¢ã²¼´Ø¹ÁÈ¯Ãå¢ä¡¡´Ø³ø¥Õ¥§¥êー¤Ç¹Ô¤¯¡¢ÄÃ³¤¤ÎÏÁ¾ë¥Ä¥¢ー¡Ö·§ÀîÏÁ¾ë¡×¡Ö°Â¹ü±ºÏÁ¾ë¡×¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Äã»³¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°ÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SHK¥é¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥ë¤Ï¡¢²¼´Ø¹ÁÈ¯Ãå¤Î±ýÉü´Ø³ø¥Õ¥§¥êーÍøÍÑ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ä¥¢ー¡ÖÄÃ³¤¤ÎÏÁ¾ë¥Ä¥¢ー¡Ø·§ÀîÏÁ¾ë¡Ù¡Ø°Â¹ü±ºÏÁ¾ë¡Ù¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Äã»³¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥ëHP¥¢¥É¥ì¥¹¡Êhttps://www.kampuferry.co.jp/vnt.html¡Ë
400Ç¯¤Î»þ¤ò±Û¤¨¡¢´Ú¹ñ¡¦·Ä¾°ÆîÆ»¡ÖÏÁ¾ë¡×Å°ÄìÆ§ºº¥Ä¥¢ーË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄ«Á¯½ÐÊ¼¡ÊÊ¸Ï½¡¦·ÄÄ¹¤ÎÌò¡Ë¤Î°ä¹½¤¬»Ä¤ë´Ú¹ñºÇÂçµé¤ÎÏÁ¾ë¤ÎÄº¤ØÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ú²¼´Ø¹Á～³ø»³¹Á¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë´Ø³ø¥Õ¥§¥êーÍøÍÑ¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤ÊÎ¹¹ÔÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ø³ø¥Õ¥§¥êー¡Ê²¼´Ø～³ø»³¤ò±¿¹Ò¡Ë
º£¤«¤éÌó400Ç¯Á°¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤Ë¤è¤ëÊ¸Ï½¡¦·ÄÄ¹¤ÎÌò¡£Àï¹ñÉð¾¤¿¤Á¤¬°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ËÃÛ¤¤¤¿·³»öµòÅÀ¡ÖÏÁ¾ë¡Ê¥¦¥§¥½¥ó¡Ë¡×¤Ïº£¤Ê¤ª³ø»³¶á¹Ù¤Ë¤½¤ÎÍº»Ñ¤òÎ±¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬°¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ÎË¬ÌäÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤ì¤é¤Î»ËÀ×¤ò¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÅ°Äì¤·¤¿»öÁ°Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸úÎ¨ÎÉ¤¯¡¢¤«¤Ä¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤á¤°¤ë¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¡×¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¤êÀÐ³À¤Î·æºî¡Ø·§ÀîÏÁ¾ë¡Ù¹âÄãº¹184£í¡£¾å¿ùÎ´¾¡¡¦¾®ÁáÀîÎ´·Ê¤é¤¬ÃÛ¤¤¤¿¡¢»³Ï¼¤Î¹Á¤È»³Äº¤ò·Ò¤°¡Ö£³ËÜ¤ÎÅÐ¤êÀÐ³À¡×¤Ï°µ´¬¡£¾®À¾¹ÔÄ¹¤é¤¬ºßÈÖ¤·¤¿Àï»Ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÍ×ºÉ¤Ç¤¹¡£
³¤¤ÎÍ×½ê¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¡Ø°Â¹ü±ºÏÁ¾ë¡ÙÏÆºä°Â¼£¤¬ÃÛ¤¡¢¶åµ´²ÅÎ´¡¢²ÃÆ£²ÅÌÀ¤é¿å·³½ô¾¤¬¼é¤Ã¤¿³¤¤ÎµòÅÀ¡£Æþ¹¾¤òË¾¤àµÖÎÍ¤Ëº£¤â»Ä¤ë¡Ö£³¤Ä¤ÎÅ·¼éÂæ¡ÙÀ×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«³Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Æü´Ú¾ë³ÔÊ¸²½¤òÈæ³Ó¡Ø·§ÀîÍ¸¾ë¡ÙÆüËÜÂ¦¤Î¾ë¤Ï¡ÖÏÁ¾ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Î¾ë¤Ï¡ÖÍ¸¾ë¡Ê¥¦¥×¥¹¥ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤ÏÄ«Á¯»þÂå¤Î¾ë³Ô°ä¹½¡¦¾ëÌç¡¦ÌçÏ°¤ÎÉü¸µ¤¬¿Ê¤à¡Ø·§ÀîÍ¸¾ë¡Ù¡ÊÄ«Á¯²¦Ä«»þÂå1434Ç¯ÃÛ¾ë¡Ë¤âË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£Æü´Ú¾ë³ÔÊ¸²½¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅö»þ¤ÎÃÛ¾ë½Ñ¤Î°ã¤¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÄ¬¡×¤ÎÆü¤ËÎò»Ë¤ÎÄ¬Î®¤òÂÎ´¶¤¹¤ë
º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡ÖÂçÄ¬¡×¤ÎÆü¤òÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¬¤ÎËþ¤Á°ú¤¤¬·ã¤·¤¤¤³¤Î³¤°è¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÍû½Ø¿ÃÎ¨¤¤¤ëÄ«Á¯¿å·³¤ÈÆüËÜ¤Î¿å·³Éð¾¤¬·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¾ì½ê¡£Ãë¿©»þ¤Ë¤Ï°ú¤Ä¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅç¤ÈÎ¦¤¬·Ò¤¬¤ë¡Ö³¤³ä¤ì¡×¤Î½Ð¸½¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤·³¤¬¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¾ë¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯³¤·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¾ð·Ê¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²÷Å¬¤ÊÆ§ºº¤Î¤¿¤á¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ê´Ñ¸÷¥ëー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤äµÙ·Æ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ãó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤ä¸ø¶¦¥È¥¤¥ì¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢²¼¸«¤Ë´ð¤Å¤¥¹¥àー¥º¤ÊÆ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬ÌäÀè¤Ï¡ÖÄã»³¡×¤Î¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¤Î¤Ç¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥·¥åー¥º¤ÎÃåÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¡Ø·§ÀîÏÁ¾ë¡Ù¡ÊÌó80Ê¬ÂÚºßÍ½Äê¡Ë¹âÄãº¹184£í¡Ê1592Ç¯¾å¿ù·Ê¾¡¡¦¾®ÁáÀîÎ´·ÊÃÛ¾ë¡Ë»³Ï¼¤Î¹Á¤È»³Äº¤Îµï´ÛÉô¤ò·Ò¤°¡Ö£³ËÜ¤ÎÅÐ¤êÀÐ³À¡×¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¾®À¾¹ÔÄ¹¡¦¾å¿ù·Ê¾¡¤¬ºßÈÖ¤·¤¿¡£¡ÊËÜ´Ý¤ØÄÌ¤¸¤ë¸×¸ý¤Ï¹â¤µ£¶£í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ú¡Ø·§ÀîÏÁ¾ë¡Ù¡ÊÌó80Ê¬ÂÚºßÍ½Äê¡Ë¹âÄãº¹184£í¡Ê1592Ç¯¾å¿ù·Ê¾¡¡¦¾®ÁáÀîÎ´·ÊÃÛ¾ë¡Ë»³Ï¼¤Î¹Á¤È»³Äº¤Îµï´ÛÉô¤ò·Ò¤°¡Ö£³ËÜ¤ÎÅÐ¤êÀÐ³À¡×¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¾®À¾¹ÔÄ¹¡¦¾å¿ù·Ê¾¡¤¬ºßÈÖ¤·¤¿¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï³¤¤Ç¤¹¡Ë
