¤Á¤â¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¦¤È¤¦¤È¡Ú¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¡Û
¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é²¹Àô¡×¤Ï¡¢´¨¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¥«¥Ô¥Ð¥é¤¿¤Á¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅßµ¨¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÌþ¤·¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¡£¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï¤½¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ39～40¡î¤ËÄ´À°¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õº¹¤·Æþ¤ì¤ÎÍ®»Ò¤¬Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤Æü¤Ë¤Ï¥«¥Ô¥Ð¥é¤¿¤Á¤¬1～2»þ´Ö¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÈ¤«¤¤Æü¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ò³Ú¤·¤à¥«¥Ô¥Ð¥é¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é²¹Àô¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿Ìþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¡Ú¥«¥Ô¥Ð¥é²¹Àô¡¡³µÍ×¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¿¥¤¥àÃæ
ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¤ÎÆþ±àÎÁ¤Î¤ß¤Ç´ÑÍ÷²ÄÇ½
¾ì¡¡¡¡½ê¡§Â¼¤Î¥¨¥ê¥¢¡¡¥«¥Ô¥Ð¥é¥Ï¥¦¥¹
¢¨±«Å·Ãæ»ß
¢¨µ¤²¹Åù¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÈÆ±¤¸¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¡Ú¥«¥Ô¥Ð¥é¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¿¥¤¥à¡Û- 1·î
Ê¿¡¡Æü¡¡13¡§00～14¡§30
ÅÚÆü½Ë¡¡13¡§00～15¡§00
- 2·î
Ê¿¡¡Æü¡¡£±.12¡§45～13¡§30¡¡£².14¡§30～15¡§15
ÅÚÆü½Ë¡¡£±.12¡§45～13¡§45¡¡£².14¡§30～15¡§30
- ¥«¥Ô¥Ð¥éµ¢Âð»þ´Ö¡¡15¡§30
¡Ú¥«¥Ô¥Ð¥é¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Û
¸½ºß¡¢¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¤Ç¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ê3Æ¬¤Î»ÐËå¤Ç¤¹¡£
¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¤¿¤Á¤Ï¤È¤Æ¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡£¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¿¥¤¥àÃæ¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¯Éï¤Ç¤¿¤ê¡¢¥¨¥µ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Éï¤Ç¤é¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥´¥í¥ó¤È¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¥«¥Ô¥Ð¥é¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¿¥¤¥à¤ÏËèÆü³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂÎ¸³¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¨¥µ¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¥¨¥µ¤ä¤êÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Û¤Î¡Ê¥á¥¹¡Ë¡¡¡¡2015Ç¯À¸¤Þ¤ì
¤Ò¤¤¡Ê¥á¥¹¡Ë¡¡¡¡2016Ç¯À¸¤Þ¤ì
¤ß¤¤¡Ê¥á¥¹¡Ë¡¡¡¡2016Ç¯À¸¤Þ¤ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¢£50ËüËÜ¤ÎºÚ¤Î²Ö
Åß¶õ¤Î²¼¡¢²«¿§¤¤ºÚ¤Î²Ö¤¬²ÖÈª°ìÌÌ¤Ëºé¤Íð¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÂÁá¤¤½Õµ¤Ê¬¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«²Ö»þ´ü¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü～2·îËöÍ½ÁÛ¡Ê¸«¤´¤í¤Ï2·îÃæ½ÜÍ½ÁÛ¡Ë
ÎÁ¡¡¡¡¶â¡§¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¤ÎÆþ±àÎÁ¤Î¤ß¤Ç´ÑÍ÷²ÄÇ½
¡Ú»ÜÀß¾Ò²ð¡Û
¡Øºæ¡¦ÎÐ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¡Ù¤Ï¡¢ÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ëÂÎ¸³·¿ÇÀ¶È¸ø±à¡£35ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ï¡¢Äß¤ê¶¶¤ò¶´¤ó¤Ç³¹¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÈÂ¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ëºé¤¸Ø¤ë²ÖÈª¤Î¤Û¤«¡¢¹â¤µ36¥áー¥È¥ë¤Î´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É¤ÎÍ·¶ñÎà¡¢ÍÓ¤ä¥«¥Ô¥Ð¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Æ°Êª¤Ø¤Î¤¨¤µ¤ä¤ê¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¤¡£ÎÁÍý¤ä¥¯¥é¥Õ¥È¼ê·Ý¤Î¼êºî¤êÂÎ¸³¶µ¼¼¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Â¼¤òºÆ¸½¤·¤¿²°³°·¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Ñー¥¯¡×¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç1Æü¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§ºæ¡¦ÎÐ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡¡¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©590-0125¡¡ÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶èÈ¥±Ê÷»û2405-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§072-296-9911
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～17:00¡ÊºÇ½ªÆþ±à¤Ï16¡§00¡Ë
µÙ±àÆü¡¡¡§1·î-17¡¦14¡¦20～22¡¦27～29Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2·î-4¡¦18¡¦24～27Æü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¹ß¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ
Æþ±àÎÁ¡¡¡§Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)1,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò¤É¤â(4ºÐ°Ê¾å)1,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê1,800Âæ¼ýÍÆ¡Ë¡¡¢¨Âç·¿¥Ð¥¹²Ä
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡Ú¼Ö¡ÛºæIC¡ÊºåÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ë¤«¤éÌó15Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÅÅ¼Ö¡¦¥Ð¥¹¡ÛÀô¥öµÖ±Ø¡ÊÆî³¤ÅÅÅ´ÀôËÌÀþ¡Ë¤è¤êÏ©Àþ¥Ð¥¹¡ÊÆî³¤¥Ð¥¹¡Ë¤ÇÌó20Ê¬¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥Ïー¥Ù¥¹¥È¤ÎµÖ¡×¥Ð¥¹Ää²¼¼Ö¸å¡¢ÅÌÊâÌó2Ê¬
±¿±Ä¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Òºæ¥Õ¥¡ー¥à
¸ø¼°£È£Ð¡§https://farm.or.jp/