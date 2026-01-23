¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS¡×¥×¥íÁª¼ê¤Î·ãÀï¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁª¼õÉÕ¤ò1·î28Æü(¿å)¤«¤é³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¥¹¤Ï¡¢¡ØBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5-(¥Óー¥Þ¥Ë ¥×¥í ¥êー¥° ¥·ー¥º¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ö)¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¤ò·èÄê¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS(¥Óー¥Þ¥Ë ¥×¥í ¥êー¥° ¥·ー¥º¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ö ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º)¡×¤ò¡¢3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)¤«¤é3·î22Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¥³¥Ê¥ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþ¥Ù¥¤¡×(ÅìµþÅÔ ¹¾Åì¶è)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï1·î28Æü(¿å)¤«¤éÅöÆü²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡ØBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5-¡Ù¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥¹¥Æー¥¸¤Ç¿ô¡¹¤Î·ãÆ®¤ò·Ð¤Æ¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¾å°Ì4¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë½à·è¾¡¡Ö¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤È·è¾¡¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Î3µ¡¼ï¹ç·×9»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×½ªÎ»¸å¤Î¡ÖDJ LIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡Öesports¡ß²»³Ú¡×¤Î¿·´¶³Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤È¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ÏÅöÆüYouTube¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÂÐÀïÃæ¤ÎÉû²»À¼¡¢½ªÎ»¸å¤Î¡ÖDJ LIVE¡×¤Ï¡¢¡ÖZ-aN¡×¤Ç¤ÎÍÎÁÇÛ¿®¤Ë¤Æ»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ê¥ß¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¥¹¤Ï¡ÖBEMANI PRO LEAGUE¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤â¡¢´ÑÀï¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡¢KONAMI¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://p.eagate.573.jp/game/bpl/season5/event/finals/
¢§¡ØBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5-¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://p.eagate.573.jp/game/bpl/season5/index.html
¢§¡ÖBEMANI PRO LEAGUE¡×¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@bemaniproleague
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS¡×¤Ï¡¢3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)¤«¤é3·î22Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¥³¥Ê¥ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþ¥Ù¥¤(ÅìµþÅÔ ¹¾Åì¶è)¤Ë¤ÆÍ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡¦¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Î»î¹çÉôÊ¬¤Ï¡¢ÅöÆüYouTube¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀµ¼°Ì¾¾Î¡Û
BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- FINALS
¡Ú³«ºÅÆüÄø¡Û
¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- DanceDanceRevolution FINALS¡×
2026Ç¯3·î20Æü(¶â¡¦½Ë) ¡¡³«¾ì10:00 / ³«±é11:00 / ½ªÎ»20:00
¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- SOUND VOLTEX FINALS¡×
2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ) ¡¡³«¾ì10:00 / ³«±é11:00 / ½ªÎ»20:00
¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- beatmania IIDX FINALS¡×
2026Ç¯3·î22Æü(Æü) ¡¡³«¾ì10:00 / ³«±é11:00 / ½ªÎ»20:00
¡Ú¾ì½ê¡Û
¥³¥Ê¥ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥ó¥ÈÅìµþ¥Ù¥¤
¢©135-0063¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3ÃúÌÜ4ÈÖ8¹æ
¡ÚDJ LIVE ½Ð±é¼Ô¡Û
¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- DanceDanceRevolution FINALS¡×
U1-ASAMi¡¢DJ TOTTO¡¢·àÃÄ¥ì¥³ー¥É¡¢kors k¡¢DJ Shimamura¡¢Numb'n'dub¡¢and more...
¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- SOUND VOLTEX FINALS¡×
PHQUASE¡¢KE!JU¡¢BlackY¡¢EmoCosine¡¢Juggernaut.¡¢Tatsunoshin¡¢¤¢¤Þ¤ß¡ß¤Ò¤Ê¤ß¡¢Î©½© feat.¤Á¤ç¤³¡¢and more...
¡ÖBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5- beatmania IIDX FINALS¡×
dj TAKA¡¢¤á¤á¤á¡¢L.E.D.¡¢SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi¡¢MK & Kanae Asaba¡¢and more...
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó
1·î28Æü(¿å)¤«¤é¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁª¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¿ô¡¹¤Î·ãÆ®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡ØBEMANI PRO LEAGUE -SEASON 5-¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¤¬·èÄê¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÖBEMANI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBEMANI¡×¤È¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ß¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¥¹¤Î²»³Ú¥²ー¥à¤ÎÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¹¡£1997Ç¯¤Ë²ÔÆ¯³«»Ï¤·¤¿¡Öbeatmania¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Óー¥Þ¥Ë¤ò¡¢²»³Ú¥²ー¥àÁ´ÂÎ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëÅý°ì¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBEMANI PRO LEAGUE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBEMANI PRO LEAGUE¡×¤ÏKONAMI¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Öesports¡ß²»³Ú¡×¤Î¿·´¶³Ð¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥×¥íÁª¼ê¤¬¥Áー¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥êー¥°Àï¤Ç¥Áー¥àÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öbeatmania IIDX¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öbeatmania IIDX¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç²ÔÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿BEMANI¥·¥êー¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£7¤Ä¤Î¸°È×¤È1¤Ä¤Î¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¤ò¥ê¥º¥à¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁàºî¤¹¤ëDJ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DJÂÎ¸³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤È±ü¿¼¤¤¥²ー¥àÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Øbeatmania IIDX 33 Sparkle Shower¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://p.eagate.573.jp/game/2dx/33/
¢§¡Øbeatmania IIDX 33 Sparkle Shower¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/IIDX_OFFICIAL
¡ÖSOUND VOLTEX¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSOUND VOLTEX¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥Ü¥¿¥ó¤È¥¢¥Ê¥í¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁàºî¤·¡¢²»³Ú¤Ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò¤«¤±¤ë´¶³Ð¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²»³Ú¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢§¡ØSOUND VOLTEX ¢à¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://p.eagate.573.jp/game/sdvx/vii/index.html
¢§¡ØSOUND VOLTEX ¢à¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/SOUNDVOLTEX573
¡ÖDanceDanceRevolution¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖDanceDanceRevolution¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢1998Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²èÌÌ¤Î²¼¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÌð°õ¤òÂ¸µ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÆ§¤à¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥²ー¥àÀ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÊý¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡ØDanceDanceRevolution WORLD¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://p.eagate.573.jp/game/ddr/ddrworld/index.html
¢§¡ØDanceDanceRevolution WORLD¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/DDR_573