¡ú¡Ø°Â¹ü±ºÏÁ¾ë¡Ù¡ÊÌó80Ê¬ÂÚºßÍ½Äê¡Ë¹âÄãº¹70£í¡Ê1593Ç¯ÏÆºä°Â¼£ÃÛ¾ë¡Ë³¤¤ÎÍ×½êÂç¤¤ÊÆþ¹¾¤ÎÆþ¸ý¤ÎµÖÎÍ¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¡Ö£³¤Ä¤ÎÅ·¼é¡×¤¬»Ä¤ë¡£ÏÆºä°Â¼£¡¦¶åµ´²ÅÎ´¡¦²ÃÆ£²ÅÌÀ¤¬¸òÂå¤ÇºßÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡ú¡Ø°Â¹ü±ºÏÁ¾ë¡Ù¡ÊÌó80Ê¬ÂÚºßÍ½Äê¡Ë¹âÄãº¹70£í¡Ê1593Ç¯ÏÆºä°Â¼£ÃÛ¾ë¡Ë³¤¤ÎÍ×½êÂç¤¤ÊÆþ¹¾¤ÎÆþ¸ý¤ÎµÖÎÍ¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿¡Ö£³¤Ä¤ÎÅ·¼é¡×¤¬»Ä¤ë¡£ÏÆºä°Â¼£¡¦¶åµ´²ÅÎ´¡¦²ÃÆ£²ÅÌÀ¤¬¸òÂå¤ÇºßÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£
Ë¬ÌäÆü¤ÏÎñ¤Ï¡ØÂçÄ¬¡Ù¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£Ãë¿©»þ´Ö¤ÎÁ°¸å¡¢Ä¬¤¬°ú¤¾®¤µ¤ÊÅç¤¬·Ò¤¬¤ë¸½¾Ý¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢ー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡»¾¦ÉÊÌ¾¡§´Ø³ø¥Õ¥§¥êー¤Ç¹Ô¤¯·Ä¾°ÆîÆ»¡¡ÄÃ³¤¤ÎÏÁ¾ë¥Ä¥¢ー¡Ø·§ÀîÏÁ¾ë¡Ù¡Ø°Â¹ü±ºÏÁ¾ë¡Ù¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Äã»³¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°
¡»Î¹¹Ô½ÐÈ¯Æü¡¦Î¹¹ÔÂå¶â¡¡²¼´Ø¹ÁÈ¯¡¡2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë ½ÐÈ¯
¡¡´ðËÜÎ¹¹ÔÂå¶â¡¡32,800±ß¡Ê¥Õ¥§¥êー±ýÉü£²ÅùÁ¥¼¼±ýÉüÍøÍÑ¡Ë
¡¡¡ÊÇ³Ìý¥µー¥Á¥ãー¥¸¡¦¹ÁÏÑ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¡¦¹ñºÝ´Ñ¸÷Î¹µÒÀÇ¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¡Ë
¡»ÍøÍÑ¹ÒÏ©¡¡´Ø³ø¥Õ¥§¥êー¡Ê²¼´Ø¹Á～³ø»³¹Á¡Ë±ýÉüÍøÍÑ
¡»Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î
¡¡´Ø³ø¥Õ¥§¥êー±ýÉü¾èÁ¥Âå¡Ê£²ÅùÁ¥¼¼¡Ë¿©»öÂå¡Ê£³²ó¡Ë¸½ÃÏ°ÜÆ°Âå¡Ê1ÆüÊ¬¡Ë¤Ê¤É
¡»¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢Á¥¼¼¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¡¢³ø»³»ÔÆâ±äÇñ¼êÇÛ¤ò¼õÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡»Åº¾è°÷¤Ï²¼´Ø¹Á¤è¤ê¥Ä¥¢ー£²ÆüÌÜ½ªÎ»¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¸½ÃÏÆüËÜ¸ì¥¬¥¤¥É¤â¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡û¸½ÃÏ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÄã»³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥·¥åー¥ºÃåÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
¡»ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¡§10Ì¾ÍÍ
¡»¼õÉÕ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥ë²¼´Ø±Ä¶È½ê¡¡WEBÍ½Ìó¼õÉÕ¡ÊTEL¡§083-228-0777¡Ë
½êºßÃÏ¡§750-0066¡¡»³¸ý¸©²¼´Ø»ÔÅìÂçÏÂÄ®1-10-60´Ø³ø¥Õ¥§¥êー(³ô)Æâ
¡»¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ô¥£ー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.kampuferry.co.jp/vnt.html#t1099(https://www.kampuferry.co.jp/vnt.html#m8001)