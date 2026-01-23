¡Úz game studio¡ÛÂç¼ê¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥Ù¥ë¥¯¡×½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¤òÅ¸³«¡£
³ô¼°²ñ¼Òz game studio¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´Ø À¶¿Î¡¢°Ê²¼ z game studio¡Ë¤Ï¡¢
ºë¶Ì¸©¤òÃæ¿´¤Ë´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶Åç°ìÀ¿¡¢°Ê²¼¥Ù¥ë¥¯¡Ë½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡ÖBELC GAMES¡Ú¤°¤ë¤°¤ë¥Ù¥ë¥¯¥Ã¥¯¡Û¡×¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¡¢2026 Ç¯ 1 ·î 9 Æü¤«¤éÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤°¤ë¤°¤ë¥Ù¥ë¥¯¥Ã¥¯¡Û
ÉñÂæ¤Ï¼Âºß¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÀß·×¤·¤¿¡¢²Í¶õ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¡¹¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿©¤ÙÊª¤¿¤Á¤Î¹¶·â¤ò¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀìÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç·âÂà¤¹¤ë
¤È¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤óÀª¤¤¤òÁý¤¹¿©¤ÙÊª¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¡¢À©¸Â»þ´Ö(5 Ê¬´Ö)¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÈ´¤¡¢¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ÎÅ¹Æâ·Ç¼¨Êª¤Ê¤É¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥¯Å¹ÊÞ¤ò¥²ー¥àÆâ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤°¤ë¤°¤ë¥Ù¥ë¥¯¥Ã¥¯
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§iOS / Android
App Store(https://apps.apple.com/jp/app/belc-games-%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%90%E3%82%8B%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%AF/id6756170690)
Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guruguru.belc)
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ù¥ë¥¯¡×¤È¤Ï
¥Ù¥ë¥¯¤Ï¡¢1959Ç¯ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¤Ë¡Ö¼çÉØ¤ÎÅ¹¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£¸½ºß¤Ç¤Ï´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë150Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ù¥ë¥¯¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú1¡ÛÉ¸½à²½¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È
¡¡¢ªÇã¤¤²ó¤ê¤·¤ä¤¹¤¤Ìó600ÄÚ¤ÎÇä¾ì¤È¹¤¤Ãó¼Ö¾ì
¡Ú2¡Û¸úÎ¨·Ð±Ä¤Ë¤è¤ë¥íー¥³¥¹¥È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡¢ªÇä¾ì¤äºî¶È¼ê½ç¤òÅý°ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½
¡Ú3¡Û¼«¼ÒÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊÝÍ
¡¡¢ªÇÛÁ÷¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤È°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¯
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸¶Åç °ìÀ¿
ÀßÎ©Æü ¡§ 1959 Ç¯ 5 ·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©350-2282 ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»ÔµÓÀÞ 1646 ÈÖ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥Á¥§ー¥ó·Ð±Ä
¸ø¼° HP ¡§ https://www.belc.jp/
¡ãSNS ¾ðÊó¡ä
¸ø¼° X(µì:Twitter)¡§https://x.com/belc_jp
¸ø¼° Instagram ¡§https://www.instagram.com/belc.jp
¸ø¼° YouTube ¡§https://www.youtube.com/@belc_jp
¸ø¼° TikTok ¡§https://www.tiktok.com/@belc.jp
³ô¼°²ñ¼Òz game studio
z game studio¤Ïweb3ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¸½ºß³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëNFT¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äNFT¥²ー¥àµÚ¤Ó¥á¥¿¥Ðー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æweb3»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Game¤äweb3ÎÎ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤ËºÎÍÑ¤â¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
info@z-gamestudio.com
¢¨¡ÖGoogle Play¡×¡ÖAndroid¡×¤Ï¡¢Google Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖiOS¡×¤Ï¡¢Cisco¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨iPhone¡¢iPad¡¢iPad mini¡¢iPod touch¤ª¤è¤ÓApp Store¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£